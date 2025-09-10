Harçlar Kanunu'na Bağlı (8) Sayılı Tarifenin "Xi-Finansal Faaliyet Harçları" Başlıklı Bölümünde Yer Alan Maktu Harçlar Yeniden Belirlenmiştir

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
09.09.2025 tarihli ve 33012 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan 10382 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile, 492 sayılı
Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı
tarifenin “XI-Finansal faaliyet harçları”
başlıklı bölümünde yer alan maktu
harçlar artırılmak suretiyle yeniden
belirlenmiştir.