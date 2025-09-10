ARTICLE
10 September 2025

Harçlar Kanunu'na Bağlı (8) Sayılı Tarifenin "Xi-Finansal Faaliyet Harçları" Başlıklı Bölümünde Yer Alan Maktu Harçlar Yeniden Belirlenmiştir

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
09.09.2025 tarihli ve 33012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10382 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (8)...
Turkey Finance and Banking
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections

09.09.2025 tarihli ve 33012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10382 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin “XI-Finansal faaliyet harçları” başlıklı bölümünde yer alan maktu harçlar artırılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir.

Ekli tarifeye buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More