Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısına İlişkin Duyuru

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından 03.09.2025 tarihli 2025-46 Sayılı Dijital Türk Lirası Projesi ekosistemine katılım çağrısına ilişkin basın duyurusu yayımlanmıştır.

TCMB tarafından yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi, dijital çağın ihtiyaçlarına uygun, doğrudan, güvenli, düşük maliyetli ve hızlı bir ödeme aracı geliştirilmesi amacıyla başlatılmıştır.

Dijital Türk lirası, nakit paranın dijital muadili olarak tasarlanmakta olup, mevcut ödeme sistemlerini tamamlayıcı ve dönüştürücü bir unsur olarak teknik, iktisadi ve hukuki yönleriyle değerlendirilmektedir.

Proje kapsamında:

2021 yılında başlatılan ve 2023'te tamamlanan Birinci Faz çalışmaları ile dijital para transferleri başarıyla test edilmiştir.

Halihazırda yürütülen İkinci Faz çalışmaları kapsamında, özel sektör projeleriyle dijital Türk lirasının yenilikçi kullanım alanları değerlendirilecektir.

Bu doğrultuda; bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve teknoloji firmalarının aşağıdaki alanlarda proje bazlı başvuruları beklenmektedir:

Jetonlaştırma,

Programlanabilir ödemeler,

Kullanıcı egemen kimlik,

Mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirlik,

Makineler arası ödemeler (IoT).

Başvuru Şartı:

Başvurular proje bazlı olacaktır. Yalnızca aşağıdaki kuruluşların yaptığı başvurular dikkate alınacaktır:

Bankalar, Ödeme kuruluşları , Elektronik para kuruluşları.

Kuruluşlar, başvuru şartını sağlayan diğer kuruluşlarla ortak proje başvurusunda bulunabileceği gibi bu şartı sağlamayan teknoloji çözüm sağlayıcılarıyla birlikte de başvuru yapabilecektir.

Başvuru Takvimi:

Aşama Başvuruları: 4 Eylül – 15 Ekim 2025

Sonuçların Açıklanması: 12 Kasım 2025 Aşama Başvuruları: 13 Kasım – 12 Aralık 2025

Sunumlar: 22 – 26 Aralık 2025

Sonuçların Açıklanması: 5 Ocak 2026 Aşama Başvuruları: 5 – 15 Ocak 2026

Başvurular, dijitalparaprojebasvuru@tcmb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda kabul edilecektir.

Dijital Türk Lirası Projesi çerçevesinde, kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanmakta olup, çağrının kapsamına ve sürece ilişkin detaylı bilgilere TCMB resmi internet sitesi üzerinden erişilebileceği bildirilmiştir.

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

