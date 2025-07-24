ARTICLE
24 July 2025

Bazi Kredi̇lere İli̇şki̇n Kaynak Kullanimi Destekleme Fonu Kesi̇nti̇si̇ Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmiştir

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
18 Temmuz 2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile yapılan değişikliğe göre...
Turkey Finance and Banking
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections

18 Temmuz 2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile yapılan değişikliğe göre:

1- Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde %1, diğerlerinde %0 olarak tespit edilmiştir.

2- Faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar, yayımı tarihini izleyen günden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karar'a BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More