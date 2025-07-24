Bazi Kredi̇lere İli̇şki̇n Kaynak Kullanimi Destekleme Fonu Kesi̇nti̇si̇ Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmiştir

18 Temmuz 2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile yapılan değişikliğe göre:

1- Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde %1, diğerlerinde %0 olarak tespit edilmiştir.

2- Faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar, yayımı tarihini izleyen günden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karar'a BURADAN ulaşabilirsiniz.

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