Lisanssız Elektrik Üretimi Mevzuatında Değişiklikler

Kasım 2025 – 25 Kasım 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde ("Yönetmelik") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lisanssız elektrik üretimine ilişkin çeşitli hükümler tadil edildi ("Değişiklik"). Değişiklik'e ilişkin başlıca noktalar aşağıda özetlenmiştir:
- Değişiklik ile Teknik Değerlendirme Raporu tanımı değiştirerek kapsamına rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurulara ek olarak jeotermal ve biyokütle enerjisine dayalı başvurular da dahil edildi. Ayrıca Yönetmelik m. 14'e yansıtılan değişiklikle yeni eklenen enerji kaynaklarının bağlantı kapasitesine dair esaslar düzenlendi.
- YEKDEM tanımında yapılan değişiklik ile toplayıcı aracılığıyla YEKDEM'den faydalanma imkanı getirildi.
- Yönetmelik m. 5/1-h bendine uygun olarak tüketim tesisi ile ilişkilendirilen üretim tesislerinin devri halinde, bağlantı izni başvurusuna ilişkin değişiklik yapıldı. Değişiklik ile, m. 5/1-h kapsamındaki bir üretim tesisinin devri halinde, o tesisle ilişkilendirilen tüketim tesisine ilişkin bağlantı başvurusu yapılmayacağı kuralı getirildi. Bu kuralın istisnası olarak ise üretim tesisi ve ilişkilendirilen tüketim tesisinin birlikte aynı kişiye devri ile kamu kurumları (ve iştirakleri) arasında yapılan devirler gösterildi.
- Çağrı mektubu ve bağlantı süreçlerine ilişkin hükümlerde, bütünleşik parseller için yapılacak başvuruların kurulu güç artışı kapsamında değerlendirileceği düzenlendi.
- Üretim tesislerinin işletmeye alınmasına ilişkin sürelerde, Yönetmelik m. 5/1-h kapsamındaki tesisler için özel olarak üç yıllık süre belirlendi.
- Tüketim tesislerinin abonelik değişikliğinde, sözleşme gücü ve tüketim miktarına dair şartlar detaylı olarak düzenlendi.
- Birleşme, bölünme ve pay devri düzenlemelerinde uygulanacak usule ilişkin hükümler netleştirildi.
- Piyasa işletmecisi tarafından 15/12/2025'te devreye alınacak veri yönetimi için sistem düzenlendi.
