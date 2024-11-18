Employment Law Newsletter August (Turkish)

Yatırım Teşvik Belgesi Olan İşyerlerine Yeni İstihdam Desteği Hakkında Tebliğ Yayımlandı

Tebliğ Yayımlanma Tarihi: 24 Ağustos 2024

Özet

24 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile yatırım teşvik uygulamalarına İlave Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (“İSPİH”) eklenmiştir. Bu destek, 29 Haziran 2021 ve sonrasındaki müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında uygulanacak olup, kadın ve genç sigortalılar için geçerlidir.

Önemli Detaylar

Sigorta primi işveren hissesi desteği, belirli yatırım projelerinde işverenin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını öngören bir teşvik mekanizmasıdır.

Tebliğ'de yapılan düzenlemeler ile söz konusu destek özellikle kadın ve genç istihdamını desteklemek amacıyla İSPİH başlığı altında genişletilmiştir.

İSPİH desteğinin uygulanabilmesi için yatırımcıların yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasının bittiği dönemi takip eden 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na başvurması gerekmektedir. İSPİH desteğinden yararlanabilecek yatırımcılara ilişkin olarak firma adı, teşvik belgesi sayısı, işyeri sicil numarası, istihdam sayısı, vergi dairesi, vergi numarası, destek başlangıç dönemi ve destekten yararlanma süresine dair bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na (“ Bakanlık ”) ayda bir defa olmak üzere bildirilir.

”) ayda bir defa olmak üzere bildirilir. İSPİH, 29 Haziran 2021 ve sonrasındaki müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında uygulanacaktır. Teşvik belgesinin düzenlendiği tarih değil müracaat tarihi önemlidir.

İSPİH desteği, istihdam edilecek kadın ve/veya genç sigortalılar için uygulanacaktır. İşverenin İSPİH desteğinden faydalanabilmesi genç sigortalının destekten faydalanılan her bir ayın ilk günü 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Teşvik belgelerinde belirtilen sigorta primi işveren hissesi desteği süresinin her bir yılına karşılık bir ay için İSPİH desteği verilir. Yararlanılan İSPİH desteği tutarı, teşvik belgesinde kayıtlı azami destek tutarını geçemez ve hesaplanan çalışan sayısı teşvik belgesinde kayıtlı olan ilave istihdam sayısını aşamaz.

Yatırımcılar teşvik belgelerinde belirtilen sigorta primi işveren hissesi desteği süresinin her bir yılına karşılık bir ay için İSPİH desteğinden yararlandırıldıktan sonra, uygulamaya son verilir.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesinin Yeniden Başlayacağı Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Duyuruldu

Karar Yayımlanma Tarihi: 17 Ağustos 2024

Özet

Türkiye'de kayıtlı kadın istihdamını iyileştirmek amacıyla “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” (Women-Up) hayata geçirilmiştir. 17 Ağustos 2024 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili projenin 4 ilde yeniden başlayacağını duyurmuştur.dair usul ve esaslar ele alınmıştır. Genelge ile kısa çalışma şartları, başvuru ve uygulamalar, ödeme ve kısıtlamalar, kısa çalışma süresi ve izlenmesi, sona ermesi ve itiraz ile denetimler hakkında çeşitli düzenlemeler getirilmiştir.

Önemli Detaylar

Projenin hedef kitlesi, 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulan ve en fazla 9 işçi çalıştıran işletmelere sahip kadın girişimciler ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenlerdir.

Proje çerçevesinde, Ankara'da 500, İstanbul'da 800, Aydın'da 400 ve Samsun'da 400 kadın işverene, işletmelerinde ek olarak istihdam edecekleri kadın sigortalılar için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği verilecektir. Projeden toplamda 2.100 kadın işveren ve bu işverenlerin işletmelerinde çalışacak 2.100 kadın işçi yararlanacaktır. Proje uygulama süresince, 8 ay süreyle mali destek verilecektir.

Projeden yararlanmak isteyen kadın işverenler, 19 Ağustos 2024 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden ön başvurularını yapabileceklerdir.

7524 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler

Karar Yayımlanma Tarihi: 9 Temmuz 2024

Özet

2 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı Kanun ile, EYT kapsamında emekli olan kişilere ilişkin olarak işverenlere sağlanan teşvik yürürlükten kaldırılmış, SGK kısa vadeli sigorta kolları prim oranı artırılmış ve en düşük emekli aylığı artırılmıştır.

Önemli Detaylar

A. EYT Kapsamında Emekli Olan Kişilere İlişkin Olarak İşverenlere Sağlanan Teşvik Yürürlükten Kaldırıldı

EYT kapsamında emekli olanların işten ayrılışlarını takip eden tarihten itibaren 30 gün içerisinde emekli olmadan önce çalıştıkları aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine (“ SGDP ”) tabi çalışmaya başlamaları halinde SGDP işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı hazine tarafından karşılanmaktaydı.

”) tabi çalışmaya başlamaları halinde SGDP işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı hazine tarafından karşılanmaktaydı. 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ilgili teşvik yürürlükten kaldırılmıştır.

B. SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Artırıldı

Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır.

Kısa vadeli sigorta kolları, niteliklerine göre “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olarak iki ana grupta sınıflandırılabilir.

Kanun ile yapılan düzenleme ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2'den %2,25'e yükseltilmiştir.

Düzenleme 2024/Eylül döneminden itibaren yürürlüğe gireceğinden; ayın 1'i ile 30'u arasında çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için 2024 yılı Eylül ayının 1'inden itibaren, ayın 15'i ila 14'ü arasında çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için ise Eylül ayının 15'inden itibaren kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2,25 olarak uygulanacaktır. 2024/Ağustos dönemi ve öncesi için ise eski oranlar üzerinden işlem yapılmaya devam edilecektir.

C. En Düşük Emekli Aylığı Artırıldı

En düşük emekli aylığı tutarı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltilmiştir.

6183 Sayılı Kanun Kapsamında Kurum Alacaklarının Takip İşlemleri Genelgesi Yayımlandı

Genelge Yayımlanma Tarihi: 14 Ağustos 2024

Özet

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (“SGK”) tarafından 14 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Kurum Alacaklarının Takip İşlemleri Genelgesi (“Genelge”) ile SGK alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Önemli Detaylar

Genelge'de belirtildiği üzere SGK'ya zamanında ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, gecikme zamları ve katılım payları, ayrıca zamanında ödenmeyen 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na istinaden SGK'ya verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden alınacak damga vergileri, özel kanunları mülga olmakla birlikte henüz tahsil edilmeyen 3320 sayılı Kanun kapsamındaki konut edindirme yardımları, 3417 sayılı Kanun kapsamındaki tasarrufu teşvik kesinti ve katkı tutarları, 4306 sayılı Kanun kapsamındaki eğitime katkı payı ve 4481 sayılı Kanun kapsamındaki özel işlem vergileri SGK alacağına dönüşecektir.

Bu alacakların takibi ve tahsiline ilişkin işlemler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülecektir.

Genelge'de ayrıca süresinde ödenmeyen prim ve primle ilgili alacaklar nedeniyle, tüzel kişilerin mal varlıklarıyla; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler, yetkililer ve kanuni temsilcilerin de işverenlerle birlikte şahsi mal varlıklarıyla müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu vurgulanmıştır.

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