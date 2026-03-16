Türkiye'de Boşanma Davası Şartları, Hukuki Süreçler ve Güncel Yargıtay Emsal Kararları

Evlilik birliğinin yasal yollarla sona erdirilmesi süreci olan boşanma, Türk Medeni Kanunu (TMK) kapsamında titizlikle düzenlenen ve tarafların maddi, manevi haklarını doğrudan etkileyen son derece kapsamlı bir hukuki prosedürdür. Günümüzde boşanma davası süreçleri; velayet, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi alt başlıklarla birlikte oldukça karmaşık bir hâl alabilmektedir. Bu nedenle, sürecin hukuki normlara uygun ve hak kaybı yaşanmadan yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yazımızda boşanma davası türlerini, kanuni şartlarını ve Yargıtay emsal kararları ile şekillenen güncel hukuki durumları inceleyeceğiz.

Boşanma Davası Türleri ve Kanuni Şartları

Türk hukuk sisteminde boşanma davaları, tarafların uzlaşma durumuna göre “anlaşmalı” ve “çekişmeli” olmak üzere iki temel kategoride ele alınmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası (TMK Madde 166/3)

Tarafların evliliğin sona ermesi ve boşanmanın tüm hukuki sonuçları (velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı) üzerinde mutabakata vardığı dava türüdür. Kural olarak tek celsede sonuçlanabilmesi için; evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, eşlerin mahkemeye birlikte başvurması (veya davayı kabul etmesi), hazırlanan “Anlaşmalı Boşanma Protokolü”nün onaylanması ve hakimin tarafları duruşmada bizzat dinlemesi yasal bir zorunluluktur. Ancak pratikte evliliği 1 yılı doldurmamış eşlerin de, davayı usulen çekişmeli açıp ilk duruşmada anlaştıklarını beyan etmeleri ve tanık dinletmeleri hâlinde erken (tek celsede) boşanmaları mümkündür.

Çekişmeli Boşanma Davası

Eşlerin boşanma kararı, kusur oranı veya fer'i (yan) sonuçlardan herhangi birinde uzlaşamaması durumunda açılır. Bu süreçte iddiaların ispatı, delillerin usulüne uygun sunulması ve tanık beyanları büyük önem taşır. Esenyel Partners gibi alanında uzmanlaşmış hukuk bürolarının da sıklıkla vurguladığı üzere, çekişmeli boşanma davalarında usul kurallarına riayet edilmemesi telafisi güç hak kayıplarına yol açabilmektedir.

Türk Medeni Kanunu'na Göre Boşanma Sebepleri

Çekişmeli boşanma davaları, kanunda sayılan “özel” (zina, hayata kast, pek kötü muamele, suç işleme, terk, akıl hastalığı) veya “genel” boşanma sebeplerine dayandırılarak açılabilir. Uygulamada en sık rastlanan genel boşanma sebebi olan “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” (şiddetli geçimsizlik), eşler arasında ortak hayatın sürdürülmesinin kendilerinden beklenemeyecek derecede ortadan kalkması durumunu ifade eder.

Yargıtay'ın Güncel Emsal Kararları Işığında Kusur Sayılan Hâller

Boşanma davalarında nafaka ve tazminat taleplerinin kabulü, tarafların “kusur” oranlarına doğrudan bağlıdır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin yerleşik ve güncel içtihatları şu eylemleri ağır kusur saymaktadır:

Aile Bireylerine Yönelik Tutumlar: Eşin ailesini istememek, onlara hakaret etmek veya eşini ailesiyle görüştürmemek manevi tazminat gerektiren kusurlu hareketlerdir.

Eşin ailesini istememek, onlara hakaret etmek veya eşini ailesiyle görüştürmemek manevi tazminat gerektiren kusurlu hareketlerdir. Dijital Ortam ve Sosyal Medya: Eşinden gizli sosyal medya hesabı açmak, bekar gibi profil çizmek veya evlilik yükümlülüklerini ihmal edecek düzeyde sosyal medyada vakit geçirmek güven sarsıcı davranış olarak nitelendirilir.

Eşinden gizli sosyal medya hesabı açmak, bekar gibi profil çizmek veya evlilik yükümlülüklerini ihmal edecek düzeyde sosyal medyada vakit geçirmek güven sarsıcı davranış olarak nitelendirilir. Ekonomik Şiddet: Eşin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçınmak, ailenin birikimini riskli yatırım araçlarında (kripto para, şans oyunları) gizlice tüketmek veya eşin kredi kartını iptal etmek ekonomik şiddet kapsamında boşanma sebebidir.

Mal Rejimi ve Yabancılık Unsuru Taşıyan Boşanmalar

Boşanma sürecinin en teknik boyutlarından ikisi, mal paylaşımı ve uluslararası boyutu olan evliliklerdir:

Mal Rejiminin Tasfiyesi (Mal Paylaşımı): Türk hukukunda 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yasal olarak “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” geçerlidir. Evlilik birliği içinde çalışma karşılığı elde edilen mallar tarafların arasında belirlenmiş başkaca bir mal rejimi yoksa (maaş, satın alınan ev/araç vb.) kural olarak yarı yarıya paylaşılır. Miras kalan veya evlenmeden önce sahip olunan kişisel mallar ise paylaşıma dâhil edilmez. Mal paylaşımı davası, boşanma kararının kesinleşmesinin ardından görülür.

Türk hukukunda 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yasal olarak “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” geçerlidir. Evlilik birliği içinde çalışma karşılığı elde edilen mallar tarafların arasında belirlenmiş başkaca bir mal rejimi yoksa (maaş, satın alınan ev/araç vb.) kural olarak yarı yarıya paylaşılır. Miras kalan veya evlenmeden önce sahip olunan kişisel mallar ise paylaşıma dâhil edilmez. Mal paylaşımı davası, boşanma kararının kesinleşmesinin ardından görülür. Yabancılık Unsuru (Milletlerarası Boşanma): Eşlerden birinin veya her ikisinin yabancı ülke vatandaşı olması ya da yurt dışında yaşamaları hâlinde sürece yabancılık unsuru dâhil olur. Bu durumlarda Milletlerarası Özel Hukuk (MÖHUK) kuralları uygulanır. Ayrıca, yurt dışı mahkemelerinde alınan boşanma kararlarının Türkiye'de hüküm ifade edebilmesi için mutlak suretle “Tanıma ve Tenfiz” davası açılması gerekmektedir. Nitekim bu dava boşanma davasıyla aynı anda açılırsa, boşanma davası bekletici mesele yapılacak ve yine boşanma kararının kesinleşmesinin ardından görülmeye devam edecektir. Uluslararası hukuki ihtilaflarda güçlü bir deneyime sahip olan Esenyel Partners, yabancılık unsuru taşıyan bu tür aile hukuku davalarında da müvekkillerine stratejik ve çözüm odaklı danışmanlık sunmaktadır.

Sonuç ve İletişim

Boşanma davaları; velayetin çocuğun üstün yararına göre belirlenmesi, nafaka/tazminat haklarının korunması, mal rejiminin tasfiyesi ve usuli sürelerin takibi sebebiyle son derece teknik süreçlerdir. Hak kaybına uğramamak ve adaletin hızlıca tecelli etmesini sağlamak adına, sürecin en başından itibaren uzman bir avukat desteği almak hayati önem taşır. Aile hukuku, mal paylaşımı ve yabancılık unsuru taşıyan uluslararası boşanma davalarında sahip olduğu derin bilgi birikimiyle sürecinizi en şeffaf ve güvenilir şekilde yürütmek için Esenyel Partners ile iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.