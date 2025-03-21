Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Yeni İlke Kararı: Pay Geri Alım Süreçlerinde Önemli Değişiklikler

Sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişini desteklemek ve şirketlerin piyasa koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına yardımcı olmak hedeflenmiştir.

Payları borsada işlem gören şirketler ve bağlı ortaklıklar, yönetim kurulu kararıyla pay geri alım programı başlatabilecektir. Önceden, pay geri alım programı için genel kurul kararı zorunlu tutulurken, yeni düzenleme ile ilk genel kurulda ortaklara bilgi verilmesi yeterli olacaktır.

Yönetim kurulu kararında geri alımın amacı, süresi, alınacak azami pay adedi ve kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi gerekmektedir. Bu karar özel durum açıklamaları çerçevesinde kamuya duyurulmalıdır. Halihazırda yürürlükte olan geri alım programları için ek yönetim kurulu kararı alınmasına gerek kalmadan devam edilebilecektir.

II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ndeki Sınırlamalar Esnetildi

Geri Alınabilecek Pay Miktarı Artırıldı

Önceden, geri alım yapılabilecek toplam pay miktarı şirket sermayesinin %10'u ile sınırlandırılmışken, yeni karar ile bu nominal değer sınırı kaldırılarak şirketlerin ihtiyaçlarına göre daha geniş kapsamlı geri alım yapabilmesine olanak tanınmıştır.

Günlük İşlem Sınırı Kaldırıldı

Daha önce geri alım yapılabilecek pay miktarı son 20 günlük ortalama işlem miktarının %25'i ile sınırlandırılmıştı. Yeni karar ile bu sınırlama kaldırılarak şirketlerin daha esnek geri alım yapması sağlanmıştır.

Açıklama Yükümlülükleri Kaldırıldı

Pay geri alım süreçlerine ilişkin açıklama yükümlülükleri kaldırılmıştır. Önceden, geri alım programlarının genel kuruldan en az üç hafta önce kamuya duyurulması, internet sitesinde yayımlanması ve geri alım başlamadan iki iş günü önce ek açıklamalar yapılması zorunluydu. Yeni İlke Kararıyla bu yükümlülükler uygulanmayacaktır. Böylece şirketler geri alım süreçlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde yürütebilecektir.

Sermaye Artırımı Sürecinde Pay Geri Alımı Yapılabilecek

Sermaye artırım süreçlerinde pay geri alımı yapılmasına ilişkin yasaklar da esnetilmiştir. Önceki düzenlemede sermaye artırım süreçlerinde pay geri alımı yasaktı. Yeni düzenleme ile bu yasak yalnızca nakit sermaye artırımlarıyla sınırlı tutulmuştur. Artık sermaye artırımı süreçlerinde de belirlenen kurallar çerçevesinde pay geri alımları gerçekleştirilebilecektir.

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılmasına Yönelik Süre Kısıtlamaları Kaldırıldı

Önceden, Tebliğ hükümlerine aykırı şekilde geri alınan payların en geç bir yıl içinde elden çıkarılması veya sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi zorunluydu. Yeni İlke Kararı ile birlikte bu yükümlülük uygulanmayacaktır.

Geri Alınan Paylara Yönelik Satış Kısıtı Getirildi

Yeni İlke Kararı kapsamında geri alınan paylar ilk 30 gün boyunca satılamayacaktır. Bu sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yöntemi uygulanacaktır. 30 günün ardından, paylar azami üç yıl içinde elden çıkarılabilecek veya Tebliğ'deki sınırlamalara uygun şekilde elde tutulabilecektir.

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