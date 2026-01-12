2026 Yılında KVKK Kapsamındaki İdari Para Cezası Tutarları Güncellendi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 18'inci maddesi uyarınca öngörülen idari para cezaları; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesi ile Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi çerçevesinde, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellenmektedir.

Bu kapsamda, 2025 yılına göre, 2026 yılında yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlenmiş ve bu oran doğrultusunda KVKK kapsamında uygulanabilecek idari para cezalarının alt ve üst sınırları artırılmıştır.

2025 ve 2026 yıllarına ilişkin idari para cezası tutarlarının karşılaştırmalı tablosu aşağıdaki şekildedir:

