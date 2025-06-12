Tehdit Suçunun Cezasi Artirilmiştir.

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı...

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 11. Maddesi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106. Maddesinde yer alan hükümde değişiklik yapılmasına ilişkindir.

Değişiklik neticesinde Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinde düzenleme altına alınan tehdit suçu karşılığında öngörülen ceza miktarlarının arttırılması yönünde değişikliğe gidilmiştir.

Mağdurun ve/veya yakınının hayatları/vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehditler hariç olmak üzere sair tehditler ile malvarlığına ilişkin zarara uğratılacağına yönelik tehditlerde mağdurun şikayeti üzerine 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmedilirken artık cezanın alt sınırı belirlenmiştir. Bu kapsamda cezanın alt sınırı 1 ay hapis cezasından 2 ay hapis cezasına çıkarılmıştır.

Bununla beraber tehdit suçunun cezada artırım sebepleri olarak yer alan silahla, failin kendisini tanınmayacak hale sokması ile, imzasız bir mektupla yahut özel işaretlerle, birden fazla fail tarafından birlikte, suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak işlenecek tehdit suçlarında ise ceza iki yıldan beş yıla hapis cezası olarak belirlenmişken artık cezanın üst sınırı yedi yıl olarak değiştirilerek artırılmıştır.

Değişiklik Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 04/06/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

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