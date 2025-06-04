Hakaret Suçu İstisnasız Olarak Önödeme Kurumu Kapsamına Alındı

Duyurumuz, Anayasa Mahkemesi'nin 27.03.2025 tarihli ve 2024/197 E, 2025/86 K. sayılı kararı ile 7531 sayılı Kanun kapsamında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun “Önödeme” kenar başlıklı 75. maddesinde yapılan değişikliklerin iptaline ilişkindir. Hakaret suçunun yalnızca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde hüküm altına alınan sınırlı hallerde uygulanması yönündeki hükmün iptaline ilişkin kararın, Resmi Gazete'de yayımlanması tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe gireceğine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 27.03.2025 Tarihli İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi'nin 27.03.2025 tarihli ve 2024/197 E., 2025/86 K. sayılı kararı uyarınca, 7531 sayılı Kanun ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yapılan değişikliklerden bir kısmı iptal edilmiştir. Bu çerçevede, 7531 sayılı Kanun doğrultusunda; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'da “Önödemeye” ilişkin 75. maddesinde yapılan değişiklikler, söz konusu Anayasa Mahkemesi kararı mucibince iptal edilmiştir.

Bu bağlamda, değişiklik öncesinde önödeme kurumu ‘Hakaret' suçunun sadece bazı nitelikli hallerinde uygulanabilirken Anayasa Mahkemesi kararı neticesinde artık her ne şekilde işlenmiş olursa olsun ‘Hakaret' suçu için önödeme kurumu uygulanabilecektir. Bununla birlikte yine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Geçici 7. maddesinin 2. fıkrasında bulunan düzenleme de aynı karar neticesinde iptal edilmiştir. Böylelikle önödeme kurumunun uygulanmasına yürürlük tarihi itibariyle soruşturma yahut kovuşturma aşamasında bulunan dosyalar yönünden uygulanmasına engel teşkil eden düzeleme de kaldırılmıştır.

Netice itibariyle benzer hukuki durumda bulunanlara somut bir gerekçelendirme yapılmaksızın farklı hüküm tesis edilmesine ilişkin eşit muamele ilkesine aykırılık sona erdirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda, eşitlik ve lehe kanun hükümlerinin uygulanması ilkelerinin altı çizilmiş; ceza hukukunun temel ilkelerinden sapmaların yapılamayacağı ve kanun koyucu tarafından, takdir yetkisi kullanılırken makul gerekçelerle hareket edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Söz konusu kararda, hakaret suçuna ilişkin bazı hükümlerde önödeme olanağının kabul edilirken iken; aynı suçun diğer bazı hükümlerinde bu olanağın kabul edilmemesi durumunun eşitlik prensibine aykırılık teşkil edeceği kabul edilmiştir.

Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda, hakaret suçunun hiçbir sınırlama olmaksızın tüm halleri yönünden önödeme kurumunun uygulama alanı bulması mümkün hale gelmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 29.05.2025 tarihinden itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girecek olup bu süre dikkate alındığında, kararın yürürlüğe giriş tarihi 01.03.2026 olarak belirlenmiştir.

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