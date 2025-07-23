Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ"'de (Tebliğ) 10.07.2025 tarih ve 32952 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Değişiklik Tebliği) ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler kısaca aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

Tebliğin "Pay Defteri"ni düzenleyen 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "hamiline yazılı pay senedi sahibi olduğunu ispat edenler" ibaresi "hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilenler" şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle hamiline yazılı pay senetlerinin hak sahipliğinin ispatı konusunda senede fiilen zilyet olmakla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bildirimini yapmış olmak şartı da eklenmiştir. Bilindiği üzere, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin sahipleri pay defterinde yer almaz. Tebliğin fiziki ortamda tutulan defterlerin saklanması zorunluluğunu düzenleyen 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "onbeş" ibaresi "otuz" olarak değiştirilmiştir. Böylelikle tacirlerin saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde ziyaa uğrarsa, tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren otuz gün içinde mahkemeden zayi belgesi verilmesini isteyebilecektir. Değişiklikle süre tacir lehine 15 günden 30 güne çıkarılmıştır. Tebliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi "Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir."şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi kullanımına son verilen defterin notere ibraz edilmesi gerektiği belirtiliyor, ancak defterlerin bulunamaması ya da zayi olması hali net olarak düzenlenmiyordu. Bu durum ise karışıklığa yol açıyordu. Değişiklikle birlikte defterlerin bulunamaması halinde zayi belgesi ibraz edilmesi hususu açık olarak düzenlenmiş ve konu ile ilgili muğlaklık giderilmiştir. Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Maliye" ibaresi "Hazine ve Maliye" şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle kurum adı güncellenmiştir. Tebliğin 23 üncü maddesi, "Elektronik ortamda tutulacak işletmenin muhasebesiyle ilgili defterler hakkında 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) hükümleri, işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, müdürler kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri hakkında 14/2/2025 tarihli ve 32813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanır." şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu değişikliğin temel nedeni, yakın zamanda yürürlüğe girmiş bulunan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ"dir. Bu tebliğ ile ilgili ayrıntılı açıklamalara 2025/031 nolu Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz. İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, müdürler kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri hakkında söz konusu tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Saygılarımızla,

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