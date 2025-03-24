Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı

A. Giriş

06.03.2025 tarihli ve 32833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2025-32/72 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") ile, 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de ("Tebliğ") dövizle ödeme yasağına ilişkin önemli bir değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Tebliğ'in tam metnine buradan, Değişiklik Tebliği'ne ise buradan ulaşabilirsiniz.

B. Değişiklik Tebliği Kapsamındaki Düzenlemeler

Tebliğ kapsamında, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün kılınmıştı. 19.04.2022 tarihli ve 2022-32/66 sayılı değişiklik tebliği ile söz konusu sözleşmelerde düzenlenen bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi zorunluluğu getirilmiş ancak 28.02.2024 tarihli ve 2024-32/69 sayılı değişiklik tebliği ile ise bazı istisnai durumlarda sözleşme bedelinin döviz olarak ödenebilmesi mümkün kılınmıştı.

Değişiklik Tebliği ile getirilen yeni düzenlemeyle birlikte söz konusu sözleşmeler için getirilen döviz ile ödeme yasağı kaldırılarak bu sözleşmelerde bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirilebilmesine imkân tanınmıştır.

C. Sonuç

Değişiklik Tebliği, sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırıldığı taşıt satışı sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yapılmasına olanak tanımış olup ve 19.04.2022 tarihli ve 2022-32/66 sayılı değişiklik tebliği ile bu sözleşmeler için getirilen dövizle ödeme yasağını kaldırarak döviz cinsinden ödeme serbestisini yeniden sağlamıştır.

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