Rekabet Kurulu Yanıltıcı Ciro Bilgisi Verdiği Gerekçesiyle Biota'ya İdari Para Cezası Uyguladı

Rekabet Kurulu ("Kurul"), Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları A.Ş. ve diğer grup şirketlerinden oluşan ekonomik bütünlük ("Biota") hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ("RKHK") m.16/1(c) ...

Rekabet Kurulu ("Kurul"), Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları A.Ş. ve diğer grup şirketlerinden oluşan ekonomik bütünlük ("Biota") hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ("RKHK") m.16/1(c) bendi uyarınca ciro bilgisinin hatalı verilmesinin yanlış/yanıltıcı bilgi verilmesi niteliği taşıdığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi.1

A. Arka Plan

Kurul, Biota Bitkisel'de 15.08.2024 tarihinde yerinde inceleme gerçekleştirmiş ve inceleme sırasında yerinde incelemenin engellenmesi ve zorlaştırılması nedeniyle teşebbüs hakkında RKHK m. 16/1(d) uyarınca idari para cezası uygulamıştır.2 İdari para cezasına esas teşkil etmek üzere 2023 yılına ait konsolide edilmiş ciro bilgileri ilgili teşebbüs tarafından Kurula sunulmuştur.

Daha sonra Biota tarafından soruşturma konusu ihlal iddialarına ilişkin uzlaşma başvurusu yapılmıştır. Uzlaşma sürecinde, teşebbüsten yine 2023 yılı ciro bilgileri talep edilmiş ve bu bilgiler, uzlaşma dosyası kapsamında Kurul ile paylaşılmıştır. Ancak Kurul, bu kapsamda sunulan ciro bilgileri ile Biota tarafından daha önceden yerinde incelemenin engellenmesine ilişkin idari para cezasına temel oluşturmak üzere sunulan ciro bilgileri arasında tutarsızlık tespit etmiştir. Biota, bu farkı sistemsel bir hata olarak açıklamış ve grup içi işlemler, yansıtma faturalar gibi faktörlere dayandırmıştır. Fakat Kurul, bu açıklamaları yeterli görmemiş ve söz yanlış bilgi verildiği gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

B. Kurulun Değerlendirmesi

Kurul, değerlendirmesinde daha önce yanlış/yanıltıcı bilgi verilmesi sebebiyle idari para cezası verilen Beyaz Et, Martı, Farmasi ve Özel Okullar kararlarına atıfla, teşebbüslerin sunduğu somut bir gerçekliğe ilişkin bilgi veya belgelerin doğru ve güvenilir nitelikte olmamasının yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi kapsamında değerlendirildiğini belirtmiştir. Ayrıca istenen bilgi veya belgenin dosya bakımından önemi ile nihai karar bakımından etkisinin, bilgi taleplerine ilişkin uygulanacak idari yaptırım riskini artıran unsurlar olduğu kararda vurgulanmıştır.

Kurul, Biota'nın sunduğu ciro bilgilerinin, yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle uygulanan idari para cezası miktarını doğrudan etkilediğini belirterek, bu bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle, teşebbüs hakkında 2023 yılı ciro bilgileri üzerinden idari para cezası uygulanmış ve önceki yaptırım kararı da düzeltilmiştir.

C. Sonuç

Bu karar, Kurula yanlış ciro bilgisi verilmesinin, soruşturma ve karar süreçlerini doğrudan etkilediği durumlarda RKHK m. 16/1(c) uyarınca idari para cezasını uygulanmasına yol açabileceğini göstermektedir. Karardan, soruşturma ve karar sürecine etkisi olmaması halinde, sunulan ciro bilgilerinin hatalı olmasının, tek başına yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi olarak görülmeyeceği sonucuna da varılabilir. Her halükârda teşebbüslerin Kurula doğru ve güvenilir bilgi sağlanmasına özel dikkat göstermesi, yaptırım uygulanmaması açısından kritik öneme sahiptir.

Footnotes

1. Rekabet Kurulunun 20.02.2025 tarih, 25-07/157-79 sayılı kararı https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=7ea81bfe-ddbb-40ed-9f48-7095aea766bd (Erişim Tarihi: 29.07.2025).

2. Rekabet Kurulunun 19.09.2024 tarih, 24-38/898-385 sayılı kararı https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=18a50e99-e288-4843-966f-b95534b1fee2 (Erişim Tarihi:29.07.2025).

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