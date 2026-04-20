George Orwell: Is bekendheid een obstakel voor merkbescherming?

De merknaam GEORGE ORWELL stond centraal in een lange juridische procedure voor het EUIPO. Na acht jaar, vele belanghebbenden en uitgebreide discussie, besloot het EUIPO de registratie grotendeels te weigeren. Dit roept vragen op over merkbescherming, bekendheid en de functie van namen als merk in Europa.

Waarom wilden de erfgenamen van George Orwell zijn naam als merk registreren?

In 2018 dienden de erfgenamen van George Orwell een aanvraag in om de naam als merk te registreren. Deze aanvraag betrof onder andere audiovisuele dragers, drukwerk en culturele activiteiten. Het EUIPO besloot echter dat de naam niet voldoende onderscheidend is voor deze categorieën; door de grote bekendheid van Orwell koppelt het publiek de naam direct aan de inhoud van de producten, niet aan een commerciële herkomst.

Wanneer wordt een merk als beschrijvend beschouwd?

Een merk is beschrijvend wanneer het termen bevat die soort, kwaliteit, bestemming, waarde, herkomst of andere kenmerken van een product of dienst aanduiden. Omdat ‘GEORGE ORWELL’ zo beroemd is, ziet het EUIPO de naam als beschrijving van de inhoud van boeken, films, theaterstukken of tentoonstellingen waarin Orwell centraal staat. Hierdoor verliest de naam zijn onderscheidende vermogen als merk.

Zijn persoonsnamen normaal gesproken niet onderscheidend genoeg?

In beginsel zijn persoonsnamen onderscheidend genoeg om als merk te kunnen worden geregistreerd. Echter, bij zeer bekende namen kan de associatie met de inhoud zo sterk zijn dat het merk zijn functie verliest. Het EUIPO onderstreept dat de perceptie van het publiek bepalend is—en dat Orwell in de EU zo bekend is dat de merkfunctie wegvalt.

Waarom zijn sommige beroemde namen dan wél als merk geregistreerd?

Er bestaan wel degelijk merkregistraties voor bekende namen. Zo zijn ALBERT CAMUS, IAN FLEMING en ALFRED HITCHCOCK als merk geregistreerd voor verschillende productklassen. Toch maakt het EUIPO onderscheid: het ‘JOURNAL D’ANNE FRANK’ werd toegestaan, omdat Anne Frank vooral met één bekend werk geassocieerd wordt. George Orwell, met zijn brede oeuvre, is dan weer een uitzondering daarop.

Is het EUIPO niet te streng voor beroemde namen?

De erfgenamen van Orwell, gesteund door de beroepsvereniging INTA, hekelen de strikte interpretatie door het EUIPO. Zij vinden dat bekende en onbekende namen gelijk behandeld moeten worden. Als beroemde namen niet als merk geregistreerd kunnen worden, zou dat betekenen dat persoonsnamen in het algemeen onmogelijk als merk te registreren zijn.

Hoe gaat het EUIPO om met bekendheid en waar ligt de grens?

Het EUIPO probeert criteria op te stellen voor de mate van bekendheid, maar erkent dat iedere situatie uniek is. De beoordeling blijft maatwerk. De discussie is nog niet afgesloten: er loopt momenteel een beroep tegen de uitspraak van het EUIPO.

Samenvatting

Het EUIPO weigert de registratie van het merk GEORGE ORWELL voor wegens te grote bekendheid en gebrek aan onderscheidend vermogen.

Merk GEORGE ORWELL geweigerd voor producten en diensten die over de persoon (kunnen) gaan

Bekendheid van naam beïnvloedt merkbescherming

Andere bekende namen soms wél als merk geaccepteerd

Uitspraak mogelijk van invloed op toekomstige merkregistraties

