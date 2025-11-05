Box 3 status en oude jaren, wat kunt u nog doen?

Enkele jaren geleden oordeelde de Hoge Raad dat het fictief rendementstelsel uit box 3 in strijd was met Europese wetgeving. In dit stuk zetten we kort uiteen wat de status is en welke acties nodig zijn voor oudere jaren.

Wanneer heeft u recht op compensatie?

Sinds 2017 is in box 3 belasting over vermogen geheven op basis van een fictief rendement van 4%. Door de Hoge Raad is geoordeeld dat dit in strijd is met Europese wetgeving. Daarom moet de belastingdienst compensatie aanbieden voor de jaren vanaf 2017 voor zover er te veel belasting is geheven. Of u hier recht op hebt, hangt af van een aantal factoren.

Lager rendement

Allereerst moet uw werkelijke rendement lager zijn dan het door de fiscus vastgestelde fictieve rendement. Het rendement is in de jaren vanaf 2017 op verschillende manieren berekend, met als meest recente ontwikkeling de tegenbewijsregeling.

Tegenbewijsregeling: Opgaaf Werkelijk Rendement

De tegenbewijsregeling houdt in dat indien en voor zover belastingplichtigen aannemelijk kunnen maken dat het werkelijk rendement lager is dan het fictieve rendement, de Belastingdienst de te veel geheven belasting moet compenseren. Een verzoek tot teruggaaf van box 3 belasting, gaat via het indienen van een formulier Opgaaf Werkelijk Rendement bij de Belastingdienst. Bent u door de Belastingdienst uitgenodigd om het formulier in te dienen? Dan dient u dit binnen 12 weken te doen (26 weken indien gebruik is gemaakt van een intermediair).

Oude jaren

Voor bepaalde jaren is er alleen recht op compensatie als er tijdig bezwaar is gemaakt tegen de definitieve aanslag, of een verzoek tot ambtshalve vermindering is gedaan. De termijn voor een bezwaar is zes weken na de dagtekening van de aanslag. Een verzoek ambtshalve vermindering moet binnen vijf jaar na afloop van het betreffende jaar worden ingediend.

Jaren 2017 t/m 2020

Recht op compensatie bestaat alleen voor belastingplichtigen met een definitieve aanslag waarvoor de bezwaartermijn nog liep op 24 december 2021, of waarvan de aanslag na deze datum is opgelegd. Wanneer tijdig bezwaar is gemaakt tegen de definitieve aanslag, zal de Belastingdienst een uitnodiging sturen voor het indienen van het formulier Opgaaf Werkelijk Rendement. Uw persoonlijke deadline voor indienen van het formulier staat op deze brief.

Is er niet tijdig bezwaar gemaakt, en geen verzoek tot ambtshalve vermindering gedaan? Dan kan enkel voor het jaar 2020 nog een verzoek tot ambtshalve vermindering worden gedaan. Dit kan tot uiterlijk 31 december 2025.

Jaren 2021 t/m 2024

Voor de jaren vanaf 2021 is het niet meer nodig om een bezwaar te maken of een verzoek tot ambtshalve vermindering te doen. Voor deze jaren kunt u een formulier Opgaaf Werkelijk Rendement indienen. Ook dan geldt dat de Belastingdienst u daarvoor een uitnodigingsbrief zal sturen, waarin een persoonlijke deadline voor indienen van het formulier is vermeld.

Let op! Heeft u vermogensbestanddelen in box 3 waarover discussie kan ontstaan over het werkelijke rendement? Dan raden wij u aan om altijd bezwaar te maken tegen de aanslag. Dit kan ook relevant zijn voor een eventuele proceskostenvergoeding.

Actie

Om compensatie van de Belastingdienst te claimen, moet u in actie komen. Wees wel bewust dat de tegenbewijsregeling niet altijd tot een gunstigere uitkomst zal leiden.

Neem bij twijfel contact op met BUREN, wij kunnen samen met u beoordelen of u recht heeft op een box 3 teruggaaf. Daarnaast kunnen wij helpen bij de nodige vervolgstappen, zoals het maken bezwaar of indienen van verzoek van ambtshalve vermindering, en het opgeven van het werkelijke rendement.

