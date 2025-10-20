Meer duidelijkheid voor ANBI's: Beleidsbesluit 2025

BUREN is an independent international firm of lawyers, notaries, and tax advisers with offices in Amsterdam, Beijing, The Hague, Luxembourg, and Shanghai. We provide full-service, multidisciplinary support, helping national and international clients expand, innovate, or restructure their businesses through our offices, country desks, and global network of partners.

Deze zomer heeft de staatssecretaris een nieuw besluit gepubliceerd over de ANBI-regeling. In het onderstaande lichten we de belangrijkste voorwaarden van de ANBI nader toe, én bespreken we de belangrijkste aandachtspunten uit het beleidsbesluit.

Instellingen kunnen gebruikmaken van de ANBI-regeling. Hiervoor gelden de nodige strikte voorwaarden. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor de ANBI-status. ANBI's zijn vrijgesteld voor de schenk- en erfbelasting. Daarnaast kunnen belastingplichtigen fiscale faciliteiten genieten als ze schenken aan een ANBI.

Voor ANBI's gelden strikte eisen, zoals:

voor minimaal 90% het algemeen nut beogen geen winstoogmerk afgescheiden vermogen van het overig vermogen beschikkingsmachtcriterium anti-oppoteis/niet meer eigen vermogen dan noodzakelijk beperkte bestuurdersbeloning integriteit bestuurders actueel Beleidsplan redelijke verhouding kosten en bestedingen bestemming liquidatiesaldo administratieve verplichtingen

De staatssecretaris van financiën gaat in het recente besluit in op het algemeen nut vereiste, de omstandigheden waaronder een ANBI-status kan worden toegekend of ingetrokken, de regels voor buitenlandse ANBI's (niet-EU), het bestedingscriterium, het beloningscriterium en een toelichting op het onderscheid tussen algemeen nuttige- en commerciële activiteiten. In het onderstaande lichten we twee elementen nader toe:

Buitenlandse ANBI's

Instellingen buiten de EU kunnen als ANBI aangemerkt worden. Maar zij moeten nadere informatie verstrekken op basis waarvan het ANBI Expertisecentrum kan beoordelen of de instelling voldoet aan de voorwaarden.

Anti-oppot eis

Het besluit gaat uitgebreid in op het bestedingscriterium (anti-oppoteis). Dit criterium houdt in dat een ANBI niet meer vermogen mag aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Het besluit bevat uitgebreide nieuwe beleidsopvattingen over het aanhouden van vermogen, vormen van reserves, stamvermogen, de besteding van (gerealiseerde en ongerealiseerde) rendementen, vaste bestedingspercentages, stamvermogens van vóór 1 januari 2008 en uitleg van het criterium 'in reële termen' bij de regel dat het stamvermogen in reële termen in stand mag worden gehouden.

ANBI en crowdfunding

Mede naar aanleiding van de maatschappelijke ontwikkelingen, besteedt het ANBI-besluit ook expliciet aandacht aan de ANBI-voorwaarden voor crowdfunding platforms. Crowdfunding platforms kunnen de ANBI-status krijgen bij een voldoende concrete eigen algemeen nuttige doelstelling en bij voldoende waarborgen en controle op deze doelstelling.

