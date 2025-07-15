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15 July 2025

Обзор судебной практики по вопросу возврата суммы превышения НДС

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Мы подготовили настоящий обзор на основе нашей недавней практики...
Kazakhstan Tax
GRATA International
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Мы подготовили настоящий обзор на основе нашей недавней практики, в рамках которой наша команда представляла интересы клиента в споре с территориальным налоговым органом по вопросу возврата суммы превышения НДС.

ФАБУЛА ДЕЛА

Компания осуществляла экспорт товаров на территорию Российской Федерации, в связи с чем заявила к возврату сумму превышения НДС, образовавшуюся вследствие наличия оборотов, облагаемых по нулевой ставке.

По результатам налоговой проверки территориальный налоговый орган частично подтвердил сумму к возврату. При этом порядка 40% от заявленной суммы налога было отказано в возврате.

Основаниями для отказа послужили следующие обстоятельства:

наличие несоответствий между данными, указанными в счетах-фактурах, и сведениями из заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;

2 выявленные расхождения по аналитическому отчету «Пирамида» (как в отношении непосредственных поставщиков, так и поставщиков второго и последующих уровней).

Не согласившись с отказом, компания оспорила результаты налоговой проверки напрямую в судебном порядке.

РЕШЕНИЕ СМАС ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМАС по Западно-Казахстанской области частично признал уведомление налогового органа незаконным.

По вопросу наличия несоответствий:

Суд признал основание отказа формальным. В ходе судебных заседаний был подтвержден фактический экспорт товаров, а также установлено, что валютная выручка поступила на банковские счета компании. Суд отметил, что выявленные несоответствия не влияют на идентификацию товаров. В связи с этим, наличие таких несоответствий не может являться законным основанием для отказа в возврате суммы превышения НДС.

По расхождениям в аналитическом отчете «Пирамида» по непосредственным поставщикам:

Суд установил, что выводы налогового органа не соответствуют действительности. В частности, по 16 из 34 поставщиков данные аналитического отчета, с учетом полученных пояснений и ответов, не подтверждают наличие нарушений налогового законодательства. В этой части результаты налоговой проверки также были признаны незаконными.

По расхождениям по поставщикам второго и последующих уровней:

Суд указал, что в соответствии с буквальным толкованием пункта 12 статьи 152 Налогового кодекса основанием для отказа в возврате суммы превышения НДС могут служить только установленные нарушения в отношении непосредственных поставщиков. Наличие расхождений по сделкам с третьими лицами (поставщиками второго и более уровней) не должно влиять на право экспортера на возврат НДС.

Решение СМАС Западно-Казахстанской области №2794-25-00- 4/414 от 23 июня 2025 года.

О GRATA INTERNATIONAL

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 30 лет и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе.

На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент налогового права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая команда GRATA в своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые имеют опыт работы в органах налоговой службы. Указанное позволяет предоставлять нашим клиентам не только правильные, но и практически применимые консультации.

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Возврат налогов на прибыль, удерживаемых у источника выплаты, из бюджета;

Возврат НДС из бюджета;

Корпоративное налогообложение;

Налоговое сопровождение и структурирование при сделках M&A;

Налоговые инвестиционные преференции и налоговое планирование;

Налогообложение банковских и финансовых транзакций;

Налогообложение недропользователей;

Налогообложение нерезидентов;

Налогообложение физических лиц;

Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит);

Представление и защита интересов в ходе налоговых споров;

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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