Обзор судебной практики по вопросу возврата суммы превышения НДС

Мы подготовили настоящий обзор на основе нашей недавней практики, в рамках которой наша команда представляла интересы клиента в споре с территориальным налоговым органом по вопросу возврата суммы превышения НДС.

ФАБУЛА ДЕЛА

Компания осуществляла экспорт товаров на территорию Российской Федерации, в связи с чем заявила к возврату сумму превышения НДС, образовавшуюся вследствие наличия оборотов, облагаемых по нулевой ставке.

По результатам налоговой проверки территориальный налоговый орган частично подтвердил сумму к возврату. При этом порядка 40% от заявленной суммы налога было отказано в возврате.

Основаниями для отказа послужили следующие обстоятельства:

1 наличие несоответствий между данными, указанными в счетах-фактурах, и сведениями из заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;

2 выявленные расхождения по аналитическому отчету «Пирамида» (как в отношении непосредственных поставщиков, так и поставщиков второго и последующих уровней).

Не согласившись с отказом, компания оспорила результаты налоговой проверки напрямую в судебном порядке.

РЕШЕНИЕ СМАС ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМАС по Западно-Казахстанской области частично признал уведомление налогового органа незаконным.

По вопросу наличия несоответствий:

Суд признал основание отказа формальным. В ходе судебных заседаний был подтвержден фактический экспорт товаров, а также установлено, что валютная выручка поступила на банковские счета компании. Суд отметил, что выявленные несоответствия не влияют на идентификацию товаров. В связи с этим, наличие таких несоответствий не может являться законным основанием для отказа в возврате суммы превышения НДС.

По расхождениям в аналитическом отчете «Пирамида» по непосредственным поставщикам:

Суд установил, что выводы налогового органа не соответствуют действительности. В частности, по 16 из 34 поставщиков данные аналитического отчета, с учетом полученных пояснений и ответов, не подтверждают наличие нарушений налогового законодательства. В этой части результаты налоговой проверки также были признаны незаконными.

По расхождениям по поставщикам второго и последующих уровней:

Суд указал, что в соответствии с буквальным толкованием пункта 12 статьи 152 Налогового кодекса основанием для отказа в возврате суммы превышения НДС могут служить только установленные нарушения в отношении непосредственных поставщиков. Наличие расхождений по сделкам с третьими лицами (поставщиками второго и более уровней) не должно влиять на право экспортера на возврат НДС.

Решение СМАС Западно-Казахстанской области №2794-25-00- 4/414 от 23 июня 2025 года.

О GRATA INTERNATIONAL

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 30 лет и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе.

На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент налогового права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая команда GRATA в своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые имеют опыт работы в органах налоговой службы. Указанное позволяет предоставлять нашим клиентам не только правильные, но и практически применимые консультации.

НАШИ УСЛУГИ

Возврат налогов на прибыль, удерживаемых у источника выплаты, из бюджета;

Возврат НДС из бюджета;

Корпоративное налогообложение;

Налоговое сопровождение и структурирование при сделках M&A;

Налоговые инвестиционные преференции и налоговое планирование;

Налогообложение банковских и финансовых транзакций;

Налогообложение недропользователей;

Налогообложение нерезидентов;

Налогообложение физических лиц;

Правовая экспертиза налогового учета (налоговый аудит);

Представление и защита интересов в ходе налоговых споров;

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.