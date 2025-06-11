Обзор судебной практики Верховного Суда РК

В отношении Компании была проведена документальная налоговая проверка, по резуль

I. Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-24-00-6ап/515 от 12 ноября 2024 года

Обжалование уведомления по результатам проверки.

В отношении Компании была проведена документальная налоговая проверка, по результатам которой было выставлено уведомление и доначислены КПН, НДС и суммы пеней. Не согласившись с результатами проверки, Компания обжаловала их в Министерство финансов. По итогам рассмотрения жалобы Министерством финансов, результаты налоговой проверки были отменены лишь в части. Компания, частично не согласившись с уведомлением об итогах рассмотрения жалобы, обратилась в суд.

Выводы суда кассационной инстанции:

Исходя из буквального толкования положений статей 264 и 400 Налогового кодекса, налогоплательщик вправе признать расходы вычитаемыми, а суммы НДС подлежащими зачету при соблюдении следующих условий: фактическое получение товаров, работ, услуг; отражение данных операций в бухгалтерском учете на основании первичных документов; соблюдение требований к оформлению счетов-фактур; использование товаров, работ, услуг в целях облагаемого оборота.

Исключение расходов из состава вычетов и сумм НДС из зачета возможно только при наличии вступившего в законную силу судебного акта, который свидетельствует о недействительности сделок между контрагентами, или при наличии вступившего в законную силу приговора суда или постановления о прекращении дела по не реабилитирующим основаниям, установленных в ходе налоговой проверки.

В рамках судебного обжалования установлено, что деятельность истца направлена на получение дохода, понесенные расходы подтверждены документально, а в отношении истца и его контрагентов не установлены обстоятельства, которые бы исключали расходы из состава вычетов и суммы НДС из зачета.

Ответчиком не доказано наступление обстоятельств, которые могли бы привести к исключению расходов из состава вычетов и сумм НДС из зачета.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы судов нижестоящих инстанций о частичном удовлетворении иска, оставив кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.

II. Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-24-00-6ап/526 от 05 ноября 2024 года

Обжалование уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Налоговым органом было выставлено уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в отношении Компании. Компания, не согласившись с выставленным уведомлением, обжаловала его в судебном порядке, указав, что требования, изложенные в данном уведомлении, аналогичны тем, которые содержались в предыдущем уведомлении, признанном ранее исполненным в судебном порядке.

Выводы суда кассационной инстанции:

Основанием для вынесения обжалуемого уведомления послужило признание государственной регистрации контрагента Компании недействительной. При вынесении предыдущего уведомления это обстоятельство отсутствовало.

С учетом того, что территориальным налоговым органом были учтены новые обстоятельства, указан другой налоговый период, а также иная сумма нарушений, обжалуемое уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признано законным.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования истца и признал незаконным оспариваемое уведомление. Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции. Суд кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих инстанций, вынес новое решение об отказе в удовлетворении иска, оставив кассационную жалобу истца без удовлетворения.

III. Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-24-00-6ап/565 от 12 ноября 2024 года

Обжалование уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Налоговым органом было выставлено уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в отношении Компании. Основанием для вынесения уведомления послужило наличие решение суда о признании сделок между Компанией и его контрагентом недействительными. Компания, не согласившись с выставленным уведомлением, обжаловала его в судебном порядке.

Выводы суда кассационной инстанции:

В соответствии с пунктом 5 статьи 96 Налогового кодекса истец вправе доказать фактическую поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг только в исключительных случаях.

Наличие судебного решения о признании сделок между контрагентами не относится к исключительным случаям.

В рассматриваемой ситуации суды лишь оценивают, имелись ли у территориального налогового органа основания для выставления уведомления.

В ходе судебных заседаний установлено, что оспариваемое уведомление соответствует критериям законности и обоснованности.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов нижестоящих инстанций об отказе в удовлетворении иска Компании, оставив кассационную жалобу истца без удовлетворения.

IV. Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-24-00-6ап/645 от 19 ноября 2024 года

Обжалование внутреннего приказа территориального налогового органа и решения согласительной комиссии.

Компания обратилась в суд с иском о признании незаконными внутреннего приказа территориального налогового органа и решения согласительной комиссии, на основании которых налоговый орган намерен подать иск о признании сделок между контрагентами недействительными. Определением суда первой инстанции иск Компании возвращен.

Выводы суда кассационной инстанции:

Процедура подачи территориальным налоговым органом иска в суд о признании сделок между контрагентами недействительными осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, издание же приказа о подаче такого иска не относится к публично-правовым отношениям.

Решение согласительной комиссии не является административным актом, так как не влечет правовых последствий для Компании, а его адресатом выступает исключительно территориальный налоговый орган.

Требования об отмене внутреннего приказа территориального налогового органа и решения согласительной комиссии не подлежат рассмотрению в рамках административного судопроизводства.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций о возврате иска, оставив кассационную жалобу истца без удовлетворения.

V. Споры по обжалованию уведомлений об отказе в возврате НДС

По данной категории дел сформировалась достаточно устойчивая судебная практика на всех уровнях судебной системы в пользу налогоплательщиков. При рассмотрении таких споров суды акцентируют внимание на следующих аспектах и приходят к следующим выводам:

Направление запросов на устранение нарушений исполнения налоговых обязательств поставщиков 2-го и более уровней не является законным основанием для отказа в подтверждении к возврату суммы превышения НДС.

Для целей возврата НДС имеет значение отсутствие нарушений по исчислению и уплате НДС непосредственными поставщиками по сделке с налогоплательщиком, в отношении которой и подано заявление на возврат.

Сумма превышения НДС, не подтвержденная к возврату в связи выявленными нарушениями исполнения налоговых обязательств непосредственным поставщиком, подлежит возврату после устранения ими выявленных нарушений, при условии повторного обращения экспортером с соответствующим требованием о проведении возврата.

Обосновать отказа в связи с не подтверждением поступления валютной выручки зависит от фактических обстоятельств. Если в ходе судебного обжалования истец подтвердит фактическое поступление валютной выручки, то такой отказ будет признан незаконным.

При исчислении сроков исковой давности необходимо исходить от даты принятия требования о возврате суммы превышения НДС, а не от даты завершения налоговой проверки.

Ниже приведены реквизиты постановлений судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан, связанных с обжалованием судебных актов по возврату НДС:

‒ Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК 6001-24-00-6ап/460 от 05 ноября 2024 года;

‒ Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК 6001-24-00-6ап/1055, (2) от 14 ноября 2024 года.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.