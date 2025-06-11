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11 June 2025

Обзор судебной практики Верховного Суда РК

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В отношении Компании была проведена документальная налоговая проверка, по резуль
Kazakhstan Tax
Assel Ilyassova and Kanat Adilbekov
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I. Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-24-00-6ап/515 от 12 ноября 2024 года

Обжалование уведомления по результатам проверки.

В отношении Компании была проведена документальная налоговая проверка, по результатам которой было выставлено уведомление и доначислены КПН, НДС и суммы пеней. Не согласившись с результатами проверки, Компания обжаловала их в Министерство финансов. По итогам рассмотрения жалобы Министерством финансов, результаты налоговой проверки были отменены лишь в части. Компания, частично не согласившись с уведомлением об итогах рассмотрения жалобы, обратилась в суд.

Выводы суда кассационной инстанции:

  • Исходя из буквального толкования положений статей 264 и 400 Налогового кодекса, налогоплательщик вправе признать расходы вычитаемыми, а суммы НДС подлежащими зачету при соблюдении следующих условий: фактическое получение товаров, работ, услуг; отражение данных операций в бухгалтерском учете на основании первичных документов; соблюдение требований к оформлению счетов-фактур; использование товаров, работ, услуг в целях облагаемого оборота.
  • Исключение расходов из состава вычетов и сумм НДС из зачета возможно только при наличии вступившего в законную силу судебного акта, который свидетельствует о недействительности сделок между контрагентами, или при наличии вступившего в законную силу приговора суда или постановления о прекращении дела по не реабилитирующим основаниям, установленных в ходе налоговой проверки.
  • В рамках судебного обжалования установлено, что деятельность истца направлена на получение дохода, понесенные расходы подтверждены документально, а в отношении истца и его контрагентов не установлены обстоятельства, которые бы исключали расходы из состава вычетов и суммы НДС из зачета.
  • Ответчиком не доказано наступление обстоятельств, которые могли бы привести к исключению расходов из состава вычетов и сумм НДС из зачета.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы судов нижестоящих инстанций о частичном удовлетворении иска, оставив кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.

II. Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-24-00-6ап/526 от 05 ноября 2024 года

Обжалование уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Налоговым органом было выставлено уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в отношении Компании. Компания, не согласившись с выставленным уведомлением, обжаловала его в судебном порядке, указав, что требования, изложенные в данном уведомлении, аналогичны тем, которые содержались в предыдущем уведомлении, признанном ранее исполненным в судебном порядке.

Выводы суда кассационной инстанции:

  • Основанием для вынесения обжалуемого уведомления послужило признание государственной регистрации контрагента Компании недействительной. При вынесении предыдущего уведомления это обстоятельство отсутствовало.
  • С учетом того, что территориальным налоговым органом были учтены новые обстоятельства, указан другой налоговый период, а также иная сумма нарушений, обжалуемое уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признано законным.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования истца и признал незаконным оспариваемое уведомление. Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции. Суд кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих инстанций, вынес новое решение об отказе в удовлетворении иска, оставив кассационную жалобу истца без удовлетворения.

III. Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-24-00-6ап/565 от 12 ноября 2024 года

Обжалование уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

Налоговым органом было выставлено уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в отношении Компании. Основанием для вынесения уведомления послужило наличие решение суда о признании сделок между Компанией и его контрагентом недействительными. Компания, не согласившись с выставленным уведомлением, обжаловала его в судебном порядке.

Выводы суда кассационной инстанции:

  • В соответствии с пунктом 5 статьи 96 Налогового кодекса истец вправе доказать фактическую поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг только в исключительных случаях.
  • Наличие судебного решения о признании сделок между контрагентами не относится к исключительным случаям.
  • В рассматриваемой ситуации суды лишь оценивают, имелись ли у территориального налогового органа основания для выставления уведомления.
  • В ходе судебных заседаний установлено, что оспариваемое уведомление соответствует критериям законности и обоснованности.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов нижестоящих инстанций об отказе в удовлетворении иска Компании, оставив кассационную жалобу истца без удовлетворения.

IV. Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-24-00-6ап/645 от 19 ноября 2024 года

Обжалование внутреннего приказа территориального налогового органа и решения согласительной комиссии.

Компания обратилась в суд с иском о признании незаконными внутреннего приказа территориального налогового органа и решения согласительной комиссии, на основании которых налоговый орган намерен подать иск о признании сделок между контрагентами недействительными. Определением суда первой инстанции иск Компании возвращен.

Выводы суда кассационной инстанции:

  • Процедура подачи территориальным налоговым органом иска в суд о признании сделок между контрагентами недействительными осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, издание же приказа о подаче такого иска не относится к публично-правовым отношениям.
  • Решение согласительной комиссии не является административным актом, так как не влечет правовых последствий для Компании, а его адресатом выступает исключительно территориальный налоговый орган.
  • Требования об отмене внутреннего приказа территориального налогового органа и решения согласительной комиссии не подлежат рассмотрению в рамках административного судопроизводства.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций о возврате иска, оставив кассационную жалобу истца без удовлетворения.

V. Споры по обжалованию уведомлений об отказе в возврате НДС

По данной категории дел сформировалась достаточно устойчивая судебная практика на всех уровнях судебной системы в пользу налогоплательщиков. При рассмотрении таких споров суды акцентируют внимание на следующих аспектах и приходят к следующим выводам:

  • Направление запросов на устранение нарушений исполнения налоговых обязательств поставщиков 2-го и более уровней не является законным основанием для отказа в подтверждении к возврату суммы превышения НДС.
  • Для целей возврата НДС имеет значение отсутствие нарушений по исчислению и уплате НДС непосредственными поставщиками по сделке с налогоплательщиком, в отношении которой и подано заявление на возврат.
  • Сумма превышения НДС, не подтвержденная к возврату в связи выявленными нарушениями исполнения налоговых обязательств непосредственным поставщиком, подлежит возврату после устранения ими выявленных нарушений, при условии повторного обращения экспортером с соответствующим требованием о проведении возврата.
  • Обосновать отказа в связи с не подтверждением поступления валютной выручки зависит от фактических обстоятельств. Если в ходе судебного обжалования истец подтвердит фактическое поступление валютной выручки, то такой отказ будет признан незаконным.
  • При исчислении сроков исковой давности необходимо исходить от даты принятия требования о возврате суммы превышения НДС, а не от даты завершения налоговой проверки.

Ниже приведены реквизиты постановлений судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан, связанных с обжалованием судебных актов по возврату НДС:

‒ Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК 6001-24-00-6ап/460 от 05 ноября 2024 года;

‒ Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК 6001-24-00-6ап/1055, (2) от 14 ноября 2024 года.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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