Вебинар: "Налоговые споры с учетом изменений в АППК" (Video)

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15 мая 2025 года Равиль Кассильгов провел вебинар на тему «Налоговые споры с учетом изменений в АППК», организованный в рамках образовательной программы Палаты юридических консультантов KazBar.



В рамках вебинара были подробно рассмотрены:

Налоговые проверки и порядок их обжалования;

Камеральный контроль в 2025 году: что изменилось;

Влияние изменений в АППК на налоговые споры;

Обзор актуальной судебной практики.

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