Вебинар: "Налоговые споры с учетом изменений в АППК" (Video)

15 мая 2025 года
Равиль
Кассильгов
провел
вебинар на
тему
«Налоговые
споры с
учетом
изменений
в АППК»,
организованный
в рамках
образовательной
программы
Палаты
юридических
консультантов
KazBar.
В рамках вебинара были подробно рассмотрены:
- Налоговые проверки и порядок их обжалования;
- Камеральный контроль в 2025 году: что изменилось;
- Влияние изменений в АППК на налоговые споры;
- Обзор актуальной судебной практики.
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