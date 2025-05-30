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30 May 2025

Вебинар: "Налоговые споры с учетом изменений в АППК" (Video)

KP
Kassilgov & Partners LLP

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Kassilgov & Partners LLP logo

We are the first law firm in Kazakhstan focusing fully on tax disputes. Every day, we help businesses navigate complex tax and customs litigation, shaping legal trends in real time.

Our approach is simple: we act fast, we are deeply specialized, and we deliver international-level expertise at a competitive cost. Our strong network of tax consultants, auditors and customs experts ensures a comprehensive approach to every case.

Over the years, we have successfully defended our clients in tax disputes with outcomes totaling $50 million, while also mitigating tax risks in transactions valued at $2 billion.

Let us be part of your team — our expertise and dedication will contribute to your success!

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15 мая 2025 года Равиль Кассильгов провел вебинар на тему...
Kazakhstan Tax
Ravil Kassilgov

15 мая 2025 года Равиль Кассильгов провел вебинар на тему «Налоговые споры с учетом изменений в АППК», организованный в рамках образовательной программы Палаты юридических консультантов KazBar.

В рамках вебинара были подробно рассмотрены:

  • Налоговые проверки и порядок их обжалования;
  • Камеральный контроль в 2025 году: что изменилось;
  • Влияние изменений в АППК на налоговые споры;
  • Обзор актуальной судебной практики.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Ravil Kassilgov
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