BUREN | German Desk Newsletter | September 2024

Liebe Leserinnen und Leser des BUREN German Desk Newsletters,

der Sommer neigt sich dem Ende zu und auch in Amsterdam zieht der Herbst ein!

Je kürzer die Tage werden und je tiefer die Temperaturen sinken, desto mehr fühlt man sich dazu eingeladen, sich mit einem Tee in der Hand in eine warme Wolldecke auf dem Sofa einzuwickeln und das stürmische Wetter aus dem Wohnzimmer zu beobachten.

Mit dem Ende der Sommerzeit sind allmählich alle ins Office zurückgekehrt, und passend dazu laden wir Sie herzlich ein, sich in unserem neuesten Newsletter über aktuelle juristische Neuigkeiten in den Niederlanden zu informieren.

Mit diesem Newsletter bieten wir Ihnen einen vielseitigen Einblick in die niederländische Rechtslandschaft. Wir beschäftigen uns mit dem mittlerweile in Kraft getretenen AI-Act und seinen Auswirkungen für Arbeitgeber in den Niederlanden, der Vollstreckung ausländischer Urteile in den Niederlanden und der vorläufigen Sicherheitspfändung, die eine Besonderheit des niederländischen Verfahrensrechts darstellt.

Bei Fragen zu diesen Themen oder bei anderweitiger rechtlicher Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

KI-Verordnung – und ihre Auswirkungen für Arbeitgeber

Vor wenigen Wochen trat die KI-Verordnung der europäischen Union in Kraft. Diese bietet erstmals Regularien für den Umgang mit KI. Durch die Verordnung sollen insbesondere Systeme, die als „hoch Risiko“ Systeme bezeichnet werden, reguliert werden. Wie sich diese Verordnung auf Arbeitgeber und deren internen Prozesse auswirkt, können Sie in diesem Beitrag erfahren.

Vollstreckung ausländischer Urteile in den Niederlanden

Wie vollstreckt man ein Urteil, das im Ausland erstritten wurde, innerhalb der niederländischen Landesgrenzen?

Die Vollstreckung von Gerichtsurteilen über Ländergrenzen hinweg kann eine komplexe Herausforderung darstellen. Glücklicherweise bieten die Niederlanden einen soliden Rechtsrahmen, um dieses Verfahren zu erleichtern. Dieser Beitrag befasst sich mit den wichtigsten Verfahrens- und Rechtsgrundsätzen, die für die Vollstreckung ausländischer Urteile in den Niederlanden gelten.

Vorläufige Sicherheitspfändung nach niederländischem Recht

Mit dem Rechtsinstrument der vorläufigen Sicherheitspfändung bietet das niederländische Verfahrensrecht eine äußerst effiziente Möglichkeit, um einen Schuldner dazu zu bewegen, fällige Zahlungen zu leisten oder zu verhindern, dass Vermögenswerte beiseitegeschafft werden und eine Vollstreckung vereitelt wird.

Prinsjesdag 2024: Update aus dem Steuerrecht

Am 17. September fand in Den Haag der Prinsjesdag (Prinzchentag) statt. Neben Thronrede, gläserner Kutsche und besonderen Hütchen wird an diesem Tag auch jedes Jahr der Haushaltsplan fürs kommende Jahr präsentiert. Der Finanzminister hat dann einen Koffer, in dem sich der Haushaltsplan befindet, dabei. Damit hat das neue Arbeitsjahr der Regierung begonnen. Der Finanzminister Heinen stellte dem Repräsentantenhaus den Haushaltsplan und das Steuerpaket vor.

BUREN verkündet neue Geschäftsleitung

Mit Wirkung vom 1. September 2024 wird Paul A. Josephus Jitta die Rolle des geschäftsführenden Gesellschafters übernehmen. Martine 't Hart wurde zur neuen Geschäftsführerin ernannt. Zusammen mit dem derzeitigen geschäftsführenden Gesellschafter, Martijn Vermeeren, bilden sie den Vorstand von BUREN. Josephus Jitta tritt die Nachfolge von Cees-Frans Greeven an, der das Amt des Geschäftsführers seit Januar 2021 innehatte. ‘t Hart wird Nachfolgerin von Gertjan Lubbers.

Doing Business in the Netherlands! Ein rechtlicher Leitfaden für Unternehmen

Falls Sie uns schon länger verfolgen, haben Sie es bestimmt bereits mitbekommen. Seit einigen Wochen veröffentlichen wir in regelmäßigen Abständen neue Kapitel zu unserem rechtlichen Leitfaden, der zuvor nur in englischer Sprache verfügbar war, auf Deutsch.

Der Leitfaden soll Ihnen einen Überblick über die niederländischen Geschäftsgrundlagen verschaffen und somit den Einstieg im niederländischen Markt erleichtern.

Die ersten fünf Kapitel sind bereits frei auf unserer Website abrufbar unter dem untenstehenden Link. Es erwarten Sie vier weitere spannende Kapitel in den kommenden Wochen!

Originally published 26 September 2024

