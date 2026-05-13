Beginselvaste Onderhandelings Nadat Jou IE Portefeulje Waardeer Is

IP-waardasie is 'n gespesialiseerde veld, soos in die vorige artikel verduidelik is. Opsommend is ons IE-waardasie hipotese gewortel in volhoubaarheid, geïllustreer deur twee interafhanklike tendenslyne, naamlik kontantvloei en volhoubare groei. In hierdie model sal daar altyd markkragte teenwoordig wees, gebaseer op finansiële lewensvatbaarheid, en 'n tegnologie- (of produk-) stoot, gebaseer op produkuitvoerbaarheid. Volhoubaarheid dien as die gemene deler wat noodsaaklik is vir die simbiotiese funksionering van mark en tegnologie kragte, anders kan geen waarde uit die onderliggende IE ontsluit word nie.
Sedert die publikasie van die eerste artikel oor IE waardasies het die outeur die geleentheid gehad om die IE-waardasie hipotese te kalibreer. Hierdie hipotese is ingebed in die onderhandelingsproses tussen die IP-regtehouer of entrepreneur en die koper of belegger. 'n Paar waarnemings is gemaak wat interessantheidshalwe in die meeste sektore teenwoordig is, of dit nou sagteware, tegnologie, finansiële tegnologie of diensverwante ondernemings is.
In baie gevalle neem die IE-regtehouers of entrepreneurs aan dat die koper oor hul prys gaan kibbel, wat lei tot opgeblase IE-waardes as openingsaanbiedinge. In reaksie hierop stap die potensiële koper eenvoudig weg, of speel die langtermynspel. Die enigste manier om 'n transaksie te sluit, is deur middel van beginselvaste onderhandelinge – moet nooit kibbel nie, onderhandel. Beginselvaste onderhandelinge in die IE-wêreld steun sterk op volhoubaarheid as die gemene deler en soos voorheen gesê, 'n wedersydse begrip van die onderliggende IE se vermoë om groei en 'n positiewe kontantvloei te genereer. Dit impliseer in wese dat die IE-regtehouer of entrepreneur 'n mate van waardering moet hê vir hoe besigheid werk en nie die tegnologie in die keel van 'n potensiële koper moet afdruk nie.
Die beginsels is, vanuit 'n intellektuele eiendomsreg-perspektief, 'n lewensvatbare besigheid en 'n uitvoerbare produkaanbod, en vanuit 'n koper se perspektief groei en kontantvloei, met volhoubaarheid as die enigste gemeenskaplike grondslag tydens die openingsaanvalle. Die agt beginselvaste onderhandelingtegnieke wat volg steun op die werk van Fisher and Fry, sowel as Scotwork.
VOORBEREIDING. IE-regtehouers en entrepreneurs kan aanvaar dat die koper finansiële state sal gebruik, wat dikwels nie beskikbaar is nie as gevolg van die vroeë stadium van die onderneming. Daarom moet iets anders gebruik word, naamlik 'n IE-waardasie wat gebaseer is op kwalitatiewe en kwantitatiewe metodologieë. Die kwalitatiewe pyle in jou pylkoker is van kritieke belang as die onderneming in 'n vroeë stadium is en moontlik deeglikheidstudies oor sommige aspekte vereis, bv. die nuutheid van 'n voorlopige patent. Die voorbereidingsfase word in die vloeidiagram geïllustreer.
ARGUMENTEER. Hoe beter jy voorbereid is, hoe makliker sal dit wees om jou saak te argumenteer. Die kwalitatiewe argumente sal heel waarskynlik die vroeë stadiums van die gesprek oorheers, wat nie verwar moet word met die werklike onderhandelinge wat sal volg nie.
SEIN. Tydens die openingsgesprekke sal beide kante hul voorkeure aandui. Byvoorbeeld, met 'n kapitaal intensiewe tegnologie-onderneming, sal die koper baie krities wees teenoor jou vermoë om te skaal, bedryfskapitaal, voorsieningsketting, langer tydlyne as gevolg van regulatoriese voldoening en ondersteuning na die verkoop. Die koper se befondsingstrategie sal dan dienooreenkomstig in lyn gebring word. Ingelyks, met sagteware sal die kopers druk vir vinnige opbrengste en hoë bruto marges .
AANBOD. Aan die begin van hierdie artikel is daar genoem dat IE-regtehouers of entrepreneurs dikwels onderhandelinge met 'n onrealistiese aanbod begin. Met 'n koker vol hoëgehalte-pyle (die voorbereidingsfase), is 'n mate van wysheid nodig om 'n geloofwaardige, realistiese en verdedigbare openingsaanbod te maak, terwyl jy nie al jou pyle op een slag moet uithaal of skiet nie. Met ander woorde, maak seker dat jy opsies tot jou beskikking het, maar hou by jou strategiese doelwitte. Weereens, vir kapitaalintensiewe tegnologie en sagteware word verskillende benaderings met die aanbod vereis.
VERPAKKING. Teen hierdie tyd behoort die koper reeds voorkeurseine gemaak het, wat die IE-regtehouers of entrepreneurs 'n ideale geleentheid gee om 'n vars blik op jou pyle te kry, te verstaan waarom die aanbod van die hand gewys is, en die geleentheid te gebruik om tydelik weg te stap totdat jy beter geposisioneer is. Byvoorbeeld, as jy nuwe analitiese metodes in die diagnostiese gesondheidsorg sektor ontwikkel het, gaan die koper aandring op akkreditasies. Met ander woorde, jy het die uitvoerbare produktoets gedruip, wat 'n kwalitatiewe vereiste is. Jou verpakkingsstrategie kan dan wees om in te stem om die geld te gebruik om die toepaslike akkreditasies te kry, maar nooit om die prys te verlaag nie.
ONDERHANDEL. Jy behoort dit reeds opgelet het dat onderhandeling die laaste stap is. Met nuwe ondernemings is hierdie stap waarskynlik die moeilikste. Jou minimum lewensvatbare produk (MVP) is dalk nie gereed nie en gevolglik gaan die koper jou dwing om toegewings te maak. Wees hiervoor gereed en maak altyd voorwaardelike toegewings (konsessies), wat beteken dat wanneer jy toegee, die koper ook iets van waarde vir die koper moet toegee.
Opsommend, hierdie agt stappe wat nodig is om ‘n transaksie te sluit, vereis enersyds dat die koper die produkaanbod se na waarde skat, ongeag van die tegnologiese gereedheidsvlakke (TRL), en andersyds dat die IP-regtehouer of entrepreneur die koper se noodsaak vir groei en positiewe kontantvloei begryp. Wanneer die onderhandelinge op hierdie manier afgehandel word, het beide kante waarde om te bied, en is dit makliker om konsessies te kwantifiseer
