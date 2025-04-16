Сектор возобновляемой энергетики Саудовской Аравии

возможности и стратегические соображения

Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии недавно заключил три важных соглашения, направленных на создание местного производства и сборку необходимого оборудования и компонентов для солнечной и ветроэнергетики. Этим соглашениям содействует компания по локализации использования возобновляемых источников энергии (RELC), и ее дочерняя компания PIF, в соответствии с инициативой Министерства энергетики Саудовской Аравии по увеличению местного производства компонентов для возобновляемой энергетики.

Саудовская Аравия стремится к 2030 году получать половину своей энергии из чистых источников.

В этой статье рассматриваются возможности и стратегические факторы для компаний, желающих работать на растущем рынке возобновляемых источников энергии Саудовской Аравии.

Приверженность Саудовской Аравии «зеленой» экономике

Министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Аль-Ибрагим подчеркнул жизненно важную роль королевства в достижении глобальных климатических целей, отметив более 80 инициатив и инвестиций на сумму более 180 миллиардов долларов США, направленных на развитие зеленой экономики и установление лидерства в области возобновляемых источников энергии.

На политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию 2024 года в Нью-Йорке Аль-Ибрагим подтвердил приверженность Саудовской Аравии устойчивому развитию на местном уровне и всеобъемлющей экономической стратегии, ориентированной на людей, в соответствии с целями «Видения-2030». Он подчеркнул необходимость реализации эффективной политики для достижения максимальной отдачи и ускорения прогресса.

Делегация Саудовской Аравии принимает участие в форуме, который проходит в штаб-квартире ООН с 8 по 18 июля и посвящен устойчивому развитию и борьбе с бедностью.

Локализация передовых технологий

Возможности: предприятия могут изучить возможности местного производства и сборки передовых технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии, что способствует достижению цели правительства по локализации 75% компонентов проектов, основанных на возобновляемых источниках энергии, к 2030 году.

Действия: налаживание партнерских отношений с RELC и другими местными организациями, чтобы извлечь выгоду из их участия в этих совместных предприятиях.

Укрепление цепочек поставок

Возможности: уделяя особое внимание совершенствованию местных цепочек поставок, компании могут извлечь выгоду из участия в разработке и распространении компонентов возобновляемой энергетики как на местном уровне, так и на экспорт.

Действия: инвестиции в местные производственные мощности и инфраструктуру цепочки поставок для удовлетворения растущего спроса на компоненты возобновляемой энергетики.

Позиционирование на рынке и экспортный потенциал

Возможности: Саудовская Аравия позиционирует себя как глобальный центр экспорта технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии. Предприятия могут получить конкурентное преимущество, участвуя в этом стратегическом преобразовании.

Действия: использование экспортных возможностей и обеспечение присутствия на региональных и международных рынках, используя стратегические инициативы Саудовской Аравии.

Инвестиционные проекты и проекты развития

Возможности: в настоящее время PIF занимается разработкой восьми проектов в области возобновляемых источников энергии общей мощностью 13,6 ГВт и объемом инвестиций, превышающим 9 миллиардов долларов США, что создает значительные возможности для местных и международных инвесторов.

Действия: сотрудничество с PIF и местными партнерами для участия в этих крупномасштабных проектах, обеспечивая при этом соблюдение требований к местному содержанию и стандартов закупок.

Управление рисками и бизнес-соображения

Соблюдение нормативных требований: обеспечение соответствия нормативно-правовой базе Саудовской Аравии и целям программы Vision 2030.

Партнерство: формирование стратегических альянсов с местными фирмами и государственными структурами для эффективной работы в бизнес-среде.

Передача технологий: инвестиции в передачу технологий и обучение персонала для усиления усилий по локализации и операционных возможностей.

Устойчивое развитие: внедрение устойчивых методов и инновации для достижения как глобальных, так и местных экологических целей.

Амбициозные планы Саудовской Аравии по локализации производства энергии из возобновляемых источников и закреплению за ней статуса глобального экспортера открывают значительные возможности для бизнеса в секторе возобновляемых источников энергии. Стратегически позиционируя себя на этом развивающемся рынке, компании могут извлекать выгоду из местного и международного спроса, надежных инвестиционных проектов и благоприятного нормативно-правового климата. Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами, использование местных партнеров и соответствие национальным целям будут иметь решающее значение для успеха в этом динамично развивающемся секторе

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