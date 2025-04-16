Сектор возобновляемой энергетики Саудовской Аравии

возможности и стратегические соображения
Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии недавно заключил три важных соглашения, направленных на создание местного производства и сборку необходимого оборудования и компонентов для солнечной и ветроэнергетики. Этим соглашениям содействует компания по локализации использования возобновляемых источников энергии (RELC), и ее дочерняя компания PIF, в соответствии с инициативой Министерства энергетики Саудовской Аравии по увеличению местного производства компонентов для возобновляемой энергетики.
Саудовская Аравия стремится к 2030 году получать половину своей энергии из чистых источников.
В этой статье рассматриваются возможности и стратегические факторы для компаний, желающих работать на растущем рынке возобновляемых источников энергии Саудовской Аравии.
Приверженность Саудовской Аравии «зеленой» экономике
Министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Аль-Ибрагим подчеркнул жизненно важную роль королевства в достижении глобальных климатических целей, отметив более 80 инициатив и инвестиций на сумму более 180 миллиардов долларов США, направленных на развитие зеленой экономики и установление лидерства в области возобновляемых источников энергии.
На политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию 2024 года в Нью-Йорке Аль-Ибрагим подтвердил приверженность Саудовской Аравии устойчивому развитию на местном уровне и всеобъемлющей экономической стратегии, ориентированной на людей, в соответствии с целями «Видения-2030». Он подчеркнул необходимость реализации эффективной политики для достижения максимальной отдачи и ускорения прогресса.
Делегация Саудовской Аравии принимает участие в форуме, который проходит в штаб-квартире ООН с 8 по 18 июля и посвящен устойчивому развитию и борьбе с бедностью.
Локализация передовых технологий
Возможности: предприятия могут изучить возможности местного производства и сборки передовых технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии, что способствует достижению цели правительства по локализации 75% компонентов проектов, основанных на возобновляемых источниках энергии, к 2030 году.
Действия: налаживание партнерских отношений с RELC и другими местными организациями, чтобы извлечь выгоду из их участия в этих совместных предприятиях.
Укрепление цепочек поставок
Возможности: уделяя особое внимание совершенствованию местных цепочек поставок, компании могут извлечь выгоду из участия в разработке и распространении компонентов возобновляемой энергетики как на местном уровне, так и на экспорт.
Действия: инвестиции в местные производственные мощности и инфраструктуру цепочки поставок для удовлетворения растущего спроса на компоненты возобновляемой энергетики.
Позиционирование на рынке и экспортный потенциал
Возможности: Саудовская Аравия позиционирует себя как глобальный центр экспорта технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии. Предприятия могут получить конкурентное преимущество, участвуя в этом стратегическом преобразовании.
Действия: использование экспортных возможностей и обеспечение присутствия на региональных и международных рынках, используя стратегические инициативы Саудовской Аравии.
Инвестиционные проекты и проекты развития
Возможности: в настоящее время PIF занимается разработкой восьми проектов в области возобновляемых источников энергии общей мощностью 13,6 ГВт и объемом инвестиций, превышающим 9 миллиардов долларов США, что создает значительные возможности для местных и международных инвесторов.
Действия: сотрудничество с PIF и местными партнерами для участия в этих крупномасштабных проектах, обеспечивая при этом соблюдение требований к местному содержанию и стандартов закупок.
Управление рисками и бизнес-соображения
Соблюдение нормативных требований: обеспечение соответствия нормативно-правовой базе Саудовской Аравии и целям программы Vision 2030.
Партнерство: формирование стратегических альянсов с местными фирмами и государственными структурами для эффективной работы в бизнес-среде.
Передача технологий: инвестиции в передачу технологий и обучение персонала для усиления усилий по локализации и операционных возможностей.
Устойчивое развитие: внедрение устойчивых методов и инновации для достижения как глобальных, так и местных экологических целей.
Амбициозные планы Саудовской Аравии по локализации производства энергии из возобновляемых источников и закреплению за ней статуса глобального экспортера открывают значительные возможности для бизнеса в секторе возобновляемых источников энергии. Стратегически позиционируя себя на этом развивающемся рынке, компании могут извлекать выгоду из местного и международного спроса, надежных инвестиционных проектов и благоприятного нормативно-правового климата. Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами, использование местных партнеров и соответствие национальным целям будут иметь решающее значение для успеха в этом динамично развивающемся секторе
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