Рекламный Сбор В Беларуси

В конце 2024 года в России вступил в силу Федеральный закон, вводящий рекламный сбор в размере 3% для рекламораспространителей и операторов рекламных систем, осуществляющих деятельность в Интернете, при распространении такой рекламы на территории России. Если российский рекламодатель, компания или ИП, заключит договор на распространение рекламных услуг для российских пользователей в Интернете с белорусским рекламным агентством, то обязанность по уплате рекламного сбора будет лежать на российском рекламодателе!

В Беларуси действует аналогичная обязанность по уплате сбора за размещение (распространение) рекламы. Он распространяется на интернет-рекламу и рассчитывается на основании фактически оказанных услуг.

Он уплачивается ежеквартально с суммы фактически оказанных услуг по размещению (распространению) рекламы на территории Беларуси, включая рекламу в Интернете.

По мнению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ), для оценки распространения рекламы на территорию Беларуси необходимо проанализировать положения договора в части территории распространения рекламы, фактическую настройку и содержание рекламы.

Отметим, что рекламой для целей уплаты рекламного сбора признается размещение (распространение) рекламы в системе контекстной и (или) таргетированной рекламы (посредством предоставления доступа к сервису размещения рекламы в отношении сайта заказчика услуг), пополнение бюджета рекламного аккаунта в рекламных системах, сервисах, социальных сетях или на иных сайтах, оказание услуг по обеспечению управления бюджетами рекламных аккаунтов и услуг по обеспечению доступа. Вместе с тем, оказание SEO-услуг как услуг по настройке (оптимизации) сайта для поднятия его позиций в результате выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей не будет облагаться рекламным сбором.

Исключение составляет, например, социальная реклама, реклама в капительных строениях (зданиях, сооружениях), в качестве которой может быть реклама на фасовочных пакетах, пакетах-майках, на упаковке товара, реализуемого в торговом объекте.

Следует помнить, что рекламодателем социальной рекламы может быть исключительно государственный орган. Для признания иных лиц необходимо обращение в государственные органы с предложением о производстве и (или) размещении (распространении) социальной рекламы.

Именно по этой причине важно правильно разделить услуги на рекламные и не рекламные с указанием стоимости каждой из них.

Напомним, что в качестве объект рекламирования может выступать любой объект, включая этикетку, ссылку на сайт, размещение логотипа, товарного знака, карточки компании в объявлении о вакансии. Часто реклама маскируется под информационные статьи о компании или продукте, однако МАРТ расценивает такой материал как рекламу.

Рекламный сбор уплачивается рекламными агентствами при работе с иностранными компаниями и рекламодателями, являющимися белорусскими компаниями и ИП. Представительства иностранных компаний и сами иностранные компании рекламный сбор не уплачивают.

Рекламный сбор не уплачивается, например, организациями, использующими труд инвалидов, если численность инвалидов в них в среднем за отчетный период составляет не менее 30 % численности работников в среднем за этот же период и сумма начисленных инвалидам выплат за предшествующий отчетный период составляет не менее 20 % в общей сумме начисленных организациями выплат за этот же период.

Ставка рекламного сбора, по общему правилу, составляет 20% от суммы фактически оказанных рекламных услуг, отраженных в бухгалтерском учете в белорусских рублях, без суммы НДС. Ставка 10% установлена в отношении наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах, в том числе внутри салонов транспорта общего пользования.

Сумма уплаченного рекламного сбора включатся в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав у компаний, в расходы, учитываемые при исчислении подоходного налога с физических лиц, у ИП.

Расчет по рекламному сбору предоставляется ежеквартально не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала. Уплата производится не позднее 22-го числа этого же месяца.

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