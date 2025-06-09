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9 June 2025

Рекламный Сбор В Беларуси

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В конце 2024 года в России вступил в силу Федеральный закон, вводящий рекламный сбор в р
Belarus Tax
Polina Sachava
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В конце 2024 года в России вступил в силу Федеральный закон, вводящий рекламный сбор в размере 3% для рекламораспространителей и операторов рекламных систем, осуществляющих деятельность в Интернете, при распространении такой рекламы на территории России. Если российский рекламодатель, компания или ИП, заключит договор на распространение рекламных услуг для российских пользователей в Интернете с белорусским рекламным агентством, то обязанность по уплате рекламного сбора будет лежать на российском рекламодателе!

В Беларуси действует аналогичная обязанность по уплате сбора за размещение (распространение) рекламы. Он распространяется на интернет-рекламу и рассчитывается на основании фактически оказанных услуг.

Он уплачивается ежеквартально с суммы фактически оказанных услуг по размещению (распространению) рекламы на территории Беларуси, включая рекламу в Интернете.

По мнению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ), для оценки распространения рекламы на территорию Беларуси необходимо проанализировать положения договора в части территории распространения рекламы, фактическую настройку и содержание рекламы.

Отметим, что рекламой для целей уплаты рекламного сбора признается размещение (распространение) рекламы в системе контекстной и (или) таргетированной рекламы (посредством предоставления доступа к сервису размещения рекламы в отношении сайта заказчика услуг), пополнение бюджета рекламного аккаунта в рекламных системах, сервисах, социальных сетях или на иных сайтах, оказание услуг по обеспечению управления бюджетами рекламных аккаунтов и услуг по обеспечению доступа. Вместе с тем, оказание SEO-услуг как услуг по настройке (оптимизации) сайта для поднятия его позиций в результате выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей не будет облагаться рекламным сбором.

Исключение составляет, например, социальная реклама, реклама в капительных строениях (зданиях, сооружениях), в качестве которой может быть реклама на фасовочных пакетах, пакетах-майках, на упаковке товара, реализуемого в торговом объекте.

Следует помнить, что рекламодателем социальной рекламы может быть исключительно государственный орган. Для признания иных лиц необходимо обращение в государственные органы с предложением о производстве и (или) размещении (распространении) социальной рекламы.

Именно по этой причине важно правильно разделить услуги на рекламные и не рекламные с указанием стоимости каждой из них.

Напомним, что в качестве объект рекламирования может выступать любой объект, включая этикетку, ссылку на сайт, размещение логотипа, товарного знака, карточки компании в объявлении о вакансии. Часто реклама маскируется под информационные статьи о компании или продукте, однако МАРТ расценивает такой материал как рекламу.

Рекламный сбор уплачивается рекламными агентствами при работе с иностранными компаниями и рекламодателями, являющимися белорусскими компаниями и ИП. Представительства иностранных компаний и сами иностранные компании рекламный сбор не уплачивают.

Рекламный сбор не уплачивается, например, организациями, использующими труд инвалидов, если численность инвалидов в них в среднем за отчетный период составляет не менее 30 % численности работников в среднем за этот же период и сумма начисленных инвалидам выплат за предшествующий отчетный период составляет не менее 20 % в общей сумме начисленных организациями выплат за этот же период.

Ставка рекламного сбора, по общему правилу, составляет 20% от суммы фактически оказанных рекламных услуг, отраженных в бухгалтерском учете в белорусских рублях, без суммы НДС. Ставка 10% установлена в отношении наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах, в том числе внутри салонов транспорта общего пользования.

Сумма уплаченного рекламного сбора включатся в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав у компаний, в расходы, учитываемые при исчислении подоходного налога с физических лиц, у ИП.

Расчет по рекламному сбору предоставляется ежеквартально не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала. Уплата производится не позднее 22-го числа этого же месяца.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Polina Sachava
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