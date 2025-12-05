القيد في اتحاد المقاولين المصري 2025: الشروط وخطوات تسجيل شركات التشييد

- within Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Intellectual Property topic(s)
ُعد الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم مهنة المقاولات في مصر، حيث يُلزم القانون جميع المقاولين أياً كان شكلهم القانوني (أفراد – شركات أشخاص – شركات أموال – فروع الشركات الأجنبية) بالقيد في سجلات الإتحاد كشرط أساسي لمزاولة النشاط. ويأتي هذا القيد كضمانة قانونية لتنظيم سوق المقاولات وحماية حقوق أطراف التعاقد، فضلاً عن كونه أداة لتصنيف المقاولين وفق قدراتهم الفنية والمالية بما يتناسب مع حجم وطبيعة المشروعات المسندة إليه.
ويُعتبر الحصول علي بطاقة العضوية بالإتحاد بمثابة ترخيص رسمي لمزاولة نشاط المقاولات داخل جمهورية مصر العربية، إذ لا يجوز لأي مقاول أو شركة الدخول في مناقصات أو تنفيذ أعمال تتعلق بالمقاولات إلا بعد إستيفاء إجراءات القيد. ومن هنا، تبرز أهمية التعرف علي الشروط والمتطلبات القانونية والإجرائية اللازمة لإتمام عملية القيد وضمان الإستمرارية من خلال التجديد الدوري وتحديث البيانات.
يتم القيد بالإتحاد وفقاً للضوابط المحددة من الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. وتختلف هذه الضوابط من كيان قانوني لآخر، وكذلك تبعًا لتصنيف الأعمال المنفذة، وسوف نقوم فيما يلي بتوضيح تلك الضوابط وفقًا لكل كيان قانوني على حدة.
إشتراطات عامة لابد من توافرها فيمن يُقيد عضواً بالإتحاد سواء كان شخص طبيعي أو إعتباري
وتتمثل تلك الإشتراطات فيما يلي:
1- لابد أن يكون عضو الإتحاد مصري الجنسية ، بإستثناء المراسل الأجنبي .
2- أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي ، وأن يكون حسن السيرة والسمعة .
4 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر إفلاسه أو بحل المنشأة أو تصفيتها .
5- أن يكون قد إلتزم بالأصول الفنية والإلتزامات التعاقدية فيما أوكل إليه من مشروعات .
6- ألا يكون قد سبق إستبعاده من عضوية الإتحاد خلال السنتين السابقتين علي التقدم بطلب إعادة القيد ، وألا يكون سبق إستبعاده من ممارسة نشاط المقاولات ما لم يكن قد أعيد إليه الحق في ممارسة النشاط .
7- أن يكون له مقر ثابت لمزاولة نشاطه بجمهورية مصر العربية يتناسب مع الفئة المطلوب القيد بها .
8 – أن يكون مقيداً بالسجل التجاري وله بطاقة ضريبية ، وإستيفاء الحد الأدني لشروط التقييم والتصنيف وفقاً للجداول الموضحة من الإتحاد .
ضوابط القيد بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لآول مرة .
لكل كيان قانوني عند القيد في الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ضوابط وإشتراطات معينة ، وكذلك الأعمال المُنفذة بكل كيان قانوني .
قيد مقاولي الأفراد بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
مقاولي الأفراد هو كل شخص طبيعي يقوم بمزاوله نشاط المقاولات بشخصه وليس من خلال كيان قانوني ، علي أن يخضع مقاولي الأفراد للضوابط والإشتراطات المُحددة لذلك ،
وتتمثل في :
1- سجل تجاري حديث مُثبت به نشاط المقاولات ، وموضحاً به قيمة رأس المال .
2- بطاقة ضريبية سارية ومُثبت بها نشاط المقاولات ، وعقد إيجار لمقر النشاط .
3- صحيفة جنائية لصاحب العمل حديثة وموجهة للإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
4- بيان مُدعم بالمستندات (فواتير أو عقود شراء) عن المعدات المملوكة لطالب القيد طبقاً لكل فئة .
5- شهادة من البنك أو البنوك التي يتعامل معها طالب القيد موضحاً بها تاريخ فتح الحساب البنكي أو سنة سابقة أيهما أقل .
6- شهادة من التأمينات الإجتماعية برقم المنشآة .
7- وجود مهندس نقابي متخصص لنوع النشاط المطلوب مؤمن عليه بالتأمينات الإجتماعية .
8- وجود محاسب مؤمن عليه بالتأمينات الإجتماعية ، مع إحضار أصل الكارنية النقابي للإطلاع .
قيد شركات التضامن والتوصية البسيطة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
يتم قيد شركات التضامن والتوصية البسيطة المُثبت بها نشاط المقاولات أياً كان القانون الخاضعة له بالإتحاد وفقاً لضوابط وإشتراطات محددة لضمان تنظيم مزاولة النشاط وحماية حقوق المتعاملين ، وتتمثل في :
1- سجل تجاري حديث مُثبت به نشاط المقاولات ، وموضحاً به قيمة رأس المال .
2- بطاقة ضريبية سارية ومُثبت بها نشاط المقاولات ، وعقد إيجار لمقر النشاط .
3- أصل النظام الأساسي أو عقد الشركة .
4- صحيفة الحالة الجنائية لجميع الشركاء المتضامنين حديثة وموجهة للإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
5- بيان مُدعم بالمستندات (فواتير أو عقود شراء) عن المعدات المملوكة لطالب القيد طبقاً لكل فئة .
6- شهادة من البنك أو البنوك التي يتعامل معها طالب القيد موضحاً بها تاريخ فتح الحساب البنكي أو سنة سابقة أيهما أقل .
7- شهادة من التأمينات الإجتماعية بإسم الشركة ورقم المنشآة .
8- وجود مهندس نقابي متخصص لنوع النشاط المطلوب مؤمن عليه بالتأمينات الإجتماعية .
9- وجود محاسب مؤمن عليه بالتأمينات الإجتماعية ، مع إحضار أصل الكارنية النقابي للإطلاع .
قيد شركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
تُعد الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد من أكثر أنواع الشركات التي يتم قيدها بالإتحاد ، والتي يكون لها ملاءة مالية ضخمة تسمح لها بالدخول في المناقصات الضخمة ، ويتم القيد لتلك الشركات وفقاً للضوابط والإشتراطات المحددة من الإتحاد ، والتي تتمثل في :
1- سجل تجاري حديث مُثبت به نشاط المقاولات ، وموضحاً به قيمة رأس المال .
2- أصل النظام الأساسي أو عقد الشركة ، ويكون تم نشره بصحيفة الإستثمار .
3- بطاقة ضريبية سارية ومُثبت بها نشاط المقاولات .
4- شهادة بإسم الشركة من التأمينات الإجتماعية ورقم المنشآة .
5- وجود مهندس نقابي متخصص لنوع النشاط المطلوب مؤمن عليه بالتأمينات الإجتماعية .
6- وجود محاسب مؤمن عليه بالتأمينات الإجتماعية ، مع إحضار أصل الكارنية النقابي للإطلاع .
• القيد بالإتحاد في الأعمال التكميلية :
- في حال القيد في الأعمال التكميلية ، فيلتزم طالب القيد بتقديم جميع الأوراق ماعدا التأمين علي مهندس يتم إستبداله بتقديم شهادة من مهندس إستشاري بالإشراف علي الأعمال ، وإرفاق صورة كارنية النقابة للمهندس الإستشاري، وصورة من شهادة الإستشاري من النقابة، علي أن يتم تقديم الأوراق من خلال صاحب العمل أو عن طريق الوكيل بموجب توكيل عام يتيح التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ، أو بموجب توكيل خاص بالتعامل مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
- كما يشترط أن يكون المقاول مُقيداً بالإتحاد ولديه الفئة المناسبة للأعمال التكميلية .
- ويلتزم بتقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وعقد الشركة وشهادات التأمين للمهندسين والمحاسبين ، وتقديم شهادة بنكية لا تقل عن 10 آلاف جنية مصري .
• كيف يتم قيد مراسل أجنبي والحصول علي بطاقة العضوية بالإتحاد ؟
يتم قيد فروع الشركات الأجنبية التي تعمل بجمهورية مصر العربية بمجال المقاولات بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، ولابد أن يكون تنفيذ المشروع بمصر مع مقاول مصري بنسبة 51% من تنفيذ المشروع ، ويتم القيد بالإتحاد علي مرحلتين حيث يتم البدء بالحصول علي الموافقة بالقيد بعد مراجعة المستندات المقدمة للإتحاد والتي بموجبها يتم قيد فرع الشركة الأجنبية بالسجل التجاري ، ثم الحصول علي بطاقة العضوية بعد قيد فرع الشركة الأجنبية بالسجل التجاري ، وذلك بتقديم المستندات المطلوبة من الإتحاد لقيد المراسل الأجنبي .
المستندات المطلوبة لقيد المراسل الأجنبي (فرع الشركة الأجنبية) بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، تتمثل في :
1- تقديم طلب بالقيد وموجهاً للإتحاد ، موقعاً ومختوم من المدير المسئول بالشركة الأجنبية الأم .
2- تقديم السجل التجاري للشركة الأجنبية الأم ، والنظام الأساسي للشركة الأجنبية الأم .
3- شهادة بترتيب الشركة الأجنبية الأم بالخارج ، ويشترط أن يكون تصنيفها بالخارج من الفئة (أ) أي بالفئة الأولي أياً كانت نوع الأعمال ، حيث يتم قيد المراسل الأجنبي بمصر بنفس درجة القيد من الفئة الأولي .
4- أخر ميزانية وموقف مالي للشركة الأجنبية الأم ، مُرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة للشركة ومراجع الحسابات ومعتمداً من المحاسب القانوني للشركة الأجنبية الأم .
5- بيان مُعتمد من المسئولين بالشركة وموضحاً به عدد الموظفين المعينين بالشركة الأجنبية الأم ، بعدد المهندسين والمحاسبين والإداريين والقانونيين والعمالة الفنية والحرفيين بالشركة .
6- بيان مُعتمد من المسئولين بالشركة والمحاسب القانوني للشركة بمعدات المملوكة للشركة الأجنبية الأم والقيمة المالية لتلك المعدات .
7- سابقة الأعمال للشركة الأجنبية الأم (المشروعات التي قامت بها) مؤيدة من جهات الإسناد خلال الخمس سنوات الماضية والأعمال الجارية خلال السنة الأخيرة ، ويكون كل تخصص علي حدة ومؤيداً بالعقود وشهادات إنهاء الأعمال ، وأن يكون القيمة لكل عقد بما يعادل 40000000 جنية مصري .
8- الأعمال التي سيتم إسنادها للشركة (العقد – شهادة سابقة الأعمال) .
- وُيشترط أن يتم إرسال جميع تلك المستندات الموضحة من الشركة الأجنبية الأم بالخارج موثقة بوزارة الخارجية بالخارج والقنصلية المصرية ومترجمة للغة العربية .
- بعد مراجعة تلك المستندات يتم الحصول علي موافقة بالقيد بالإتحاد ، والسماح للفرع بالقيد في السجل التجاري .
الحصول علي بطاقة العضوية بالإتحاد لمراسل أجنبي :
بعد الموافقة بالقيد بالإتحاد والحصول علي رقم العضوية ، يتم التقديم علي بطاقة العضوية وفقاً للضوابط والإشتراطات المحددة ، والتي تتمثل في :
1- طلب إستخراج بطاقة العضوية ، ويتضمن التوكيل .
2- عقد المشروع ، علي أن يكون تنفيذ المشروع بنسبة 51% للمقاول المصري .
ويتم إستثناء المراسل الأجنبي الذي يعمل بمشروع الضبعة النووية بمصر من ذلك الشرط .
3- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر علي إصداره 3 شهور .
4- خطاب من المالك يفيد ببداية المشروع وتاريخ إنتهاء المشروع .
ضوابط فئات التصنيف والشعبه النوعية :
عند قيد المقاول بالإتحاد يتم تصنيف الفئة الخاضع لها وفقاً لعدة معايير يحددها الإتحاد ، حيث تم النظر إلي :
- رأس المال المدفوع (بالجنية المصري) .
- مدة خبرة المقاول في الشعبة المراد القيد بها .
- الجهاز الفني (المهندسون) ، الجهاز المالي للشركة ، والجهاز الإداري والقانوني بالشركة .
- أعلي قيمة للأعمال المنفذة في أي من السنوات الخمس الأخيرة بالجنية المصري .
- قيمة أكبر مقاولة منجزة بنجاح أو مقاولتين علي الأكثر (عقد +ختامي) خلال السنوات الخمس السابقة علي تقديم الطلب .
- حجم الأعمال والإيرادات بالميزانية المعتمدة .
- المعدات المملوكة للشركة .
- الحد الأعلي لقيمة المناقصات المسموح بالتقدم لها (بالجنية المصري) .
متي يتم إلغاء قيد العضوية بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ؟
يتم إلغاء قيد العضوية من الإتحاد عند مخالفة أحكام القانون أو لوائح الإتحاد ، أو عدم سداد الإشتراكات السنوية ، أو التنازل عن عضوية الإتحاد دون وجه حق ، أو فقدان أحد شروط القيد بالإتحاد ، أو مزاولة نشاط المقاولات دون قيد ، أو عند إصدار أحكام قضائية نهائية ضد المقاول .
وفي الختام، فإن التسجيل بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لا يُعد مجرد إجراء شكلي لمزاولة النشاط، بل هو بوابة أساسية لضمان قانونية أعمال المقاول، وتعزيز فرصه في دخول المناقصات وتنفيذ المشروعات القومية والخاصة وفق إطار منظم يحقق الثقة والشفافية.
