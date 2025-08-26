来了~「墨西哥著名商标」的申请指南与流程详解！

在墨西哥，墨西哥工业产权局可以根据商标知名程度提供两种层次的商标保护：驰名商标（Well-known trademark）和著名商标(Famous Trademark)。

驰名商标是指在相关公众中具有较高知名度的商标。这种商标通常在特定领域或行业内被广泛认知，但不一定被普通消费者广泛知晓；其认定需要在特定案件中进行认定，且对于商标使用要求最好是10年以上，因此其认定时间长、难度大。

著名商标是指在广大消费者中具有极高知名度的商标。这种商标通常被大众广泛知晓，其品牌影响力和市场认可度非常高，认定周期更短，且认定要求对申请人更友好。

本文将主要聚焦墨西哥著名商标的申请指南和流程详解。

著名商标，不仅仅是一个简单的标识，它代表着一个品牌的声誉、品质和市场影响力。近年来，墨西哥的商标法律体系不断完善，对著名商标的认定标准和程序进行了简化，使得商标所有人更容易获得著名商标的认定。商标所有人甚至可以要求墨西哥工业产权局对某些信息进行保密，如财务报表、客户信息、商业协议等，以保护其商业隐私。

PART01 墨西哥著名商标申请所需资料

根据《联邦工业产权保护法》第192条的规定，在墨西哥申请著名商标需要递交的材料如下：

1、商标在实际或潜在消费者中的知名度：通过调查、市场研究或其他法律允许的方式，证明商标被这些消费者所熟知。

2、商标在其他公众群体（即非实际或潜在消费者）中的知名度：通过调查、市场研究或其他法律允许的方式，证明商标被这些群体所熟知。

3、商标在商业圈的知名度：通过调查、市场研究或其他法律允许的方式，证明商标被该类商品或服务相关的商人、工业企业家或服务提供商所熟知。

4、使用年限和持续使用情况：商标在墨西哥首次使用的时间、持续使用的时间，以及在墨西哥市场（以及可能的国际市场）的广告宣传时间。

5、市场渠道：商标在墨西哥市场（以及可能的国际市场）的推广渠道。

6、商标的传播方式：商标在墨西哥市场（以及可能的国际市场）的传播方式。

7、商标的许可或特许经营：与商标相关的许可或特许经营情况。

8、商标在市场中的占比：商标在相应市场领域或细分市场中的参与度或占比情况。

PART02 墨西哥著名商标申请流程

在墨西哥进行著名商标申请的流程简单介绍如下：

1.提交申请

申请人向墨西哥工业产权局提交著名商标认定申请并提供上述相应的证据材料。

2.官方审查

工业产权局对申请进行形式审查和实质审查。在审查过程中，如果需要补充资料，工业产权局将通知申请人，并给予申请人一定期限补充相应信息或文件；如果申请人未在规定期限内补充材料或补充后申请资料仍不符合官方标准，官方将会拒绝该认定申请。

3.公告

著名商标申请通过审查后会进行公告。随后，官方将举行一个公众仪式来展示该商标的知名度。这一仪式是非强制性的，商标所有者可以自行决定是否出席。

通常情况下，墨西哥认定著名商标需要6至9个月。一旦认定成功，著名商标的有效期为5年。如此商标过期后仍满足著名商标的认定标准，则可以申请续期。

PART03 申请著名商标的优势

申请著名商标最大优势在于：它不仅能在相同或类似商品/服务上获得保护，还能享有跨类别或全类别的保护。也就是说，即使在不相同或不类似的商品/服务上，他人使用相同或近似商标的注册申请也可能遭到拒绝。

此外，著名商标会受到工业产权局以及海关等相关部门的密切关注，权利人可以有效地对侵权第三方采取法律行动。

最终，认定墨西哥著名商标后，有助于在其他国家体现商标在当地消费者中的认可度，从而在一定程度上提升其商业价值。

著名商标的状态是随着商标的使用等动态变化的，若商标已成功在墨西哥被认定为著名商标，也需注意继续维护商标权利并积极进行商标使用。否则，若注册主管机关发现商标不应被认定为著名商标或商标不再适用于著名商标的情形，注册主管机关将有权撤销著名商标的认定。

以上是在墨西哥申请著名商标的申请流程、所需文件及其优势。如果您想了解更多信息，或需要专业的指导和服务，请随时与我们联系，康信期待为您的海外市场的拓展和品牌国际化保驾护航。