L'IA redéfinit la concurrence : maîtrisez-vous le jeu… ou le risque ? (Video)

L'intelligence artificielle n'est plus une simple option technologique, elle redéfinit en profondeur les règles du jeu commercial. Mais entre l'optimisation des prix par algorithme et les nouvelles exigences de l'IA Act, la frontière entre innovation et infraction est parfois mince.
Dans cet épisode, nous recevons Lisa Leccia, avocate au sein du pôle Contentieux et Concurrence du cabinet Haas Avocats. Elle nous aide à décrypter les mécanismes de la concurrence à l'ère des algorithmes : comment éviter les pièges de l'auto-préférence, pourquoi la donnée est devenue le véritable moteur de votre puissance de marché, et comment naviguer entre transparence réglementaire et secret des affaires. Découvrez les clés pour transformer ces contraintes juridiques en un véritable levier stratégique.
00:00 - Introduction
00:50 - Vrai ou Faux
05:06 - Algorithmes de prix et auto-préférence : Les pratiques à risque
08:51 - La donnée : Le moteur de la puissance algorithmique
09:35 - L'IA Act : Entre régulation et innovation
14:58 - L'IA au quotidien : Usages et erreurs à éviter
21:48 - Stratégie : 3 conseils pour sécuriser votre entreprise
