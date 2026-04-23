Geldmarkt-Apéro der Schweizerischen Nationalbank

The payment system stands at the center of financial system transformation, serving as trust infrastructure that must function correctly and securely at all times. This multi-layered organization distinguishes between infrastructure, payment system operators, and application levels, where innovation primarily occurs. With digitalization, the trust dimension gains further significance as cybersecurity becomes an integral part of the product rather than a cost factor.

Article Insights

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Der Zahlungsverkehr steht im Zentrum der Transformation des Finanzsystems und war im Fokus eines der wichtigsten Branchenevents der Schweiz: dem Geldmarkt-Apéro der SchweizerischenNationalbank. Mit über 500 Teilnehmenden ist der Anlass eine zentrale Plattform für den Austausch zwischen Zentralbank, Finanzindustrie und Technologieanbietern.

Unsere Partnerin Cornelia Stengel war dieses Jahr auf dem Panel vertreten.

Ihre zwei Kernaussagen:

�� Zahlungsverkehr ist mehrschichtig organisiert.

Es ist zu unterscheiden zwischen Infrastruktur, Zahlungssystembetreibern (Schemes) und Anwendungsebene (Issuer, Acquirer). Stabile, neutrale Infrastruktur bildet die Basis. Die Schemes definieren die Regeln des Zahlungssystems und setzen die richtigen Incentives. Innovation entsteht vor allem auf der Anwendungsebene.

�� Zahlungsverkehr ist Vertrauensinfrastruktur.

Zahlungen müssen jederzeit korrekt und sicher funktionieren. Dieses Vertrauen entsteht nicht vorab durch Gesetze, sondern durch das Zusammenspiel von Infrastruktur, Regeln des Zahlungssystems, Aufsicht und verantwortungsvollen Marktteilnehmern. Mit der Digitalisierung gewinnt diese Vertrauensdimension weiter an Bedeutung – Cybersecurity im Zahlungsverkehr ist kein Kostenfaktor, sondern Teil des Produkts.

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