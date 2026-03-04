Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Die Schiffbauindustrie – Was 2026 Getan Werden Muss!

Die Umstrukturierung der vietnamesischen Schiffbauindustrie gemäß Politbüro-Beschluss 220 stellt sowohl eine strategische Chance als auch einen zeitkritischen Wendepunkt dar. Angesichts der geografischen Lage Vietnams, seiner maritimen Entwicklungsambitionen und der zunehmenden Integration in globale Lieferketten birgt der Sektor erhebliches langfristiges Potenzial. Dieses Potenzial kann jedoch nur durch entschlossene, koordinierte und rechtzeitige Reformen realisiert werden.

Eine erfolgreiche Modernisierungsstrategie sollte auf fünf zentralen Säulen beruhen:

1. Finanzielle und rechtliche Bereinigung als Grundlage für die Erneuerung

Die Glaubwürdigkeit des Restrukturierungsprozesses hängt von einer transparenten und zügigen Lösung der Altlasten ab. Dazu gehören die Abwicklung nicht rentabler Projekte, die Klärung von Gläubigeransprüchen sowie der vollständige und rechtlich endgültige Abschluss laufender Insolvenzverfahren.

Das Timing ist entscheidend. Insolvenzverfahren müssen effizient abgeschlossen und formell beendet werden, um Rechtssicherheit zu schaffen. Nur wenn Eigentumsstrukturen, Verbindlichkeiten und Vermögensrechte eindeutig geklärt sind, kann neues Kapital – insbesondere ausländische Investitionen – mit Vertrauen in den Sektor fließen. Verzögerungen bergen das Risiko weiterer Vermögensverluste, verpasster Investitionsfenster und anhaltender Reputationsschäden. Ein sauberer rechtlicher und finanzieller Neustart ist daher die unverzichtbare Voraussetzung für eine nachhaltige Modernisierung.

2. Strategische Neuausrichtung auf höherwertige Marktsegmente

Vietnam sollte vermeiden, hauptsächlich im margenarmen, standardisierten Schiffbau zu konkurrieren. Stattdessen könnte sich der Sektor neu positionieren auf:

Spezialschiffe (z. B. Offshore-Wind-Installationsschiffe, LNG-Unterstützungsschiffe, Küstenlogistikschiffe),

Grüne und emissionsarme Schiffe,

Reparatur-, Retrofit- und Umrüstungsdienste,

Digitalisierte und modulare Schiffbauprozesse.

Diese Segmente stehen im Einklang mit globalen Dekarbonisierungstrends und bieten ein höheres Wertschöpfungspotenzial.

3. Technologietransfer und strategische ausländische Partnerschaften

Sobald Insolvenzverfahren abgeschlossen und Vermögensstrukturen geklärt sind, sollte Vietnam aktiv strategische Investoren mit technologischem Know-how und Zugang zu internationalen Auftragsbüchern anziehen.

Gemeinschaftsunternehmen oder Minderheitsbeteiligungen starker ausländischer Partner können:

Fortschrittliche Automatisierungs- und Produktionstechnologien einführen,

Internationale ESG-Standards implementieren,

Vietnamesische Werften in globale Lieferketten integrieren.

Substanzielle Auslandsinvestitionen werden jedoch nur dann erfolgen, wenn die Restrukturierung rechtlich abgeschlossen, transparent und kommerziell strukturiert ist.

4. Stärkung der Unternehmensführung und professionelles Management

Langfristige Wettbewerbsfähigkeit erfordert moderne Managementsysteme, internationale Rechnungslegungsstandards und transparente Beschaffungspraktiken. Professionelle Aufsichtsstrukturen, klare Verantwortlichkeiten und leistungsorientiertes Management sind entscheidend, um Vertrauen bei Banken, Kunden und Investoren wiederherzustellen.

5. Entwicklung von Humankapital und Stärkung des industriellen Ökosystems

Vietnam verfügt bereits über eine solide industrielle Belegschaft. Dennoch ist gezielte Weiterbildung erforderlich in Bereichen wie digitale Schiffsplanung, automatisiertes Schweißen, fortschrittliche Materialien und alternative Antriebssysteme. Gleichzeitig wird die Stärkung der inländischen Zulieferbasis die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und externe Abhängigkeiten verringern.

Fazit

Der Beschluss 220 eröffnet ein wichtiges politisches Zeitfenster für einen echten Neustart des Sektors. Restrukturierungsbemühungen dürfen jedoch nicht in langwierigen Verfahren stecken bleiben. Der rechtzeitige und endgültige Abschluss von Insolvenzverfahren ist der Schlüssel zur Freisetzung von Investorenvertrauen und zur Gewinnung ausländischen Kapitals, das der Branche neuen Schwung verleihen kann.

Wenn entschlossen und ohne Verzögerung gehandelt wird, kann sich die vietnamesische Schiffbauindustrie von einem Restrukturierungsfall zu einer modernen, wettbewerbsfähigen und zukunftsorientierten maritimen Industrie entwickeln, die im Einklang mit globaler Nachhaltigkeit und Handelsdynamik steht.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.