Sector update: Derecho digital y TMT | nº 8 - Agosto/Septiembre 2025

Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español. Junto a una breve narración de la novedad en cuestión, podrás encontrar, además, una sucinta valoración de su alcance legal. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Proyecto de Ley de adaptación a las normativas comunitarias sobre servicios digitales y libertad de medios.

Sentencia del TJUE sobre datos personales seudonimizados.

Sentencia del TGUE sobre el marco de transferencia de datos personales UE-EE. UU.

Sentencia en EE. UU sobre Google y medidas en materia de competencia.

Adigital fija posición respecto de la simplificación de la regulación digital europea.

La UE y Brasil refuerzan su cooperación digital en conectividad, IA y protección de datos.

El CEPD publica directrices sobre la interacción entre la DSA y el RGPD.

Sentencia del Tribunal General acerca de la designación de la empresa Zalando como VLOP bajo la DSA.

