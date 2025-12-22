Economics Weekly Alert 46/2025

- in European Union
Παράταση ημερομηνίας Υποβολής Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος από Εργοδότες για το έτος 2024
Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η ημερομηνία υποβολής της Ετήσιας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος από Εργοδότες για το έτος 2024, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026.
Πηγή: Τμήμα Φορολογίας
Extension of Submission Deadline for Employers' Income Tax Withholding Declaration for the Year 2024
The Tax Department announces that the submission deadline for the Annual Employers' Income Tax Withholding Declaration for the year 2024 is extended until 31 March 2026.
Source: Department of Taxation
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Σεπτέμβριος 2025
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 151,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Στον τομέα της μεταποίησης, τον Σεπτέμβριο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 143,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 8,5%. Αρνητικές μεταβολές σημειώθηκαν στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 6,0% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,6%.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Industrial Turnover Index: September 2025
In September 2025, the Industrial Turnover Index reached 151,8 units (base 2021=100), recording an increase of 5,6% compared to September 2024. For the period January – September 2025, the index recorded an increase of 4,2% compared to the corresponding period of the previous year.
In manufacturing, the Industrial Turnover Index for September 2025 reached 143,4 units, recording an increase of 9,6% compared to September 2024. An increase was also recorded in mining and quarrying (+8,5%). Decreases were noted in the electricity supply (-6,0%) and water supply and materials recovery (-0,6%) sectors.
Source: Cystat
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2025
Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.119,0 εκ. (3,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €1.320,9 εκ. (3,8% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024.
Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €658,5 εκ. (+5,6%) και ανήλθαν στα €12.332,5 εκ. σε σύγκριση με €11.674,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €154,6 εκ. (+5,3%) και ανήλθαν στα €3.051,0 εκ. σε σύγκριση με €2.896,4 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €296,3 εκ. (+8,2%) και ανήλθαν στα €3.906,7 εκ. σε σύγκριση με €3.610,4 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €38,2 εκ. (+40,1%) και ανήλθαν στα €133,5 εκ. σε σύγκριση με €95,3 εκ. το 2024. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €7,7 εκ. (+0,2%) και ανήλθαν στα €3.948,0 εκ. σε σύγκριση με €3.940,3 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €24,8 εκ. (-0,9%) και περιορίστηκαν στα €2.648,2 εκ. σε σύγκριση με €2.673,0 εκ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €137,4 εκ. (+18,7%) και ανήλθαν στα €871,3 εκ. σε σύγκριση με €733,9 εκ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €46,2 εκ. (+64,9%) και ανήλθαν στα €117,4 εκ. σε σύγκριση με €71,2 εκ. το 2024.
Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €21,9 εκ. (-6,7%) και περιορίστηκαν στα €304,6 εκ. σε σύγκριση με €326,5 εκ. το 2024.
Δαπάνες
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €860,4 εκ. (+8,3%) και ανήλθαν στα €11.213,5 εκ. σε σύγκριση με €10.353,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €201,0 εκ. (+6,7%) και ανήλθαν στα €3.204,3 εκ. σε σύγκριση με €3.003,3 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €299,7 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €4.532,8 εκ. σε σύγκριση με €4.233,1 εκ. το 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €72,5 εκ. (+6,6%) και ανήλθε στα €1.177,0 εκ. σε σύγκριση με €1.104,5 εκ. το 2024.
Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €307,8 εκ. (+36,0%) και ανήλθε στα €1.163,8 εκ. σε σύγκριση με €856,0 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €89,9 εκ. (+12,3%) και ανήλθαν στα €822,3 εκ. σε σύγκριση με €732,4 εκ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €217,9 εκ. και ανήλθαν στα €341,5 εκ. σε σύγκριση με €123,6 εκ. το 2024. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €0,5 εκ. (+0,1%) και ανήλθαν στα €358,7 εκ. σε σύγκριση με €358,2 εκ. το 2024.
Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €10,4 εκ. (-1,6%) και περιορίστηκαν στα €658,4 εκ. σε σύγκριση με €668,8 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €10,7 εκ. (-8,3%) και περιορίστηκαν στα €118,5 εκ. σε σύγκριση με €129,2 εκ. το 2024.
Σημαντική Διευκρίνιση
Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Fiscal Accounts of General Government: January-October 2025
The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €1.119,0 mn (3,1% of GDP) for the period of January-October 2025, as compared to a surplus of €1.320,9 mn (3,8% of GDP) that was recorded during the period of January-October 2024.
Revenue
During the period of January-October 2025, total revenue increased by €658,5 mn (+5,6%) and amounted to €12.332,5 mn, compared to €11.674,0 mn in the corresponding period of 2024.
In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €154,6 mn (+5,3%) and amounted to €3.051,0 mn, compared to €2.896,4 mn in 2024. Social contributions increased by €296,3 mn (+8,2%) and amounted to €3.906,7 mn, compared to €3.610,4 mn in 2024. Property income increased by €38,2 mn (+40,1%) and amounted to €133,5 mn, compared to €95,3 mn in 2024. Taxes on production and imports increased by €7,7 mn (+0,2%) and amounted to €3.948,0 mn, compared to €3.940,3 mn in 2024, of which net VAT revenue decreased by €24,8 mn (-0,9%), to €2.648,2 mn, from €2.673,0 mn in 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by €137,4 mn (+18,7%) and amounted to €871,3 mn, compared to €733,9 mn in 2024. Capital transfers increased by €46,2 mn (+64,9%) and amounted to €117,4 mn, compared to €71,2 mn in 2024.
On the contrary, current transfers decreased by €21,9 mn (-6,7%) to €304,6 mn, from €326,5 mn in 2024.
Expenditure
During the period of January-October 2025, total expenditure increased by €860,4 mn (+8,3%) and amounted to €11.213,5 mn, compared to €10.353,1 mn in the corresponding period of 2024.
In detail, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €201,0 mn (+6,7%) and amounted to €3.204,3 mn, compared to €3.003,3 mn in 2024. Social benefits increased by €299,7 mn (+7,1%) and amounted to €4.532,8 mn, compared to €4.233,1 mn in 2024. Intermediate consumption increased by €72,5 mn (+6,6%) and amounted to €1.177,0 mn, compared to €1.104,5 mn in 2024.
The capital account increased by €307,8 mn (+36,0%) and amounted to €1.163,8 mn, compared to €856,0 mn in 2024, of which gross capital formation increased by €89,9 mn (+12,3%) and amounted to €822,3 mn, compared to €732,4 mn in 2024 and other capital expenditure increased by €217,9 mn and amounted to €341,5 mn, compared to €123,6 mn in 2024. Interest payable increased by €0,5 mn (+0,1%) and amounted to €358,7 mn, compared to €358,2 mn in 2024.
On the contrary, current transfers decreased by €10,4 mn (-1,6%) to €658,4 mn, from €668,8 mn in 2024. Subsidies decreased by €10,7 mn (-8,3%) to €118,5 mn, from €129,2 mn in 2024.
Important Notice
It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.
Source: Cystat
Απασχόληση - Εθνικοί Λογαριασμοί: 3ο τρίμηνο 2025 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)
Άτομα
Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 υπολογίζεται στα 523.510 άτομα, εκ των οποίων 470.755 είναι υπάλληλοι και 52.755 αυτοαπασχολούμενοι.
Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η συνολική απασχόληση για το 3ο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 1,4%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων (NACE G), Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (NACE I) και της Μεταποίησης (NACE C).
Ώρες Εργασίας
Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 3 ο τρίμηνο του 2025 υπολογίζονται στις 236.757 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων (NACE G), Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (NACE I) και της Μεταποίησης (NACE C).
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Employment – National Accounts: 3rd quarter 2025 (Provisional Estimate)
Persons
Total Employment for the 3rd quarter of 2025 is estimated at 523.510 persons, of which 470.755 are employees and 52.755 are self-employed.
Compared to the corresponding quarter of 2024, total employment increased by 1,4% for the 3rd quarter of 2025. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (NACE G), Accommodation and food service activities (NACE I) and Manufacturing (NACE C).
Hours Worked
Actual hours worked for the 3rd quarter of 2025 are estimated at 236.757 thousand; an increase of 1,9% compared to the corresponding quarter of 2024. The most significant percentage increases were observed in the economic activities Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (NACE G), Accommodation and food service activities (NACE I) and Manufacturing (NACE C).
Source: Cystat
Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Νοέμβριος 2025
Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2025 ανήλθε στα 55.367 άτομα, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 124 άτομα (0,2%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,9% και 0,5% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 2,2%.
Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση (0,9%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024 και η μεγαλύτερη μείωση (-0,8%) παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό. Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (23,5%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-74,0%).
Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-74,0%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Government employment by category: November 2025
In November 2025, total government employment reached 55.367 persons, recording a slight increase of 124 employees (0,2%) compared to November 2024. Employment in the Civil Service and in the Security Forces declined by 0,9% and 0,5% respectively, while employment in the Educational Service increased by 2,2%.
Compared to November 2024, the largest increase in total government employment is observed in the category of employees with contracts of definite duration (0,9%) and the largest decrease is observed in the category of hourly paid workers (-0,8%). Focusing on employee categories by Service, the largest percentage increase in employment is recorded in employees with contracts of indefinite duration in the Educational Service (23,5%), while the largest percentage decrease in employment is observed for employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-74,0%).
It is noted that the significant decrease observed in the number of employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-74,0%) is mainly attributed to the completion and non-renewal of specific definite duration contracts in July 2025.
For the period January – November 2025 the average total government employment increased by 0,6% compared to the corresponding period of 2024.
Source: Cystat
