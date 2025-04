Economics Weekly Alert 14/2025

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, υπολογίζεται στις 112,47 μονάδες. Συγκρινόμενος με το τρίτο τρίμηνο του 2024 ο ΔΤΚατ μειώθηκε κατά 1,0% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε κατά 2,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

House Price Index (HPI): 4th quarter 2024

According to preliminary estimates of the Statistical Service, the HPI for the fourth quarter of 2024 amounts to 112,47 units. Compared to the third quarter of 2024, the HPI decreased by 1,0%, while compared to the Index for the corresponding quarter of 2023, an increase of 2,3% was recorded.

Source: Cystat

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €654,2 εκ. (1,9% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €531,7 εκ. (1,6% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €303,3 εκ. (+12,5%) και ανήλθαν στα €2.724,6 εκ. σε σύγκριση με €2.421,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €92,5 εκ. (+12,4%) και ανήλθαν στα €835,7 εκ. σε σύγκριση με €743,2 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €35,8 εκ. (+6,8%) και ανήλθαν στα €559,0 εκ. σε σύγκριση με €523,2 εκ. το 2024. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €95,1 εκ. (+13,2%) και ανήλθαν στα €816,8 εκ. σε σύγκριση με €721,7 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €0,1 εκ. (+0,6%) και ανήλθαν στα €13,0 εκ. σε σύγκριση με €12,9 εκ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €70,5 εκ. (+52,3%) και ανήλθαν στα €205,3 εκ. σε σύγκριση με €134,8 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €68,9 εκ. (+9,4%) και ανήλθαν στα €802,9 εκ. σε σύγκριση με €734,0 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €17,5 εκ. (-26,4%) και περιορίστηκαν στα €48,9 εκ. σε σύγκριση με €66,4 εκ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €6,3 εκ. (-75,9%) και περιορίστηκαν στα €2,0 εκ. σε σύγκριση με €8,3 εκ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €180,8 εκ. (+9,6%) και ανήλθαν στα €2.070,4 εκ. σε σύγκριση με €1.889,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €12,7 εκ. (+6,6%) και ανήλθε στα €203,8 εκ. σε σύγκριση με €191,1 εκ. το 2024. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €43,4 εκ. (+7,3%) και ανήλθαν στα €637,6 εκ. σε σύγκριση με €594,2 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €71,5 εκ. (+9,1%) και ανήλθαν στα €861,0 εκ. σε σύγκριση με €789,5 εκ. το 2024. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €6,6 εκ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €70,6 εκ. σε σύγκριση με €64,0 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €1,7 εκ. (+20,7%) και ανήλθαν στα €9,9 εκ. σε σύγκριση με €8,2 εκ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €48,9 εκ. (+49,5%) και ανήλθε στα €147,7 εκ. σε σύγκριση με €98,8 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €10,1 εκ. (+10,1%) και ανήλθαν στα €110,1 εκ. σε σύγκριση με €100,0 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €4,0 εκ. (-2,8%) και περιορίστηκαν στα €139,8 εκ. σε σύγκριση με €143,8 εκ. το 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Fiscal Accounts of General Government: January-February 2025

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €654,2 mn (1,9% of GDP) for the period of January-February 2025, as compared to a surplus of €531,7 mn (1,6% of GDP) that was recorded during the period of January-February 2024.

Revenue

During the period of January-February 2025, total revenue increased by €303,3 mn (+12,5%) and amounted to €2.724,6 mn, compared to €2.421,3 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, taxes on production and imports increased by €92,5 mn (+12,4%) and amounted to €835,7 mn, compared to €743,2 mn in 2024, of which net VAT revenue increased by €35,8 mn (+6,8%) and amounted to €559,0 mn, compared to €523,2 mn in 2024. Revenue from taxes on income and wealth increased by €95,1 mn (+13,2%) and amounted to €816,8 mn, compared to €721,7 mn in 2024. Property income increased by €0,1 mn (+0,6%) and amounted to €13,0 mn, compared to €12,9 mn in 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by €70,5 mn (+52,3%) and amounted to €205,3 mn, compared to €134,8 mn in 2024. Social contributions increased by €68,9 mn (+9,4%) and amounted to €802,9 mn, compared to €734,0 mn in 2024.

On the contrary, current transfers decreased by €17,5 mn (-26,4%) to €48,9 mn, from €66,4 mn in 2024. Capital transfers decreased by €6,3 mn (-75,9%) to €2,0 mn, from €8,3 mn in 2024.

Expenditure

During the period of January-February 2025, total expenditure increased by €180,8 mn (+9,6%) and amounted to €2.070,4 mn, compared to €1.889,6 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, intermediate consumption increased by €12,7 mn (+6,6%) and amounted to €203,8 mn, compared to €191,1 mn in 2024. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €43,4 mn (+7,3%) and amounted to €637,6 mn, compared to €594,2 mn in 2024. Social benefits increased by €71,5 mn (+9,1%) and amounted to €861,0 mn, compared to €789,5 mn in 2024. Interest payable increased by €6,6 mn (+10,3%) and amounted to €70,6 mn, compared to €64,0 mn in 2024. Subsidies increased by €1,7 mn (+20,7%) and amounted to €9,9 mn, compared to €8,2 mn in 2024.

The capital account increased by €48,9 mn (+49,5%) and amounted to €147,7 mn, compared to €98,8 mn in 2024, of which gross capital formation increased by €10,1 mn (+10,1%) and amounted to €110,1 mn, compared to €100,0 mn in 2024.

On the contrary, current transfers decreased by €4,0 mn (-2,8%) to €139,8 mn, from €143,8 mn in 2024.

Source: Cystat

