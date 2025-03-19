Процедура Экстрадиции в в Казахстане

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Процесс экстрадиции обеспечивает передачу лиц, обвиняемых или осужденных за преступления, из одной юрисдикции в другую для привлечения к уголовной ответственностью или исполнения приговора, а также проведения следственных действий. Выдача допустима только при выполнении всех установленных законом процедур (ст. 579–595 УПК РК).

Выдача лиц, обвиняемых или осужденных за преступления, регулируется как национальным законодательством Казахстана, так и международными договорами. Основными документами являются Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Минск, 1993; Кишинев, 2002), а также Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 2000).

Казахстан также является участником других международных соглашений, касающихся экстрадиции, включая Конвенцию ООН против коррупции (Нью-Йорк, 2003), Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиков (Вена, 1988) и Конвенцию против пыток (1984), а также активно сотрудничает с различными странами на основании двусторонних соглашений о выдаче преступников. Среди партнеров в Европе – Испания (2012), Италия (2015), Болгария (2014), Венгрия (2014), Румыния (2014) и Турция (1995). В Азии такие договоры заключены с Китаем (1996), Ираном (2012), ОАЭ (2009), Саудовской Аравией (2016), Вьетнамом (2017) и Иорданией (2017). В рамках СНГ Казахстан сотрудничает с Кыргызстаном (1997), Узбекистаном (1997) и Украиной (2018).

В 2022 году Казахстан рассмотрел более 90 запросов об экстрадиции, из которых 80 были удовлетворены. Основные партнеры – Россия, Узбекистан и Кыргызстан, что обусловлено схожестью правовых систем, географической близостью и активными миграционными процессами. Чаще всего экстрадиция касается лиц, совершивших мошенничество, кражи, убийства и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Порядок выдачи лиц в Республике Казахстан

Процесс экстрадиции включает передачу обвиняемых или осужденных лиц из одной юрисдикции в другую для уголовного преследования, исполнения приговора или проведения следственных действий. Выдача осуществляется при строгом соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства Казахстана (ст. 579–595 УПК РК).

Основания и ограничения экстрадиции

В соответствии со ст. 579 УПК РК, запрос о выдаче лица может быть направлен, если за совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или если неотбытый срок наказания составляет не менее шести месяцев. Запросы о временной выдаче или транзитной перевозке направляются аналогичным образом.

Выдача возможна только в случае признания преступления таковым как в Казахстане, так и в запрашивающем государстве (ст. 590 УПК РК). Запрещается выдача, если:

Лицо является гражданином Казахстана (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами);

Деяние, за которое запрашивается экстрадиция, не признается преступлением в Казахстане;

Лицо может подвергнуться пыткам, бесчеловечному обращению или преследованию по политическим, расовым или религиозным мотивам;

Преступление относится к категории частного обвинения или связано с воинскими преступлениями (если иное не предусмотрено международными договорами).

Подготовка и направление запросов

Согласно ст. 580 УПК РК, запрос о выдаче оформляется в письменной форме и содержит описание преступления, его правовую квалификацию, а также копии постановлений, приговоров и выписки из Уголовного кодекса. Полномочия по направлению таких запросов принадлежат Генеральному Прокурору Республики Казахстан или его заместителю.

Процедуры временной выдачи и экстрадиционного ареста

Временная выдача применяется для предотвращения утраты доказательств или истечения срока давности (ст. 581 УПК РК). Если запрос удовлетворен, лицо подлежит возврату в согласованный срок. Экстрадиционный арест назначается судом (ст. 589 УПК РК) и не может превышать 12 месяцев с момента задержания, за исключением случаев продления для организации этапирования.

Права лица, подлежащего экстрадиции

Согласно ст. 586 УПК РК, лицо имеет право знать основания запроса, пользоваться защитой адвоката, обжаловать содержание под стражей и участвовать в судебных разбирательствах. Иностранные граждане могут встречаться с консульскими представителями своего государства.

Рассмотрение и обжалование решений об экстрадиции

После завершения экстрадиционной проверки Генеральный Прокурор принимает решение о выдаче или отказе в экстрадиции (ст. 591 УПК РК). Лицо может обжаловать решение в Верховный Суд в течение 10 суток. Решение суда вступает в силу немедленно после оглашения.

Исполнение экстрадиции и транзитная перевозка

Органы внутренних дел организуют передачу лица в течение 30 суток после вступления решения в силу (ст. 594 УПК РК). Транзитная перевозка через Казахстан осуществляется по запросу иностранного государства при соблюдении положений ст. 595 УПК РК.

Особые условия экстрадиции

Выдача может быть временно отсрочена, если лицо привлекается к ответственности или отбывает наказание в Казахстане (ст. 593 УПК РК). Также предусмотрена временная выдача лица для процессуальных действий в иностранном государстве с обязательным возвратом.

Подводя итог можно сказать, что экстрадиция в Казахстане строго регламентирована и направлена на международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Каждый запрос рассматривается индивидуально с учетом юридических аспектов, что позволяет сбалансировать интересы правопорядка и защиту прав человека.

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