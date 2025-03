De ESG-omnibus is er!

Vorige week woensdag 26 februari publiceerde de Europese Commissie het eerste voorstel van het Omnibuspakket. Het Omnibuspakket zal bestaande ESG regels vereenvoudigen, de procedures voor bedrijven stroomlijnen en de rapportageverplichtingen binnen verschillende EU-wetten verlichten. Het beoogde doel is om de ambitie van de EU voor een duurzame transitie te combineren met het versterken van de concurrentiekracht van Europese bedrijven, zodat bedrijven zowel kunnen bijdragen aan de duurzame agenda als ook kunnen floreren in de huidige concurrente markt. Meer informatie over de inhoud van het Omnibuspakket en de impact voor bedrijven vindt u in deze alert.

Achtergrond Omnibuspakket

De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld om enkele EU-regels te herzien op een manier die de economische groei bevordert, terwijl tegelijkertijd de kosten voor het realiseren van beleidsdoelen worden verlaagd. In het werkprogramma van de Commissie, gepresenteerd op 11 februari, werd de lancering van de eerste reeks "Omnibus"-pakketten aangekondigd. Deze pakketten richten zich op het wegnemen van overlappende, overbodige of disproportionele regels die onterecht een belasting voor EU-bedrijven vormen. De voorstellen van het Omnibuspakket beogen aanzienlijke vereenvoudigingen in de domeinen van duurzaamheid en EU-investeringsprogramma's, in lijn met de bevindingen uit onder andere het

Draghi-rapport van vorig jaar en de Competitiveness Compass van afgelopen januari.

Het voorgestelde pakket omvat wijzigingen van:

Corporate Sustainability Reporting Directive ( CSRD )

) Corporate Sustainability Due Diligence Directive ( CSDDD )

) Carbon Adjustment Mechanism ( CBAM )

) De InvestEU-verordening

Het pakket wordt verder vergezeld door een ontwerpdelegatieakte voor de EU-taxonomie, die ter openbare raadpleging wordt voorgelegd.

Wij bespreken hierna kort samengevat de wijzigingen die het Omnibuspakket voorziet ten aanzien van de CSRD en de CSDDD.

Inhoud Omnibuspakket mbt CSRD en CSDDD

CSRD:

De CSRD is een Europese richtlijn die bedrijven verplicht om gedetailleerd te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en maatschappelijke impact.

Vermindering van de reikwijdte van rapporterende bedrijven: De rapportagevereisten zullen alleen van toepassing zijn op grote ondernemingen met meer dan 1000 werknemers (d.w.z. ondernemingen die meer dan 1000 werknemers hebben en een omzet van meer dan 50 miljoen euro of een balans van meer dan 25 miljoen euro). Dit betekent dat het aantal bedrijven binnen de reikwijdte met ongeveer 80% zal worden verminderd. De nieuwe reikwijdte zal nauwkeuriger aansluiten bij de belangrijke drempelwaarden van de CSDDD. 'Value chain cap': Voor bedrijven die niet meer onder de CSRD vallen zal de Commissie door middel van een gedelegeerde handeling een vrijwillige rapportagestandaard vaststellen, gebaseerd op de standaard voor kmo's (VSME) die door EFRAG is ontwikkeld. Toezegging van de Commissie om de Europese Duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS) te herzien: De Commissie heeft als doel het aantal datapunten van de ESRS aanzienlijk te verminderen, onduidelijke bepalingen te verduidelijken en de consistentie met andere wetgeving te verbeteren. Verwijdering van de vereiste voor sector-specifieke standaarden: Het voorstel beoogt de bevoegdheid voor de Commissie om sector-specifieke standaarden vast te stellen te schrappen. Verwijdering van de 'reasonable assurance standard': Het voorstel leidt ertoe dat voor rapportages de 'limited assurance' vereiste zal volstaan. Uitstel van rapportagevereisten: Het huidige pakket stelt voor de inwerkingtreding van de rapportagevereisten voor grote bedrijven die nog niet zijn begonnen met de implementatie van de CSRD en voor beursgenoteerde kmo's met twee jaar uit te stellen, om tijd te geven voor de nationale wetgever om overeenstemming te bereiken over de voorgestelde inhoudelijke wijzigingen van de Commissie.

CSDDD:

De CSDDD is een Europese richtlijn die bedrijven verplicht om mensenrechten- en milieuimpact in hun toeleveringsketens te onderzoeken en te beheersen.

Meer tijd voor bedrijven om zich voor te bereiden. In plaats van in juli 2027, dienen de eerste bedrijven in juli 2028 aan de CSDDD te voldoen. Onthouden van systematische diepgaande beoordelingen: Bedrijven worden ontheven van de verplichting om systematisch diepgaande beoordelingen van nadelige effecten in complexe waardeketens bij indirecte zakenpartners uit te voeren. Volledige due diligence wordt alleen vereist wanneer er plausibele informatie is die suggereert dat nadelige effecten zich daar hebben voorgedaan of kunnen voordoen. Vereenvoudigen van duurzaamheid due diligence-vereisten. Alleen directe zakenpartners moeten onderzocht worden. Beperkingen op informatieverzoeken aan kleinere zakenpartners. Geen civiele aansprakelijkheid: Het schrappen van de geharmoniseerde EU-voorwaarden voor civiele aansprakelijkheid en het intrekken van de verplichting voor lidstaten met betrekking tot representatieve acties door vakbonden of NGO's. Afstemming van overgangsplannen voor klimaatmitigatie met CSRD. Uitbreiden van maximale harmonisatie: Maximale harmonisatie van meer bepalingen met betrekking tot de kernverplichtingen van due diligence om een gelijk speelveld in de EU te waarborgen. Schrappen van beoordelingsclausule over financiële diensten: De beoordelingsclausule over de opname van financiële diensten in de reikwijdte van de due diligence-richtlijn wordt verwijderd.

Vervolg

Zoals het er nu naar uitziet, zal het Omnibuspakket de regeldruk voor bedrijven aanzienlijk verlichten. 80% minder bedrijven zullen onder de scope van de CSRD vallen en de vermindering van de kring van zakenpartners die bij het Due Diligence onderzoek moeten worden betrokken als ook het vervallen van de aansprakelijkheid in de CSDDD zijn een grote verandering voor bedrijven.

Dit voorstel moet echter nog worden goedgekeurd door het Europese Parlement en de Europese Raad, waarbij de Europese Commissie heeft verzocht om het Omnibuspakket met prioriteit te behandelen. Evengoed vergroot het voorstel de onzekerheid over wat er van bedrijven wordt verwacht, met name bedrijven die voor het financiële jaar 2024 en 2025 onder de CSRD vallen. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.

