Interview: Voldoet Mijn Chinese Partner Aan CSDDD?

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) wordt ook wel de 'meekijkwet' genoemd. Reden van deze bijnaam is de verplichting voor bedrijven om openheid van zaken te geven middels verslagen, op het gebied van sociale- en mensenrechten, op het gebied van duurzaamheid en over de wijze waarop de onderneming bestuurd wordt –en dat over de hele keten van hun diensten en producten. Dus ook over díe delen en processen, die buiten de onderneming vallen. Dat roept vragen op over hoe Chinese partnerbedrijven van Nederlandse ondernemingen om zullen gaan met informatieverzoeken vanuit hun nederlandse partners. In een interview met FM.nl gaan Paul Josephus Jitta, partner en advocaat bij BUREN en Susanna Tang, advocaat bij BUREN, hier nader op in. Lees het interview hieronder of op de website van FM.nl: Voldoet mijn Chinese partner aan CSDDD?



1. FM.nl: Hoe heeft China gereageerd op de eisen die CSDDD aan niet-EU bedrijven stelt?

Susanna Tang / Paul Josephus Jitta: "De Chinese overheid heeft geen officiële reactie gegeven op de CSDDD. Wel is China bezig met het opzetten van nationale wetgeving voor ESG-verslaggeving. Op 24 april 2024 heeft de Chinese Ministerie van Financiën het wetsvoorstel 'Enterprise Sustainability Disclosure Standards – Basic Guidelines' (ESDS) ingediend waarbij Chinese bedrijven verplicht zijn om te rapporteren over duurzaamheidsgerelateerde risico's, kansen en impact met betrekking tot hun bedrijfsactiviteiten en waardeketen (d.w.z. alle interacties van het bedrijf en de externe omgeving waarin het opereert, inbegrepen de toeleveranciers (upstream) en de afnemers (downstream), vanaf het begin tot het einde van de productielevenscyclus). Er zit een materialiteitsdrempel ingebouwd waarbij de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie enkel is vereist indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat het weglaten, verbergen of verkeerd weergeven van deze informatie invloed heeft op de besluitvorming van gebruikers. Het streven is om dit wetsvoorstel uiterlijk 2027 te hebben geïmplementeerd, hetgeen overeenkomt met de gefaseerde inwerkingtreding van de CSDDD.



Verder is ieder Chinees staatsbedrijf (State Owned Enterprises, SOEs) door de China State Council via de 'Fulfilling Social Responsibility to a High Standard in the New Era' opgedragen om haar ESG-governance zich naar behoren te verbeteren en aan te passen conform de buitenlandse ESG-regelgeving. Tevens hebben de Shanghai, Shenzhen en Beijing Stock Exchange de verplichting opgelegd aan ondernemingen van SSE 180, de Shenzhen 100, de STAR 50 en de ChiNext Index of bedrijven met dubbele notering in zowel China als in het buitenland om een duurzaamheidsrapportage over boekjaar 2025 te publiceren op uiterlijk 30 april 2026."



2. FM.nl: Hoe reageren Chinese bedrijven op de eisen die CSDDD stelt aan Chinese bedrijven?

Susanna Tang / Paul Josephus Jitta: "Wij merken dat de CSDDD niet als een verrassing overkomt bij Chinese bedrijven, nu deze EU-richtlijn al wat langer in de maak is. Ook vertoont de CSDDD op hoofdlijnen grote gelijkenissen met de ESDS. Dus Chinese bedrijven ontkomen er niet aan om informatie over mogelijk negatieve duurzaamheidseffecten in de bedrijfsactiviteiten te herkennen en documenteren.



3. FM.nl: Is de implementatie van CSDDD voor partnerbedrijven in China een probleem?

Susanna Tang / Paul Josephus Jitta: "Enerzijds zou de implementatie van de CSDDD wellicht problemen kunnen opleveren zo lang de Chinese bedrijven nog niet verplicht zijn om duurzaamheidsrapportage te maken op grond van nationale wetgeving. Anderzijds, de Chinese bedrijven zijn niet geheel onbekend met de CSDDD en thans zullen zij bereid zijn om medewerking te verlenen aan informatie-uitwisseling over mogelijk negatieve effecten van mensenrechten en milieu als gevolg van hun bedrijfsvoering. Wel rijst de vraag hoe dit samengaat met de Chinese wetgeving omtrent doorgifte van data."



4. FM.nl: Beseffen Chinese bedrijven wat CSDDD voor hen kan gaan betekenen?

Susanna Tang / Paul Josephus Jitta: "De CSDDD heeft in China de nodige belangstelling gewekt, maar het valt nog te bezien of dit impact zal hebben op het zakendoen tussen Europa en China. China is immers een van de belangrijkste handelspartners voor Europa en Chinese bedrijven zullen geen zakelijke kansen willen mislopen door niet-naleving van de CSDDD."



5. FM.nl: Zijn Chinese bedrijven bereid de gegevens en data te verschaffen die Nederlandse/EU bedrijven nodig hebben voor CSDDD rapportage verplichting?

Susanna Tang / Paul Josephus Jitta: "De CSDDD zal openheid vergen van Chinese bedrijven met betrekking tot hun bedrijfsoperaties en waardeketen. Chinese bedrijven zullen een afweging moeten gaan maken of grensoverschrijdende doorgifte van (persoons)gegevens mogelijk is binnen de kaders van de Chinese regelgeving, en of geen instemming is vereist van de lokale toezichthouder Cyberspace Administration of China (CAC). Het recente besluit van de CAC inzake 'Regulating and Promoting Cross-border Data Flows' biedt enige versoepeling aan bedrijven inzake de internationale overdracht van (persoons)data, maar het is nog afwachten hoe dit in de praktijk uitpakt."



6. FM.nl: In hoeverre beseffen nederlandse bedrijven dat Chinese partnerbedrijven mogelijk niet kunnen voldoen aan CSDDD?

Susanna Tang / Paul Josephus Jitta: "Door de VN-principes voor mensenrechten en bedrijfsleven en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn Europese bedrijven zich bewuster van geworden dat verdergaande due diligence onderzoek is vereist om te oordelen of hun Chinese handelspartners negatieve invloed hebben op verduurzaming of mensenrechtenschendingen. Ook bij de introductie van het wetsvoorstel 'Wet inzake verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen' in 2021 heeft het Nederlandse bedrijfsleven zorgen geuit wat betreft het identificeren en analyseren van potentiële en daadwerkelijke nadelige risico's in China. Deze tendens zal niet anders zijn met de inwerkingtreding van de CSDDD."



7. FM.nl: In hoeverre is te zeggen hoe effectief CSDDD gaat worden in de zakelijke relaties tussen Nederlandse en Chinese bedrijven?

Susanna Tang / Paul Josephus Jitta: "De CSDDD biedt uitdaging aan bedrijven die binnen de scope vallen om de mogelijke negatieve effecten op het gebied van milieu, mensen- en arbeidsrechten in kaart te brengen, met name indien sprake is van Chinese handelspartners. ESG en CSR staan hoog op de agenda van de Chinese overheid en dit weerspiegelt zich ook in de maatstaven waaraan bedrijven moeten voldoen voor de realisatie van een klimaatneutrale economie in 2060. Uiteindelijk stimuleert de CSDDD bedrijven om een positieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid, hetgeen past in de mondiale ontwikkeling van komende decennia. Het niet synchroon lopen van de Europese en Chinese wetgeving enerzijds, de deels andere eisen die in China aan CSDDD achtige rapportage zullen kunnen worden gesteld, plus het vraagstuk welke informatie wel en welniet mag met het buitenland mag worden gedeeld, kunnen verstorend werken op de beoogde effectiviteit van de CSDDD wetgeving.

