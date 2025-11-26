Grenzen Der Vertragsgestaltung

Die Vorlesung vermittelt einen Einblick in die Vertragsgestaltung, wie sie in vielen Rechtsgebieten von grosser praktischer Bedeutung ist.

Vorlesung Vertragsgestaltung

Die Vorlesung vermittelt einen Einblick in die Vertragsgestaltung, wie sie in vielen Rechtsgebieten von grosser praktischer Bedeutung ist. Ein besonderer Fokus liegt auf der Wechselwirkung zwischen Vertragsfreiheit und Rechtsordnung: Welche Spielräume bestehen für kreative Vertragsklauseln, und wo setzt das Recht klare Schranken? Wie gehen Gerichte mit ungewöhnlichen oder lückenhaften Vertragsgestaltungen um? Die Vorlesung kombiniert theoretische Grundlagen mit praxisorientierten Beispielen und Fallanalysen.

