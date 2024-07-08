To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

В связи с активным внедрением современных информационных технологий в сфере хозяйственной деятельности и связанными с их использованием преимуществами в настоящее время получает широкое распространение заключение субъектами хозяйствования договоров в электронном виде. Но возникает множество вопросов, связанных со способом заключениях таких договоров и предъявляемым к ним требованиям. Так, в случае нарушения требований к письменной форме внешнеэкономической сделки при заключении договора в электронном виде такая сделка по законодательству Беларуси признается недействительной. Поэтому в соблюдении письменной формы внешнеэкономической сделки заинтересован как резидент Беларуси, так и его контрагент-нерезидент.

В Беларуси простая письменная форма сделки считается соблюденной при заключении договора как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе в виде электронного документа. При этом Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) не раскрывает понятия ни документа в электронном виде, ни электронного документа.

Определение электронного документа дано в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (далее – Закона об электронном документе и ЭЦП): электронный документ - документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность, которые подтверждаются путем применения сертифицированных средств электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) с использованием при проверке электронной цифровой подписи открытых ключей организации или физического лица (лиц), подписавших этот электронный документ.

Таким образом, электронный документ – это один из вариантов документа в электронном виде. Отличительной особенностью электронного документа является его подписание ЭЦП в соответствии с требованиями Закона об электронном документе и ЭЦП.

Однако при заключении договоров в электронном виде с иностранными организациями возникает проблема, связанная с невозможностью использования для подписания таких договоров ЭЦП в силу установленного ст. 30 Закона требования о необходимости признания иностранного сертификата открытого ключа. Признание иностранного сертификата открытого ключа может осуществляться на основании заключенного Республикой Беларусь международного договора, предусматривающего взаимное признание сертификатов открытых ключей, или путем установления доверия к нему доверенной третьей стороной.

Так, в настоящее время ведется активная работа по решению этой проблемы при осуществлении электронного документооборота с резидентами России. В результате 15 апреля 2024 года было подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (ЭЦП) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии. Указанным соглашением заложены основы электронного документооборота между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования, в том числе по подписанию договоров с использованием электронных подписей (ЭЦП). Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

На данный момент уже стала возможной передача и получение электронных транспортных (товаросопроводительных) и иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между Беларусью и Россией, а также признание электронных подписей (ЭЦП) в таких документах посредством национального оператора доверенной третьей стороны.

ГК установлены следующие способы заключения договора в электронном виде, в т.ч. в виде электронного документа:

1) путем составления одного текстового документа (п. 2 ст. 404 ГК);

2) путем обмена текстовыми документами (п. 2 ст. 404 ГК);

3) путем направления текстового документа и принятия предложения на заключение такого договора посредством совершения другой стороной конклюдентных действий (п. 3 ст. 404 ГК).

Читать далее →

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.