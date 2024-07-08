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8 July 2024

Заключение договора в электронном виде

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В связи с активным внедрением современных информационных технологий ...
Belarus Corporate/Commercial Law
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В связи с активным внедрением современных информационных технологий в сфере хозяйственной деятельности и связанными с их использованием преимуществами в настоящее время получает широкое распространение заключение субъектами хозяйствования договоров в электронном виде. Но возникает множество вопросов, связанных со способом заключениях таких договоров и предъявляемым к ним требованиям. Так, в случае нарушения требований к письменной форме внешнеэкономической сделки при заключении договора в электронном виде такая сделка по законодательству Беларуси признается недействительной. Поэтому в соблюдении письменной формы внешнеэкономической сделки заинтересован как резидент Беларуси, так и его контрагент-нерезидент.  

В Беларуси простая письменная форма сделки считается соблюденной при заключении договора как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе в виде электронного документа. При этом Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) не раскрывает понятия ни документа в электронном виде, ни электронного документа.

Определение электронного документа дано в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (далее – Закона об электронном документе и ЭЦП): электронный документ - документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность, которые подтверждаются путем применения сертифицированных средств электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) с использованием при проверке электронной цифровой подписи открытых ключей организации или физического лица (лиц), подписавших этот электронный документ. 

Таким образом, электронный документ – это один из вариантов документа в электронном виде.  Отличительной особенностью электронного документа является его подписание ЭЦП в соответствии с требованиями Закона об электронном документе и ЭЦП.

Однако при заключении договоров в электронном виде с иностранными организациями возникает проблема, связанная с невозможностью использования для подписания таких договоров ЭЦП в силу установленного ст. 30 Закона требования о необходимости признания иностранного сертификата открытого ключа. Признание иностранного сертификата открытого ключа может осуществляться на основании заключенного Республикой Беларусь международного договора, предусматривающего взаимное признание сертификатов открытых ключей, или путем установления доверия к нему доверенной третьей стороной.

Так, в настоящее время ведется активная работа по решению этой проблемы при осуществлении электронного документооборота с резидентами России. В результате 15 апреля 2024 года было подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (ЭЦП) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии. Указанным соглашением заложены основы электронного документооборота между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования, в том числе по подписанию договоров с использованием электронных подписей (ЭЦП). Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами необходимых внутригосударственных процедур. 

На данный момент уже стала возможной передача и получение электронных транспортных (товаросопроводительных) и иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между Беларусью и Россией, а также признание электронных подписей (ЭЦП) в таких документах посредством национального оператора доверенной третьей стороны.

ГК установлены следующие способы заключения договора в электронном виде, в т.ч. в виде электронного документа:

1) путем составления одного текстового документа (п. 2 ст. 404 ГК);

2) путем обмена текстовыми документами (п. 2 ст. 404 ГК);

3) путем направления текстового документа и принятия предложения на заключение такого договора посредством совершения другой стороной конклюдентных действий (п. 3 ст. 404 ГК). 

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Alexandra Vasilyeva
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Natalia Zhuk
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