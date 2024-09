ARTICLE Revision des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes SW Schellenberg Wittmer Ltd More Contributor We are a leading Swiss business law firm with offices in Zurich, Geneva and Singapore, and take care of all our clients’ needs – transactions, advisory, disputes around the world. At Schellenberg Wittmer, we strive to meet your needs by providing commercially focused, dedicated legal advice of the highest quality. Während das Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) die angestrebten Ziele mehrheitlich erreicht hat, werden im Rahmen der geplanten ersten umfassenden Revision einige Anpassungen vorgeschlagen.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.