Reform Of Enforcement And Order For Payment Proceedings / Реформата В Изпълнителното И В Заповедното Производство

On 1 July 2025, the provisions of the Civil Procedure Code (CPC) regulating the new provisions in Chapters Thirty-Six 'Issuance of a Writ of Execution' and Thirty-Seven 'Order for Payment Proceedings' came into force, after the original date was postponed by one year. Also on 1 July 2025, the amendments to Regulation No. N-2 of 18 February 2020, issued by the Minister of Justice, came into force. These amendments approved the new forms for orders of payment and applications for orders of payment, as well as other documents used in order for payment proceedings.

Shortly after the new provisions came into force, Article 410(5) of the CPC was amended (see §13 of the Act amending and supplementing the Civil Procedure Code, SG No. 55, 08/07/2025). This amendment clarifies who is obliged to submit an electronic application for an order for payment by removing the reference to other CPC provisions. Regarding the filing of applications by persons represented by a lawyer, the amendment to Article 410(5) of the CPC will take effect on 10 September 2025 (see §19 of the Act amending and supplementing the Civil Procedure Code, SG No. 55, 08/07/2025). The rest of the persons listed in Article 410(5) are already subject to this obligation.

The new provisions of the CPC establish electronic forms as standard for issuing a writ of execution and for initiating and conducting order for payment proceedings. A significant novelty is the centralised distribution of applications for an order for payment, based on random selection from among all regional judges in the country who have been appointed to hear this type of case. An electronic record of the writ of execution is to be created on the Single e-Justice Portal (SEJP), where the enforcement agent must enter details of the initiation, forwarding, termination and closure of the enforcement case; the service of the writ of execution to the debtor; accession; and the result of the enforcement, including the amounts paid to the creditor. The aim of making these proceedings electronic is threefold: to ensure the efficiency and speed of enforcement and order for payment proceedings; to facilitate access to justice for citizens and businesses by creating effective rules for remote access to electronic files and accounts; and to alleviate uneven court workloads for order for payment proceedings.

The latest updates on enforcement proceedings are as follows:

Regardless of the grounds, an order for payment or any of the grounds for enforcement under Art. 404 of the CPC, the writ of execution is issued electronically and signed by a judge from the relevant court; and If it is impossible to issue it electronically, the writ of execution shall be issued in paper form. The enforcement agent proceeds with enforcement at the request of the interested party, who must provide the case number and the unique register number generated by the SEJP when issuing the electronic writ of execution or another enforceable document. To this end, the enforcement agent should gain access ex officio to the unique code of the writ of execution through the SEJP. When initiating an enforcement case, the enforcement agent immediately makes a note of this in the relevant electronic file via the SEJP. Until this note has been deleted, or until it is reflected that the noted enforcement case has been completed or terminated, a subsequent enforcement case on the basis of the same writ of execution cannot be initiated.

The changes to the initiation and conduct of order for payment proceedings stipulate the following:

All court actions in order for payment proceedings, including orders for payment, are issued electronically, unless the CPC states otherwise. All procedural actions in order for payment proceedings are carried out electronically. The applicant and the debtor may perform procedural actions in writing on paper, unless Chapter Thirty-Seven of the CPC expressly provides otherwise (see items 5. and 6. below). An application for the issuance of an order for payment and its annexes shall be submitted either in writing on paper or electronically via the electronic form available on the SEJP website. When an application is submitted electronically, all subsequent procedural actions by the applicant must be carried out electronically, except for actions appealing against acts under Chapter Thirty-Seven of the CPC, or in proceedings relating to a claim for receivables, or an objection before the appellate court, or a claim contesting receivables (Arts. 422–424 of the CPC). Commercial entities, state institutions, municipalities, notaries and private enforcement agents, as well as persons represented by a lawyer, must submit an application for the issuance of an order for payment only in electronic form. Applications for an order for payment, when not filed by the entities referred to in item 6. above, may also be filed in paper form at any regional court in the territory of the Republic of Bulgaria, subject to certain exceptions expressly provided for by law (see item 9. below). The application for the issuance of an order for payment proceedings is distributed centrally on the principle of random selection among all regional judges in the country who have been appointed to hear such cases, in accordance with the distribution rules in force in the individual courts (Article 9, paragraph 3 of the Judiciary Act). When the receivable is based on a notarial deed, an agreement or contract with notarised signatures, a pledge agreement, a mortgage deed, a promissory note, a bill of exchange or equivalent documents (Article 417, paragraph 1, items 3, 6 and 10 of the CPC), the application for payment proceedings shall be submitted to the court at the applicant's current address or registered office. If there is no current address, it shall be submitted to the court at the applicant's permanent address. Within seven days, the applicant shall submit the original document under Article 417, paragraph 1, items 3, 6 and 10 of the CPC to the court. 1, items 3, 6 and 10 of the CPC, as a condition for the validity of the application. The cases initiated on applications under Art. 417, para. 1, items 3, 6 and 10 of the CPC shall be distributed centrally by random selection. They shall be examined by a judge of the regional court at the applicant's current address or registered office. If the applicant does not have a current address, the examination shall take place at their permanent address. Where the applicant has no current or permanent address or registered office within Bulgaria, the application shall be submitted at the permanent or current address or registered office of the debtor. The debtor may object to the order for payment proceedings in writing on paper at any regional court or electronically via the SEJP form. In such cases, the applicant may file a claim to establish their rights, and the court that issued the order for payment proceedings will monitor the filing of the claim ex officio. The jurisdiction of claims to establish receivables, as well as other claims initiated in connection with order for payment proceedings, remains unchanged. The court, which has made a positive decision on the claim for establishing the receivable, issues a writ of execution.

На 01.07.2025 г., след като първоначалната дата беше отложена с една година, влязоха в сила разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), уреждащи новите положения в Глава тридесет и шеста Издаване на изпълнителен лист" и Глава тридесет и седма Заповедно производство". На 01.07.2025 г. влязоха в сила и промените в Наредба № Н-2 от 18.02.2020 г., издадена от министъра на правосъдието, с които бяха утвърдени новите образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и на други книжа в заповедното производство.

Малко след влизане в сила на новите разпоредби бе изменена разпоредбата на чл. 410, ал. 5 ГПК (§ 13 от ЗИД ГПК, ДВ бр. 55, 08.07.2025 г.). С посоченото изменение се внесе яснота по отношение на лицата, които са задължени да подават електронно заявление за издаване на заповед за изпълнение, като се премахна препращането към други разпоредби в ГПК. Относно подаването на заявления от лицата, представлявани от адвокат, изменението на чл. 410, ал. 5 ГПК ще влезе в сила на 10.09.2025 г. (§ 19 от ЗИД ГПК, ДВ бр. 55, 08.07.2025 г.). За останалите субекти разпоредбата е вече в сила.

С новите разпоредби в ГПК електронната форма се установява като принципно положение при издаването на изпълнителен лист, както и при образуването и воденето на заповедното производство. Съществена новост е централизираното разпределение на заявленията за издаване на заповед за изпълнение на принципа на случайния подбор между всички районни съдии в страната, които са определени да разглеждат такъв тип дела. Предвидено е в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) да се създава електронна партида на изпълнителния лист, в която съдебният изпълнител ще следва да вписва образуването, препращането, прекратяването, приключването на изпълнителното дело, връчването на изпълнителния лист на длъжника, присъединяването и резултата от изпълнението, включително платените на взискателя суми. Електронизацията цели осигуряване на ефективност и бързина на заповедното и изпълнителното производства, улесняване достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса чрез създаване на ефективни правила за дистанционен достъп до електронните дела и партиди и облекчаване на неравномерното натоварване на съдилищата по заповедните производства.

Новите моменти в изпълнителното производство са следните:

Независимо от основанието – заповед за изпълнение или което и да е от изпълнителните основания по чл. 404 ГПК – изпълнителният лист се издава в електронна форма и се подписва от съдия от съответния съд. При невъзможност да бъде издаден в електронна форма, изпълнителният лист се издава в един екземпляр на хартиен носител. Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна, в която се посочва номерът на делото и уникалният регистров номер, генериран от ЕИСС при издаване на електронния изпълнителен лист, или се прилага друг акт, подлежащ на изпълнение. За целта съдебният изпълнител следва служебно да получи достъп до уникалния код на изпълнителния лист чрез ЕПЕП. При образуване на изпълнително дело съдебният изпълнител незабавно отбелязва това в съответната електронна партида чрез ЕПЕП. Докато отбелязването не бъде заличено или не бъде отразено, че отбелязаното изпълнително дело е приключило или е прекратено, последващо изпълнително дело въз основа на същия изпълнителен лист не може да се образува.

Промените при образуването и воденето на заповедно производство предвиждат:

Всички актове на съда в заповедното производство, включително заповед за изпълнение, се издават в електронна форма, освен когато ГПК предвижда друго. Всички процесуални действия в заповедното производство се извършват в електронна форма. Заявителят и длъжникът могат да извършват процесуални действия и писмено на хартиен носител, освен когато Глава тридесет и седма от ГПК изрично предвижда друго (вж. т. 5) и т. 6) по-долу). Заявление за издаване на заповед за изпълнение и приложенията към него се подават или писмено на хартиен носител, или по електронен път чрез електронен формуляр, достъпен в ЕПЕП. Когато заявлението е подадено по електронен път, всички последващи процесуални действия на заявителя се извършват само в електронна форма, с изключение на действията по обжалване на актове по Глава тридесет и седма от ГПК и в производствата във връзка с иск за съществуване на вземането, с възражение пред въззивния съд и с иск за оспорване на вземането (чл. 422– 424 ГПК). Задължени да подават единствено в електронна форма заявление за издаване на заповед за изпълнение са търговците, държавата и държавните учреждения, общините, нотариусите и частните съдебни изпълнители, както и лицата, представлявани от адвокат. Заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато не се подава от субектите по т. 6. по-горе, може да се подава и на хартиен носител в който и да е районен съд на територията на Република България, с някои изрично уредени в закона изключения (вж. т. 9. по-долу). Заявлението за издаване на заповед за изпълнение се разпределят централизирано на принципа на случайния подбор между всички районни съдии в страната, които са определени да разглеждат такива дела съгласно действащите в отделните съдилища правила за разпределение (съобразно чл. 9, ал. 3 от Закона за съдебната власт). Когато вземането се основава на нотариален акт, спогодба или договор с нотариална заверка на подписите, договор за залог, ипотечен акт, запис на заповед, менителница или приравнени на тях документи (чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 ГПК), заявлението за издаване на заповед за изпълнение се подава до съда по настоящия адрес/седалището на заявителя, а при липса на настоящ адрес, по постоянния адрес на заявителя. В 7-дневен срок заявителят представя на съда оригинала на документа по 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 ГПК като условие за редовност на заявлението. Делата, образувани по заявления по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 ГПК, се разпределят централизирано на принципа на случайния подбор и се разглеждат от съдия от районния съд по настоящия адрес или седалището на заявителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния му адрес. В случаите, когато заявителят няма настоящ или постоянен адрес или седалище на територията на България, заявлението се подава по постоянния или настоящия адрес или седалището на длъжника. Длъжникът може да възрази срещу заповедта за изпълнение писмено на хартиен носител в който и да е районен съд или в електронна форма чрез формуляр в ЕПЕП. В такъв случай заявителят може да предяви иск за установяване на вземането си, като съдът, издал заповедта за изпълнение, следи служебно за подаването на иска. Подсъдността на иска за установяване на вземането, както и на другите искови производства, образувани във връзка със заповедните производства, не е променена. Съдът, постановил позитивно решението по иска за установяване на вземането, издава изпълнителен лист.

