从《商标法》修订，浅谈商标注册人如何未雨绸缪？

近期，关于《商标法》修订的消息引发广泛关注。2025年12月22日，《中华人民共和国商标法（修订草案）》正式提请全国人大常委会会议进行首次审议。此次修订旨在解决当前商标领域存在的突出问题。

在12月22日提交审议的草案中，第六十一条曾尤为引人注目。该条款规定，商标注册人需自核准注册之日起每满五年后的十二个月内，向国务院知识产权行政部门说明商标在核定商品上的使用情况或不使用的正当理由；逾期未说明且经催告仍未履行的，将视为放弃注册商标。此外，行政部门将对说明内容进行随机抽查，不真实的说明将导致商标被撤销。

尽管在12月27日中国人大网公布的最新草案中，该条款已被删除，但其体现的立法方向仍值得商标注册人高度重视。长期以来，商标注册人的主要义务是按时缴纳续展费用，商标权即可延续，并无须主动证明商标的实际使用。

然而，从修订草案的整体精神及曾被纳入审议的第六十一条来看，未来商标维持注册的要求或将趋于严格。这一趋势意味着，“连续三年不使用可被撤销”这一原本由他人发起的被动风险，可能在日后的进一步修法或改法程序中转变为注册人须定期、主动履行的合规义务。

面对这一趋势，商标注册人应未雨绸缪，最实际的策略便是系统化建立并保存商标使用证据链。在需要提供使用证据来维持商标注册的连续三年不使用撤销程序中，相关部门对证据的审查也日趋严格，其不仅关注证据的有无，更重视证据的完整性、连续性及说服力。

何为完整、连续且具说服力的证据？

经得起检验的使用证据应清晰包含以下要素：商标标识、核定使用的商品或服务、具体使用时间，以及能够证明使用主体为注册人或其合法被许可人的信息。例如，销售合同或发票上最好同时体现商标标识、商品名称、日期及公司信息。

此外，证据的连续性与规模同样重要。零星、临时性的使用可能被视作象征性使用，而有意识地在经营中持续、公开使用商标，并保留体现实质商业规模的材料（如连续年度合同、广告投放记录等），则更为稳妥。

对于日益重要的线上使用证据（如官网截图、电商页面、社交媒体推广等），建议采用可信时间戳等技术手段固定，以确保其法律效力。

为更好的采取主动措施控制风险、降低成本， 商标所有人可以在现阶段对其名下所有注册商标进行一次彻底盘点，按照实际使用情况，挑选出正在主营业务中稳定和频繁使用的商标、为未来业务布局提出的防御性商标以及已停止使用且无未来使用计划的商标。这次盘点能帮助您摸清家底，明确下一步的工作重点。

对于正在主营业务中稳定和频繁使用的商标，需尽快建立内部管理制度。即将商标使用证据的留存，从临时性的工作任务，转变为公司内部的标准化、常态化流程。可以指定专人负责，要求市场、销售、产品等部门定期（如每季度）提交包含商标使用场景的材料，并由法务或行政部门统一归档管理。建立清晰的电子档案库，按商标和年份进行归类，便于随时检索和调用。

对于为未来业务布局提出的防御性商标，需要提前与市场部、销售部、电商运营团队等业务部门进行沟通，提前制定使用或准备使用计划。在日常业务合同中加入商标使用条款，在产品包装设计、广告素材制作、官网和店铺装修规范中，明确要求突出、规范地使用注册商标。让商标的规范使用融入每一个业务环节。

对于已停止使用且无未来使用计划的商标，可考虑主动注销，或放弃续展，以节省管理成本，避免成为负担。

着眼于未来，在申请新的商标时，策略应更加聚焦和务实 。建议围绕当前及未来短期内确定会开展的核心业务进行注册，确保申请类别与真实经营需求高度匹配，从而保证未来能够轻松提供使用证据。对于防御性注册，可以采取更审慎、更精准的策略。

总而言之，《商标法》的此次修订，无论最终的结果如何都为商标注册人敲响了警钟。对于每一位商标注册人来说，积极适应《商标法》的变化，主动管理商标的使用与证据，不仅是为了提前防控风险，更是提升自身品牌资产质量、夯实商业基础的必要之举。

注：本文基于已公开的《商标法（修订草案）》进行解读分析，旨在提供前瞻性信息与建议。最终法律规定以全国人大常委会审议通过并颁布的文本为准。