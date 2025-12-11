국가지식산권국은 지식재산권 민영경제 발전 촉진 실시 벙법 시행

Article Insights

최근,국가지식산권국은 지식재산권 민영경제 발전 촉진 실시 방법을 확정 및 공표함

주요내용은 다음과 같음

1.지식재산권 창출 측면

민영경제 조직이 자주적으로 혁신을 강화하고 고품질을 지향하여 지식재산권의 선제적 활동을 추진하며 지식재산권과 산업 혁신의 융합 발전을 촉진하도록 장려 지원함

지식재산권 심사의 품질과 효율성을 지속적으로 향상시키고 민영경제 조직을 포함한 다양한 경제조직의 권리 취득 수요를 적극적으로 지원함

2. 지식재산권 보호 측면

민영경제 조직 및 그 경영자의 혁신 성과에 대한 지식재산권 보호 강화를 명확히 하고 상표권 특허권 등의 침해 행위를 법에 따라 엄중히 처벌함

국가급 지식재산권보호센터의 역할을 발휘하여 민영경제 조직에 대해 신속한 사전 심사권릴 확정 권리 보호를 위한 원스톱 분쟁 해결 방안을 제공함

민명경제 조직의 지식재산권 분쟁을 다원적으로 해결할 수 있는 경로를 확대하고 조정 방식을 활용하여 지식재산권 분쟁을 신속하게 해결하며 행정 사업 중재 등 보호 경로와 연계함

3.지식재산권 활용 측면

민영경제 조직이 자체 특성과 발전 수요에 부합하는 지식재산권 전환 및 활용 전략을 채택하도록 지원하며 자체 실시 출자 양도 허가 담보 등의 방식으로 효율적인 전환 및 활용을 추진함

민영경제 조직이 특허 풀 특허 오픈소스 등의 새로운 협력 모델을 탐색 구축하고 개방 허가 방식을 충분히 활용하여 특허를 실시하도록 장려 지원함

민영경제 조직이 특허 상표 등 다양한 유형의 지식재산권을 결합하는 효과를 발휘하도록 장려 지원하고 과학기술 혁신을 기반으로 한 유명 상표 브랜드를 구축하도록 가속화 함

4.지식재산권 공공서비스 측면

지식재산권 공공서비스 공급의 이점을 발휘하여 민영경제 조직에 정밀 서비스를 제공하고 공공서비스에 대한 수요를 발굴하여 수요와 공급을 연결함

공공서비스 플랫폼 기능을 개선하여 민영경제 조직에 정보 조회,검색 분석,업무 처리 등의 원스톱 서비스를 제공하고 민영경제 조직에 대한 대규모 데이터 개방 공유를 확대함

