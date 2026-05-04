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摘要

AI的普及在推动数字经济发展的同时，也催生了规模化、低门槛的 AI“造黄”黑色产业链。2026年4月央视《财经调查》曝光的产业链条显示，不法分子通过售卖“破甲”指令（解除AI限制生成18禁限制词汇）、提供“一键脱衣”服务、推广境外涉黄 AI软件等方式非法牟利，严重侵犯公民数字人格权，扰乱网络空间秩序。当本该用于推动产业升级的AI技术，沦为不法分子规模化制造“黄谣”、侵犯公民隐私的工具时，这就已经不再是一个单纯的技术伦理问题，而是一场严肃的法律交锋。

徐秦律师（下称笔者）将结合AI工具的特性，从刑法的角度拆解 AI涉黄黑产的三级运作模式，系统分析黑产从业者、AI服务提供者、普通用户三类主体的法律责任边界，进一步解析这门将暴利建立在他人尊严之上的黑色生意，究竟踩了多少法律红线。普通人如果被身边人AI造“黄谣”该如何自救，AI平台又该如何做好合规。

01. AI“造黄”的黑色产业链

AI“造黄”黑产已形成上游工具供给、中游内容生产、下游传播变现的完整闭环，各环节分工明确且相互协作，实现了非法牟利的规模化与标准化。

（一）上游——工具与核心资源的售卖环节

上游是黑产的技术支撑层，主要负责提供绕过 AI审核的方法与工具。经了解，目前其核心交易商品主要包括以下三类

1. AI“造黄”教程

价格在 9.9-39.9 元不等，内容涵盖提示词编写技巧、平台漏洞利用方法、境外软件操作指南等，通常以私人定制、包教包会等噱头吸引用户。

2. “破甲”指令

即经过精心设计的提示词，专门用于突破生成式 AI大模型内置的安全防护机制，迫使 AI生成原本被严格禁止的违法有害内容，目前较为常见的是Pyrite指令，内置Dumb Injection模块，专门对抗 AI的伦理提醒和内容拦截。

3. 是“特殊创作者链接”与境外涉黄 AI软件账号

由于国内主流大模型都积极封堵“一键脱衣”等违法功能，黑产从业者将用户引流至监管薄弱的开源 AI平台或境外服务器，提供付费使用权限。比如，黑产人员在海外租用带有GPU算力的服务器，自己搭建一个AI绘画网页端（常常是基于Stable Diffusion WebUI）。为了躲避国内审查，他们会生成一个极其隐蔽、定期更换的URL链接（即“特殊链接”），通过发卡网或私聊卖给国内用户。用户买个账号密码登录进去，实际上是在远程操控境外的服务器进行“一键脱衣”运算。

（二）中游——内容的批量生成与定制环节

中游是黑产的内容生产层，从业者通过购买上游工具，实现涉黄内容的自动化与定制化生成。据了解，主要生产方式包括：其一，文生图或图转视频，利用提示词生成人物的擦边或色情内容；其二，“一键脱衣”，上传他人正常肖像照片，通过 AI算法生成伪造的裸照与色情视频；其三， AI换脸，将公众人物、普通公民的面部特征移植到现有色情视频中，制作高度逼真的伪造内容。

（三）下游——内容的传播与变现环节

下游是黑产的价值实现层，主要通过多种渠道将生成的内容转化为非法收益。经了解，常见变现方式包括：一是通过国内社交平台引流至境外，打包售卖涉黄内容，例如，黑产人员会在OF平台上注册成为创作者。他们在国内的社交平台用擦边图片引流，告诉用户“想看完整版或想自己生成，请点击我的创作者链接赞助我”。用户付费订阅后，会被拉到特定Discord群或者电报群里。二是推广境外涉黄 AI聊天软件，按注册量或充值金额赚取佣金；三是利用伪造的不雅视频实施敲诈勒索、造谣诽谤等次生犯罪，这也是对公民权益危害最大的变现方式。

与传统涉黄产业相比，AI涉黄黑产呈现出低门槛与规模化，技术普及使得“造黄”不再依赖专业设备与技能，单人即可实现内容的批量生产；此外还兼具隐蔽性与迭代性，黑产从业者不断更新生成工具与规避手段，监管与违法之间呈现动态博弈的态势。目前导致这种黑产不好打击的原因主要是因为其跨境化，大量涉黄 AI服务器部署在境外，逃避国内监管。

02.AI“造黄”行为的法律责任认定

面对隐秘且分工明确的AI“造黄”黑产，法律规制必须穿透“技术中立”的表象，构建起覆盖民事、行政与刑事的全方位立体追责体系。

（一）黑产从业者的刑事责任

无论黑产分子如何利用技术与虚拟币规避审查，只要具备主观明知与客观实行行为，其在上、中、下游的各个业务节点均难逃以下核心罪名的精准打击：

（二）AI平台的法律责任边界

“技术中立”原则并非 AI平台的免责金牌。根据我国法律规定，AI服务提供者应当承担与其技术能力相适应的安全管理义务，其责任认定需区分不同情形：

1. 直接责任

若 AI平台自身开发、提供“一键脱衣”等专门用于生成色情内容的功能，或者故意关闭安全审核系统、放任违法内容生成与传播，将直接构成相关犯罪的共犯，依法承担刑事责任。

2. 过错责任

若平台未尽到合理的安全管理义务，导致违法内容大量传播，需承担过错责任。根据《民法典》侵权责任编与《生成式人工智能服务管理暂行办法》的规定，AI服务提供者应当建立健全内容安全管理制度，落实算法备案、用户实名制、内容审核等义务。若平台的审核机制存在重大漏洞，未能及时发现并处置违法内容，应当对受害人的损失承担相应的赔偿责任。

3. 避风港原则的适用限制

避风港原则在 AI时代的适用受到严格限制。当侵权事实已经像“红旗”一样显而易见时，平台不能以“收到通知才处理”为由推卸责任。此外，对于 AI自动生成的内容，平台应当承担比传统用户上传内容更高的注意义务，因为 AI平台对生成内容具有更强的控制力。

（三）用户的法律责任

使用、定制AI“造黄”内容普通用户的行为也可能触碰法律红线，需根据其行为性质承担相应责任：

单纯观看 AI生成的色情内容，一般不构成违法，但是如果用户转发、分享 AI生成的色情内容，即使不牟利，也违反了《治安管理处罚法》第 68 条规定，可能面临行政处罚。若转发数量达到刑事立案标准，将构成传播淫秽物品罪。而付费定制他人的伪造不雅视频，构成共同侵权，情节严重的，可能成为相关犯罪的共犯。

03.刑事控告实务中可能遇到的困境

AI“造黄”黑产的境外属性和云端黑盒属性将会给当前的刑事控告与辩护实务抛出了两个值得讨论的问题。

（一）电子数据“同一性”问题

传统的刑事定罪高度依赖证据链的物理闭环（如对作案硬盘进行哈希值校验）。但在AI黑产的“云端模式”中，嫌疑人的本地设备仅仅是一个“指令发射器”，真正的“渲染”和“生成”这一核心实行行为，发生在物理隔离的境外服务器上。

这种割裂直接导致了电子数据取证的“断链”：办案机关往往只能在嫌疑人电脑中提取到浏览器缓存，而最关键的核心生成日志、源文件以及底层算法调用记录，均沉淀在难以跨境调取的境外节点中。有些甚至还是临时会话，阅后即焚，连缓存都没有。

在控辩交锋中，电子数据合法性的问题是争议焦点的常客。当控方缺乏服务器端的原始数据印证时，辩护方通常会提出合法性方面的质疑：究竟是嫌疑人输入的指令直接生成了该淫秽图片，还是开源AI模型自身的“幻觉”或第三方恶意插件篡改了输出结果？如果无法通过完整的链条建立起“前端提示词”与“后端生成物”之间唯一且排他的因果关系，则可能无法实现指控“事实清楚，证据充分”的程度要求。

（二）“主观明知”的穿透审查

实务中大量落网的往往是处于中下游、利用信息差倒卖境外涉黄Bot账号、API接口或提供脱衣Lora整合包的“二道贩子”。面对刑事指控，这类嫌疑人的辩护策略便是“技术中立”与“通道免责”——他们往往辩称自己提供的只是通用的开源大模型接口或帮忙搭建纯净Stable Diffusion环境，“无法预见且无法干预用户在云端生成的具体内容”。

在上下游均采用USDT等去中心化虚拟货币结算且核心数据难以跨境调取的前提下，仅凭犯罪嫌疑人的“零口供”或避重就轻的供述，很难直接坐实其具有“牟利”的主观故意或作为共犯的“意思联络”。

这就要求办案人员与审查者必须摒弃传统的口供依赖，运用“由客观行为反推主观心态”的逻辑，对“主观明知”穿透审查，通常围绕以下三个核心维度展开：

1. 审查技术配置的“非中立性”

真正的技术中立，是指工具本身具有实质性的非侵权用途。办案机关需穿透审查嫌疑人提供的“工具”是否经过了恶意的二次加工。

如果嫌疑人仅仅是提供了一个纯净版的Stable Diffusion环境，其主观明知确实难以推定。但在实务中，黑产往往提供的是“一键启动整合包”。如果办案人员在对其提供的网盘文件进行司法鉴定后，发现底层文件夹中预先内置了专门用于生成裸露画面的“脱衣LoRA”、针对特定受害者的“换脸模型”，或者是内嵌了规避平台审查的“反向提示词”模板。

2. 定价过高的异常以及隐匿资金链路

在黑产链条中，异常的商业逻辑往往能被用以指控主观恶性。审查者需要穿透其资金流向，寻找违背常规市场规律的“风险溢价”。例如，一个普通的海外AI平台合规订阅费可能每月仅需10美元，但嫌疑人倒卖的“特殊创作者链接”或“免墙API账号”却高达数百甚至上千人民币。这种极度畸高的定价差额，本质上是对AI“造黄”功能的变相收费。同时，如果其收款方式刻意避开微信、支付宝等实名金融体系，而是采用复杂的OTC场外交易、跑分平台或直接要求购买USDT结算，这种刻意隐匿资金链路的客观行为，在司法解释和判例中，就是推定其“明知他人利用信息网络实施犯罪”的强有力证据。

3. 从社群黑话中提取“概括明知”

前端引流社群的电子数据提取是定罪关键。办案机关需要穿透其话术语境，嫌疑人是否在群内使用了“清凉化”、“去衣”、“脱壳”、“懂的都懂”等具有高度隐喻色彩的黑灰产行业黑话？在所谓的“售后服务”中，嫌疑人是否解答过用户关于“为何生成的图片不够裸露”、“如何绕过敏感词屏蔽”的提问？哪怕嫌疑人没有直接参与制作淫秽物品，但只要其在客观上提供了具有明确导向的“教程”或“售后保障”，就足以构成刑法意义上的“概括明知”。

04.被害人自救以及AI平台合规

（一）被害人维权与自救实务指南

当无辜者被卷入AI“造黄”的数字梦魇，我们建议被害人采取以下“四步走”策略进行精准的法律反击：

1. 固证抢时间。 跑赢“撤回”时间差，第一时间利用公证处或可信时间戳，对侵权内容及发布者交易记录进行证据保全。

2. 启动“通知-删除”程序，切断传播链。迅速向平台发送附带初步证据的侵权通知，倒逼平台断开链接，切断传播链。

3. 果断刑事报案。携带保全证据向公安机关刑事报案，借助侦查手段追踪IP与资金流向，穿透网络伪装锁定嫌疑人。

4. 提起民事诉讼，追究综合侵权责任。在通过刑事侦查或平台披露锁定侵权人身份后，向法院提起民事诉讼，不仅要求其停止侵害、消除影响，更应主张其实质性赔礼道歉及支付精神损害赔偿金。

（二）AI平台的刑事合规底线

合规是AI企业的生命线，面对黑产，平台必须从被动审核转向主动防御。首先，要做好源头清洗与备案，落实大模型算法备案，从底层训练阶段彻底剔除违规涉黄语料。其次，建立动态更新的敏感词库与黑名单，提升对“破甲”指令和恶意微调模型（LoRA）的语义识别与阻断能力。此外，可以对生成内容做隐形防伪溯源。严格落实用户实名制，强制在生成内容中添加隐形水印，确保违规行为可溯源，切实履行网络安全管理义务以规避共犯风险。

结语

拔掉几台服务器的电源容易，铲除隐匿在云端的黑产利益链却很难。笔者写下这篇长文，望给以相关产业链以警醒，面对这门9.9元的肮脏生意，受害者有反击的路径，办案者有穿透的抓手，平台有不可推卸的底线，一言以蔽之，利用AI工具“一键脱衣”非常“刑”。

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