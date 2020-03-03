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英语专利申请文件的中文翻译质量很有可能会影响申请人或专利权人在审查或者维权阶段的直接利益。

对于英语说明书的翻译，一般应该特别注意"信"和"达"两方面，即中译文与英语原文内容保持完全相同，而且中文的表达应当通顺，使得读者能够在不需要参考英语原文的情况下，就能够准确地掌握中译文中描述的技术方案和各种实施细节。

作为法律文件并出于对申请人的利益的考虑，专利申请文件的术语的翻译应该具有合适的保护范围。

例如，在翻译英语专利的术语的时候，应该基于对技术方案的理解，使用具有较大的保护范围的措辞。在涉及机械工程领域的专利申请中，通常会见到主题包含"vehicle"。根据词典中的解释，"vehicle"的中译文包括：车、汽车、车辆、交通工具等。在不考虑专利保护范围的情况下，考虑到与"transportation"对应的"交通工具"区分，那么"vehicle"的主题往往会被翻译成"车辆"或者"车"。然而，在不超出原专利申请的范围时，为了使得该术语的保护范围尽可能大，应该使用涵盖了"车"的"交通工具"作为该术语的正确翻译，尤其是当说明书中可能描述了术语"vehicle"的具体示例，比如："vehicle"可以是轨道车辆、船舶或者飞行器。

又例如，在涉及机械或者电气工程的专利申请中，主题名称可能包含"arrangement"。在非专利的英语翻译中，往往会将该术语的中译文确定为动词"arrange"的名词形式所对应的翻译，即布置、排列、安排等。然而，在翻译专利的术语时，通常的翻译会造成主题的保护范围不清楚，因为很难确定该主题需要保护的对象究竟是一种方法还是一种产品。如果仔细地查找了词典的释义，其实不难发现，"arrangement"的中译文还包括：结构、装置、设备等。因此，在结合对专利申请的技术方案的理解的情况下，可以容易地确定该专利申请很可能需要保护的是一种产品，进而应该使用"装置"或者"设备"作为该术语的正确翻译。

以上的内容仅仅是以简单的示例说明专利术语的翻译可能会造成关于技术方案的范围的不同解释。

在翻译英语专利的术语时，应该利用可用的工具，在充分理解技术方案的情况下，选择合适的、不会缩小保护范围的正确翻译，从而能够维护外国申请人或者专利权人在中国应有的权利。

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