L'impact de l'IA sur les opérations commerciales et douanières

Le recours à l'IA par les principaux courtiers en douane, autorités douanières, importateurs, exportateurs et prestataires de services a eu pour effet de modifier le paysage du commerce mondial et des douanes. L'IA a permis de moderniser les processus de dédouanement, de réduire les coûts et les délais des transactions douanières, de fournir de l'information sur les flux des échanges commerciaux et d'améliorer l'efficacité de la réglementation.

La courbe d'adoption initiale de l'IA est plus accentuée que celle des autres technologies, ce qui entraîne des changements à l'ensemble du secteur. Outre les défis, l'IA amène des possibilités nouvelles. Elle peut, entre autres, procurer un avantage concurrentiel aux entreprises en accroissant leur efficacité opérationnelle et leur niveau de conformité. Les dirigeants accomplis devront cibler les systèmes et les processus qui bénéficient des technologies d'IA, les intégrer et les déployer à grande échelle.

L'Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC ») a pris des mesures pour tirer parti de l'IA dans le cadre de son projet de gestion des cotisations et des recettes (« GCRA »). La GCRA marque un tournant décisif dans la modernisation des procédures douanières par le biais d'un portail en ligne. La GCRA a recours à l'IA pour simplifier le processus de documentation liée aux échanges commerciaux et aux douanes, qui a toujours nécessité beaucoup de paperasse. Le rôle de l'IA dans la GCRA ne se limite pas à simplifier la préparation des documents, y compris les lettres de transport, les factures commerciales, les déclarations en douane et les classifications douanières. L'IA améliore également l'exactitude et l'efficacité des opérations commerciales, en réduisant considérablement les erreurs manuelles commises par les courtiers en douane lors de la saisie de données.

Plusieurs courtiers en douane ont adopté l'IA et l'apprentissage automatique pour moderniser les opérations de dédouanement. Il en résulte plusieurs avantages, notamment la réduction des coûts de main-d'œuvre liés à la saisie des données, l'amélioration de la précision et de l'exactitude, et l'accroissement de la capacité. Les plateformes d'IA et d'apprentissage automatique utilisent des données fournies par les importateurs, les fournisseurs et les prestataires de services, ainsi que des données provenant des connaissements, des factures commerciales, des permis et des certificats d'origine, pour préparer la version provisoire des déclarations aux douanes et des documents comptables. L'IA permet également de faire le suivi des expéditions et des activités douanières et de déterminer l'état des expéditions.

Le domaine du commerce mondial et des douanes ne se limite pas à la comptabilisation des droits et des taxes. Il comprend également les régimes de sanctions économiques imposées dans le but de favoriser la résolution des conflits. Le potentiel de l'IA à automatiser les vérifications de conformité aux sanctions internationales s'avère un outil inestimable pour les entreprises, qui peuvent ainsi veiller à ce que leurs pratiques commerciales soient conformes aux réglementations mondiales. Les entreprises peuvent rapidement repérer et atténuer les risques associés aux entités et aux personnes physiques visées par des sanctions en utilisant l'IA pour consulter les bases de données publiques et les ressources disponibles sur Internet.

Intégrer l'IA dans les activités liées au commerce et aux douanes présente des défis similaires à ceux qui s'observent dans d'autres secteurs, notamment en ce qui concerne la conformité à la réglementation et les préoccupations entourant la protection de la vie privée. Comme cette technologie repose sur le traitement de données personnelles, il est impératif d'adopter des pratiques respectueuses de la vie privée dans le développement et l'application de l'IA. Il est essentiel d'effectuer des évaluations officielles, telles que celles qui visent les répercussions sur la protection des données, pour repérer et atténuer les risques possibles, y compris la subjectivité et les inexactitudes ou la compromission de la vie privée ou des normes de conformité.

Les transactions douanières impliquent l'utilisation de renseignements sensibles tels que l'identité et les activités de consommation des consommateurs. À l'ère où l'IA révolutionne le domaine du commerce et des douanes, il est de plus en plus important de porter une attention à la confidentialité des données, à la sécurité et à la protection contre les cyberattaques et l'accès non autorisé aux données. Ces facteurs soulignent l'importance d'instaurer et de maintenir en place des mesures adéquates de protection de la confidentialité des données qui ne restreignent pas inutilement la capacité d'utiliser les données à des fins de conformité à la réglementation du commerce et des douanes.

