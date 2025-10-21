La CE multa a varias marcas de moda por imponer a sus distribuidores los precios de reventa de sus productos

Según la nota de prensa publicada por la CE, las tres empresas fijaban a sus distribuidores los precios de reventa de sus productos...

La Comisión Europea (CE) ha sancionado a tres marcas reconocidas de moda (en concreto, Gucci, Chloé y Loewe) con una multa que asciende a más de €157 millones por haber infringido las normas de la Unión Europea en materia de competencia.

Según la nota de prensa publicada por la CE1, las tres empresas fijaban a sus distribuidores los precios de reventa de sus productos, tanto los vendidos en tiendas físicas como online, lo que habría impedido que sus distribuidores independientes fijaran libremente los precios de venta de sus productos, tales como prendas de vestir, artículos de cuero, zapatos y accesorios de moda. El objetivo de las compañías sancionadas habría sido controlar que sus distribuidores aplicaban a sus productos los mismos precios y condiciones de venta que los aplicados en sus propios canales de venta directa.

Las conductas sancionadas

La CE considera que las tres empresas de moda habrían interferido en las estrategias comerciales de sus distribuidores al exigirles que no se desviaran de: (i) los precios de venta recomendados; (ii) los límites máximos de descuento; y (iii) los períodos específicos de rebajas. La CE señala que las empresas también prohibieron a los distribuidores en determinadas ocasiones ofrecer descuentos. Además, Gucci habría impuesto a sus distribuidores restricciones a las ventas en línea, al exigirles que dejaran de vender sus productos a través de canales online. Según la CE, las entidades sancionadas se encargaban de controlar los precios aplicados por los distribuidores a sus productos y tomaban medidas si estos se desviaban de sus instrucciones. La CE habría constatado que, en general, los distribuidores se adhirieron a las políticas de precios de las empresas desde el principio o después de que se les pidiera que lo hicieran.

Interés de la CE en la fijación de precios entre fabricantes y sus distribuidores

Esta decisión pone de manifiesto la prioridad que la Comisión Europea otorga a la vigilancia de las prácticas de fijación de precios. Refleja su interés continuado en investigar y sancionar conductas de imposición de precios de reventa por parte de fabricantes a distribuidores. Ya con anterioridad, la Comisión había sancionado a varios fabricantes de aparatos electrónicos por imponer a sus distribuidores los precios de reventa online de sus productos2.

La propia Comisaria de Competencia, Teresa Ribera, ha destacado que esta decisión es una señal tanto al sector de la moda como a otros de que la CE no tolera prácticas como la imposición de precios de reventa en Europa donde "todos los consumidores, independientemente de lo que compren, y donde lo compren, tanto en línea como fuera de línea, merecen disfrutar de las ventajas de una verdadera competencia de precios". A la vista de ello, es fundamental que las empresas revisen y ajusten sus políticas comerciales para garantizar que no interfieran en las estrategias de precios de sus distribuidores.

Footnotes

1. Vid. el comunicado de prensa publicado por la Comisión Europea el 14 de octubre de 2025, disponible aquí.

2. Vid. el comunicado de prensa publicado por la Comisión Europea el 24 de julio de 2018, disponible aquí.

