Guía de Green Card por Matrimonio 2026: Proceso Paso a Paso

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Resumen

Esta guía de Green Card por matrimonio explica los pasos clave, requisitos y recomendaciones para aplicar con éxito desde dentro de Estados Unidos en 2026.

Proceso paso a paso para obtener la Green Card por matrimonio para solicitantes en Estados Unidos.

Requisitos y documentos esenciales para fortalecer la solicitud.

Cronograma y expectativas de procesamiento para 2026.

Errores comunes que usted debe evitar y consejos prácticos para avanzar con mayor seguridad.

Introducción

Si usted vive en Estados Unidos y está casado con un ciudadano estadounidense o con un residente permanente legal, una Green Card por matrimonio puede ser su vía más directa hacia la residencia permanente. Sin embargo, el proceso implica múltiples agencias gubernamentales, una cantidad importante de documentos y decisiones que pueden afectar su cronograma por meses, o incluso años.

Esta guía explica lo que usted necesita saber para obtener una Green Card por matrimonio en 2026. Desde la elegibilidad y los documentos requeridos hasta los tiempos de procesamiento y los errores más frecuentes, el objetivo es que usted tenga una visión clara de qué esperar y cómo avanzar con confianza.

¿Qué es una Green Card por matrimonio?

Una Green Card por matrimonio, oficialmente una Tarjeta de Residente Permanente obtenida a través de una relación conyugal, otorga a una persona extranjera el derecho de vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos. Es una de las vías más comunes hacia la residencia permanente legal y está disponible tanto para parejas casadas de distinto sexo como del mismo sexo.

Existen dos rutas principales para obtener una Green Card por matrimonio, dependiendo de dónde se encuentre la persona solicitante al momento de presentar la solicitud. Como esta guía se enfoca en quienes ya viven en Estados Unidos, el proceso principal tratado aquí es Adjustment of Status, es decir, solicitar el cambio de estatus migratorio sin salir del país.

¿Quién califica para una Green Card por matrimonio?

El matrimonio debe ser legalmente válido

Su matrimonio debe ser reconocido por las leyes del país o del estado de Estados Unidos donde se celebró. Los matrimonios de hecho pueden calificar en algunos casos, pero la carga de prueba suele ser mayor.

El matrimonio debe ser genuino

USCIS evaluará cuidadosamente si la relación es de buena fe, es decir, si ustedes contrajeron matrimonio por una relación real y no únicamente para obtener beneficios migratorios. La evidencia de una vida compartida auténtica es fundamental.

Su cónyuge patrocinador debe calificar

Si su cónyuge es ciudadano estadounidense, usted se considera un “familiar inmediato”, lo que significa que no existe un límite anual de visas para su categoría. Si su cónyuge es residente permanente legal, usted entra en una categoría de preferencia familiar y podría enfrentar tiempos de espera más largos dependiendo de su país de nacimiento.

Usted debe ser admisible a Estados Unidos

Ciertas violaciones migratorias previas, antecedentes penales o problemas de salud pueden hacerlo inadmisible. En algunos casos, existen exenciones migratorias, conocidas como waivers.

Proceso paso a paso para la Green Card por matrimonio para solicitantes en Estados Unidos

Paso 1: Presentar Form I-130, Petición de Familiar Extranjero

Su cónyuge ciudadano estadounidense o residente permanente presenta Form I-130 ante USCIS. Este formulario establece la relación calificante entre usted y su cónyuge patrocinador. Si su cónyuge es ciudadano estadounidense, puede presentarse al mismo tiempo que la solicitud de Adjustment of Status.

Paso 2: Presentar Form I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente

Form I-485 es la base de la solicitud de Adjustment of Status. En este formulario, usted solicita cambiar su estatus migratorio a residente permanente. Si su cónyuge es ciudadano estadounidense, normalmente puede presentar Form I-130 y Form I-485 juntos en un solo paquete.

Paso 3: Presentar formularios de apoyo

Junto con Form I-485, generalmente deberá presentar solicitudes de apoyo relacionadas con viaje, autorización de empleo y patrocinio económico.

Paso 4: Asistir a la cita de biométricos

USCIS programará una cita de biométricos en un Centro de Apoyo de Solicitudes local. Usted proporcionará huellas dactilares, una fotografía y su firma. Esta información se utiliza para verificaciones de antecedentes. Asistir puntualmente evita retrasos innecesarios.

Paso 5: Completar el examen médico

Usted debe someterse a un examen médico realizado por un médico civil autorizado por USCIS. Este paso se documenta mediante Form I-693. Los resultados se entregan en un sobre sellado y son válidos por dos años desde la fecha de firma del médico.

Paso 6: Asistir a la entrevista de Adjustment of Status

La mayoría de los solicitantes deben asistir a una entrevista presencial en su oficina local de USCIS. Tanto usted como su cónyuge patrocinador deben estar presentes. El oficial verificará los documentos y hará preguntas sobre la relación para confirmar que el matrimonio es genuino.

Paso 7: Recibir la decisión sobre su Green Card

Después de la entrevista, USCIS puede aprobar el caso y enviar la Green Card por correo, solicitar evidencia adicional mediante un Request for Evidence, o, en casos poco frecuentes, negar la solicitud.

Adjustment of Status vs. Proceso Consular

Como usted vive en Estados Unidos, Adjustment of Status, o AOS, casi siempre será la opción más directa. Este proceso permite solicitar la residencia desde dentro del país sin tener que salir ni acudir a una embajada estadounidense en el extranjero.

Consular Processing, por el contrario, se utiliza cuando el cónyuge extranjero vive fuera de Estados Unidos. Implica al National Visa Center, conocido como NVC, y una entrevista en un consulado estadounidense en el país de origen del cónyuge. Los tiempos y procedimientos difieren de manera significativa frente al AOS.

Para quienes ya se encuentran en Estados Unidos, AOS ofrece una ventaja clave: usted puede recibir autorización de empleo y documentos de viaje mientras el caso está pendiente, una posibilidad que no está disponible de la misma forma mediante el Proceso Consular.

Documentos y evidencia requeridos

Presentar un paquete completo y bien organizado reduce la probabilidad de retrasos o solicitudes de evidencia adicional. En general, usted necesitará los siguientes documentos.

Para la petición I-130

Prueba de la ciudadanía estadounidense o residencia permanente de su cónyuge, como pasaporte, acta de nacimiento, certificado de naturalización o Green Card.

Certificado de matrimonio oficial emitido por el gobierno.

Prueba de terminación de matrimonios previos, como decretos de divorcio o certificados de defunción.

Para la solicitud I-485

Pasaporte válido por al menos seis meses.

Copia de su visa o registro de entrada y salida I-94.

Dos fotos tipo pasaporte.

Resultados del examen médico, Form I-693.

Form I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, completado con documentación financiera de respaldo.

Evidencia de un matrimonio de buena fe

La evidencia de la relación es crítica porque USCIS debe quedar satisfecho de que el matrimonio es genuino y no fue celebrado únicamente para obtener beneficios migratorios.

Contrato de arrendamiento o hipoteca conjunta.

Estados de cuenta bancarios conjuntos.

Fotos juntos a lo largo del tiempo y en diferentes lugares.

Pólizas de seguro donde se nombren mutuamente como beneficiarios.

Correspondencia, registros de viajes o declaraciones de personas que los conocen como pareja.

Cronograma y tiempos de procesamiento en 2026

Los tiempos de procesamiento pueden variar significativamente según la oficina local de USCIS, el volumen de solicitudes y las características específicas de cada caso individual.

A partir de 2026, los tiempos promedio actuales y observados para solicitantes casados con ciudadanos estadounidenses son los siguientes.

Form I-130 + Form I-485 presentados conjuntamente para familiares inmediatos: desde la solicitud hasta la aprobación de la Green Card, generalmente entre 5 y 8 meses.

Permiso de trabajo, Form I-765, y documento de viaje, Form I-131: generalmente procesados en un promedio de 3 a 7 meses.

Programación de la cita biométrica: normalmente entre 4 y 10 semanas después de presentar la solicitud.

Debido a que cada caso tiene circunstancias únicas, los tiempos pueden variar de una persona a otra. Algunas solicitudes pueden completarse mucho más rápido, mientras que otras pueden tardar considerablemente más, lo cual es normal dentro del proceso.

Errores comunes que usted debe evitar

Presentar formularios incompletos

Un solo campo faltante puede causar que USCIS rechace todo el paquete y lo devuelva sin procesarlo. Revise cada formulario cuidadosamente antes de enviarlo.

No incluir suficiente evidencia de la relación

Un expediente con poca documentación puede generar dudas. Refuerce la solicitud con una variedad de evidencia genuina que demuestre que ustedes comparten una vida real juntos.

Omitir el examen médico

Algunos solicitantes olvidan o retrasan el examen médico I-693. Los resultados deben ser emitidos por un médico autorizado por USCIS y presentados correctamente. No envíe un sobre sellado si ya fue abierto.

Viajar sin Advance Parole

Si usted sale de Estados Unidos mientras su I-485 está pendiente sin un documento de viaje aprobado, Form I-131, su solicitud puede considerarse abandonada. Obtenga siempre Advance Parole antes de cualquier viaje internacional.

Ignorar los plazos de Request for Evidence

Si USCIS envía un RFE, generalmente usted tiene alrededor de 87 días para responder. No cumplir con ese plazo puede resultar en la denegación del caso.

Consejos para obtener aprobación más rápido

Presente de manera concurrente cuando sea elegible

Si su cónyuge es ciudadano estadounidense, usted puede presentar Form I-130 y Form I-485 al mismo tiempo, lo que puede reducir meses de espera.

Utilice el sistema de presentación en línea de USCIS

Presentar electrónicamente, cuando esté disponible, puede acelerar la recepción y reducir el tiempo de procesamiento en comparación con solicitudes en papel.

Organice la evidencia de manera metódica

Presente la evidencia en secciones claras y con separadores. Los oficiales de USCIS revisan muchos casos, por lo que facilitar la revisión puede favorecer un proceso más eficiente.

Responda rápidamente a cualquier notificación de USCIS

Ya sea una cita de biométricos, una notificación de entrevista o un RFE, actúe de inmediato. Los retrasos de su parte aumentan el tiempo total de espera.

Consulte con un abogado de inmigración si su caso es complejo

Si usted tiene violaciones migratorias previas, estadías excedidas, antecedentes penales o denegaciones de visa, la asesoría legal profesional puede prevenir errores costosos.

Próximos Pasos

El proceso de Green Card por matrimonio se vuelve más manejable cuando cada requisito, documento de apoyo y decisión de tiempo se aborda de forma estructurada.

Confirme que el matrimonio sea legalmente válido y esté respaldado por evidencia genuina de la relación.

Determine si el cónyuge patrocinador es ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

Prepare Form I-130 y, cuando sea elegible, presente Form I-485 de manera concurrente.

Incluya formularios de apoyo para autorización de empleo, permiso de viaje y patrocinio económico cuando corresponda.

Programe el examen médico con un médico civil autorizado por USCIS.

Organice claramente toda la evidencia de matrimonio de buena fe antes de presentar la solicitud.

Responda con rapidez a notificaciones de biométricos, entrevistas y cualquier Request for Evidence.

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto tiempo tarda obtener una Green Card por matrimonio en 2026?

A partir de 2026, el tiempo de procesamiento de una Green Card por matrimonio varía según la carga de trabajo de USCIS y la oficina local donde se presenta la solicitud. Para solicitantes casados con ciudadanos estadounidenses, muchos casos se completan aproximadamente entre 5 y 8 meses. Sin embargo, cada caso tiene circunstancias únicas, por lo que algunas solicitudes pueden aprobarse mucho más rápido y otras pueden tardar más. Si su cónyuge es residente permanente y no ciudadano estadounidense, los tiempos suelen ser más largos debido a las limitaciones de la categoría de visa.

¿Puedo trabajar mientras espero la aprobación de mi Green Card por matrimonio?

Sí. Usted puede trabajar legalmente en Estados Unidos mientras la solicitud está pendiente si solicita un permiso de trabajo mediante Form I-765. El Employment Authorization Document, o EAD, generalmente se aprueba dentro de 3 a 7 meses después de presentar la solicitud. La mayoría de los solicitantes presentan este formulario junto con la solicitud de Adjustment of Status. Es importante no trabajar sin autorización, ya que esto podría afectar negativamente el caso migratorio.

¿El proceso es más lento si mi cónyuge es residente permanente?

Sí. El proceso generalmente es más lento si su cónyuge es residente permanente legal en lugar de ciudadano estadounidense. Estas solicitudes pertenecen a la categoría F2A, que está sujeta a límites anuales. Es posible que usted tenga que esperar a que su fecha de prioridad esté vigente según el Visa Bulletin, lo cual puede extender significativamente el proceso.

¿Qué sucede durante la entrevista de la Green Card por matrimonio?

Durante la entrevista, un oficial de USCIS hará preguntas para verificar que la relación sea genuina. Las preguntas suelen abordar cómo se conocieron, su rutina diaria, finanzas compartidas y planes futuros. Generalmente ambos cónyuges deben asistir juntos. Si la documentación es sólida y la relación es legítima, el proceso suele ser directo.

¿Puedo viajar fuera de Estados Unidos mientras mi solicitud está pendiente?

Usted puede viajar fuera de Estados Unidos solo si tiene Advance Parole mediante Form I-131. Salir del país sin este documento puede hacer que la solicitud se considere abandonada. Advance Parole permite regresar legalmente, pero no garantiza la entrada, ya que los oficiales de frontera conservan discreción. Planifique cuidadosamente cualquier viaje internacional durante el proceso.

¿Qué es un RFE en un caso de Green Card por matrimonio?

Un RFE, o Request for Evidence, es una notificación de USCIS que solicita documentación adicional para respaldar la solicitud. Generalmente ocurre cuando el envío inicial está incompleto o carece de pruebas suficientes. Usted debe responder dentro del plazo indicado, normalmente alrededor de 87 días. No responder correctamente o a tiempo puede resultar en la denegación del caso.

¿Qué pasa si USCIS sospecha de un matrimonio fraudulento?

Si USCIS determina que el matrimonio es fraudulento o fue celebrado únicamente para obtener beneficios migratorios, la solicitud será denegada. Además, pueden existir consecuencias legales graves, incluyendo prohibiciones de entrada a Estados Unidos. Ambos cónyuges pueden enfrentar sanciones, multas o cargos penales. Es esencial proporcionar información honesta y precisa durante todo el proceso.

¿Necesito un abogado de inmigración para una Green Card por matrimonio?

No es obligatorio contratar un abogado, y muchos solicitantes completan el proceso por su cuenta. Sin embargo, si el caso incluye complicaciones como violaciones migratorias, antecedentes penales o rechazos previos, se recomienda ampliamente obtener asesoría legal. Un abogado con experiencia puede ayudar a evitar errores costosos, mejorar la preparación del caso y reducir el estrés durante el proceso.

¿Puedo presentar Form I-130 y Form I-485 al mismo tiempo?

Sí. Usted puede presentar ambos formularios de manera concurrente si su cónyuge es ciudadano estadounidense. Esto puede acelerar significativamente el proceso. Sin embargo, si su cónyuge es residente permanente, generalmente no puede hacerlo y debe esperar la disponibilidad de visas antes de presentar la solicitud de Adjustment of Status.

¿Puedo solicitar la ciudadanía estadounidense después de obtener una Green Card por matrimonio?

Sí. Después de obtener una Green Card por matrimonio, usted puede ser elegible para la ciudadanía mediante naturalización. Si está casado con un ciudadano estadounidense, normalmente puede solicitarla después de 3 años como residente permanente. Debe cumplir requisitos adicionales, como residencia continua, buen carácter moral y conocimientos básicos de inglés. Para muchos inmigrantes, la ciudadanía es el paso final del proceso migratorio.

Conclusión: Su camino hacia la Green Card por matrimonio comienza ahora

El proceso de Green Card por matrimonio es detallado, pero completamente manejable con la preparación adecuada. Si usted ya vive en Estados Unidos y está casado con un ciudadano estadounidense o residente permanente legal, Adjustment of Status le ofrece una vía clara dentro del país hacia la residencia permanente sin necesidad de salir.

Comience reuniendo sus documentos, entendiendo su elegibilidad y preparando una solicitud completa y bien documentada. Mientras más precisa y sólida sea la presentación, más fluido podrá ser el proceso.

Si usted está listo para dar el siguiente paso, considere hablar con un abogado de inmigración con licencia que pueda evaluar su situación específica y ayudarlo a construir la solicitud más fuerte posible. Su futuro en Estados Unidos merece una preparación cuidadosa.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.