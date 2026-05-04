Evlilik Yoluyla Green Card Rehberi 2026: Adım Adım Süreç (Video)

self

Özet

Bu evlilik yoluyla Green Card rehberi, 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri içinden başvuru yapacak kişiler için temel şartları, başvuru adımlarını, gerekli belgeleri ve süreçte dikkat edilmesi gereken kritik noktaları açıklar.

ABD’de bulunan başvuru sahipleri için adım adım evlilik yoluyla Green Card süreci

Onay için gerekli temel uygunluk şartları ve belgeler

2026 yılı için işlem süreleri ve zaman çizelgesi beklentileri

Kaçınılması gereken yaygın hatalar ve daha hızlı ilerlemek için pratik ipuçları

Giriş

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyorsanız ve bir ABD vatandaşı ya da yasal daimi oturum sahibi ile evliyseniz, evlilik yoluyla green card kalıcı oturum elde etmenin en doğrudan yollarından biri olabilir. Ancak bu süreç, birden fazla devlet kurumunu, çok sayıda belgeyi ve zaman çizelgenizi aylar, hatta bazı durumlarda yıllar boyunca etkileyebilecek kararları içerir.

Bu rehber, 2026 yılında evlilik yoluyla Green Card elde etmek isteyen başvuru sahipleri için uygunluk kriterlerinden gerekli belgelere, işlem sürelerinden sık yapılan hatalara kadar temel konuları açıklar. Amaç, sürece daha net, hazırlıklı ve güvenli şekilde başlamanıza yardımcı olmaktır.

Evlilik Yoluyla Green Card Nedir?

Evlilik yoluyla green card, resmi olarak eşe dayalı ilişki üzerinden elde edilen Daimi Oturum Kartı olarak bilinir. Bu statü, yabancı ülke vatandaşına Amerika Birleşik Devletleri’nde kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkı sağlar. Yasal daimi oturum elde etmenin en yaygın yollarından biridir ve hem karşı cins hem de aynı cins evli çiftler için geçerlidir.

Evlilik yoluyla Green Card başvurusunda izlenecek yol, başvuru sırasında nerede bulunduğunuza göre değişir. Bu rehber, halihazırda ABD’de yaşayan başvuru sahiplerine odaklandığı için temel süreç Statü Değişikliği (Adjustment of Status) sürecidir. Bu yol, ülkeyi terk etmeden göçmenlik statünüzü daimi oturuma dönüştürmek için başvuru yapmanızı sağlar.

Göçmenlik avukatlarımızla görüşme planlayın

Kimler Evlilik Yoluyla Green Card Almaya Hak Kazanır?

Evlilik yoluyla Green Card almaya uygun olabilmek için başvurunun hem ilişki hem de göçmenlik hukuku bakımından belirli şartları karşılaması gerekir.

Evlilik yasal olarak geçerli olmalıdır

Evliliğiniz, gerçekleştiği ülkenin veya ABD eyaletinin yasaları tarafından tanınmalıdır. Resmi nikâh olmadan birlikte yaşama, yani common-law marriage, bazı durumlarda kabul edilebilir; ancak bu tür dosyalarda ispat yükü daha yüksektir.

Evlilik gerçek olmalıdır

USCIS, ilişkinizin iyi niyetli, yani bona fide olup olmadığını dikkatle inceler. Başka bir deyişle, evliliğin yalnızca göçmenlik avantajı elde etmek amacıyla değil, gerçek bir ilişki kapsamında kurulmuş olması gerekir. Ortak yaşamı gösteren güçlü kanıtlar bu nedenle kritik önem taşır.

Başvuruyu yapan eş uygun olmalıdır

Eşiniz ABD vatandaşıysa, “immediate relative” (yakın akraba) kategorisine girersiniz. Bu kategori, sizin için yıllık vize kotası bulunmadığı anlamına gelir. Eşiniz yasal daimi oturum sahibi, yani Green Card sahibi ise aile tercih kategorisine girersiniz ve doğum ülkenize bağlı olarak daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşabilirsiniz.

ABD’ye kabul edilebilir olmanız gerekir

Geçmişteki bazı göçmenlik ihlalleri, sabıka kaydı veya sağlıkla ilgili sorunlar kabul edilemezlik riski doğurabilir. Bazı durumlarda waiver olarak bilinen muafiyet başvuruları mümkün olabilir.

Başvurunuz için hukuki destek alın

Adım Adım Evlilik Green Card Süreci

Adım 1: Form I-130’u gönderin

ABD vatandaşı veya daimi oturum sahibi eşiniz, USCIS’e Form I-130 sunar. Bu form, sizinle başvuruyu yapan eşiniz arasındaki nitelikli aile ilişkisini kanıtlar. Eşiniz ABD vatandaşıysa, bu form Statü Değişikliği başvurunuzla aynı anda sunulabilir.

Adım 2: Form I-485’i gönderin

Form I-485, Statü Değişikliği başvurusunun temel formudur. Bu form ile göçmenlik statünüzün daimi oturum sahibi olarak değiştirilmesini talep edersiniz. Eşiniz ABD vatandaşıysa, I-130 ve I-485 çoğu durumda tek bir paket halinde birlikte sunulabilir.

Adım 3: Destekleyici formları gönderin

I-485 ile birlikte genellikle seyahat, çalışma izni ve mali destek konularına ilişkin ek formlar da hazırlanır.

Form I-131: Başvurunuz devam ederken uluslararası seyahat etmek istiyorsanız Seyahat Belgesi Başvurusu.

Form I-864 (Maddi Destek Taahhüdü): Başvuruyu yapan eşin, sizi federal yoksulluk seviyesinin %125 üzerinde maddi olarak destekleyebileceğini göstermesi gerekir.

Adım 4: Biyometri randevunuza katılın

USCIS, sizi yerel bir Application Support Center’da biyometri randevusuna çağırır. Bu randevuda parmak izi, fotoğraf ve imza alınır. Bu bilgiler arka plan kontrolleri için kullanılır. Randevuya zamanında katılmak, gereksiz gecikmeleri önlemek açısından önemlidir.

Adım 5: Sağlık muayenesini tamamlayın

USCIS tarafından yetkilendirilmiş bir civil surgeon tarafından sağlık muayenesinden geçmeniz gerekir. Bu süreç Form I-693 kapsamında yürütülür. Muayene sonuçları mühürlü zarf içinde sunulur ve sivil doktor tarafından imzalandığı tarihten itibaren iki yıl geçerlidir.

Adım 6: Statü Değişikliği mülakatına katılın

Çoğu başvuru sahibi, yerel USCIS ofisinde yüz yüze mülakata katılmak zorundadır. Hem başvuru sahibi hem de başvuruyu yapan eş hazır bulunmalıdır. USCIS görevlisi belgeleri inceler ve ilişkinin gerçek olduğunu doğrulamak için sorular sorar.

Adım 7: Green Card kararını alın

Mülakat sonrasında USCIS başvurunuzu onaylayıp Green Card’ınızı posta yoluyla gönderebilir, ek belge talep edebilir veya nadir durumlarda başvuruyu reddedebilir. Ek belge talebi, Request for Evidence yani RFE olarak bilinir.

ABD Statü Değişikliği Yol Haritası

Evlilik Yoluyla Green Card Süreci

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan başvuru sahipleri için sade ve adım adım bir süreç akışı. Tamamladığınız adımları işaretlemek için kartlara tıklayın.

Dosyanızı göçmenlik avukatlarımızla değerlendirin

Statü Değişikliği ve Konsolosluk İşlemleri Karşılaştırması

ABD’de yaşıyorsanız, Statü Değişikliği yani Adjustment of Status (AOS) çoğu durumda en uygun seçenektir. Bu yol, ülkeden ayrılmadan veya yurtdışındaki bir ABD büyükelçiliği ya da konsolosluğuna gitmeden başvuru yapmanıza imkân tanır.

Konsolosluk İşlemleri (Consular Processing) ise yabancı eşin ABD dışında yaşadığı durumlarda kullanılır. Bu süreç, National Visa Center (NVC) aşamasını ve eşin yaşadığı ülkedeki ABD konsolosluğunda yapılacak mülakatı içerir. İşlem süreleri ve prosedürler AOS sürecinden önemli ölçüde farklıdır.

ABD’de bulunan başvuru sahipleri için AOS’un önemli avantajlarından biri, başvuru devam ederken çalışma izni ve seyahat belgesi alma imkânıdır. Konsolosluk işlemlerinde bu avantaj aynı şekilde mevcut değildir.

Evlilik Yoluyla Green Card danışmanlığı için randevu alın

Gerekli Belgeler ve Kanıtlar

Eksiksiz ve iyi organize edilmiş bir başvuru dosyası, gecikme veya ek belge talebi riskini azaltır. Evlilik yoluyla Green Card başvurularında belgeler hem aile ilişkisini hem de başvuru sahibinin uygunluğunu desteklemelidir.

I-130 başvurusu için

Eşinizin ABD vatandaşlığını veya daimi oturumunu kanıtlayan pasaport, doğum belgesi, vatandaşlığa kabul belgesi veya Green Card gibi belgeler

Resmi makamlarca düzenlenmiş evlilik belgesi

Önceki evliliklerin sona erdiğini gösteren boşanma kararları veya ölüm belgeleri

I-485 başvurusu için

En az altı ay geçerli pasaport

Vize veya I-94 giriş/çıkış kaydı kopyası

İki adet vesikalık fotoğraf

Sağlık muayenesi sonuçları, yani Form I-693

Destekleyici mali belgelerle birlikte doldurulmuş Form I-864 Maddi Destek Taahhüdü

Gerçek bir evliliğe dair kanıtlar

USCIS, evliliğin yalnızca göçmenlik amacıyla yapılmadığından emin olmak ister. Bu nedenle ilişkinin gerçekliğini gösteren kanıtlar dosyanın en önemli bölümlerinden biridir.

Ortak kira sözleşmesi veya ipotek belgeleri

Ortak banka hesap dökümleri

Zaman içinde ve farklı yerlerde birlikte çekilmiş fotoğraflar

Birbirinizi lehtar olarak gösteren sigorta poliçeleri

Sizi çift olarak tanıyan kişilerden yazışmalar, seyahat kayıtları veya beyanlar

Gecikmeleri önlemek için profesyonel destek alın

2026 Yılında Zaman Çizelgesi ve İşlem Süreleri

İşlem süreleri, USCIS saha ofisine, başvuru yoğunluğuna ve her dosyanın kendine özgü özelliklerine göre önemli ölçüde değişebilir.

2026 yılı itibarıyla ABD vatandaşlarıyla evli başvuru sahipleri için güncel ve gözlemlenen ortalama süreler şu şekildedir:

I-130 + I-485 birlikte sunulduğunda, yakın akraba kategorisindeki dosyalarda başvurudan Green Card onayına kadar süreç genellikle yaklaşık 5 ila 8 ay sürebilmektedir.

Çalışma izni (I-765) ve seyahat belgesi (I-131) ortalama 3 ila 7 ay içinde sonuçlanabilmektedir.

Biyometri randevusu çoğunlukla başvurudan yaklaşık 4 ila 10 hafta sonra planlanmaktadır.

Bununla birlikte, her başvuru farklıdır. Bazı dosyalar çok daha kısa sürede sonuçlanabilirken, bazı durumlarda bekleme süresi daha uzun olabilir. Bu farklılık, sürecin olağan bir parçasıdır.

Green Card sürecinizi hızlandırın

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Eksik form doldurmak

Tek bir eksik alan bile USCIS’in başvurunuzu işlem yapmadan geri göndermesine neden olabilir. Başvuru paketini göndermeden önce her form dikkatle kontrol edilmelidir.

Yeterli ilişki kanıtı sunmamak

Az belgeli ve zayıf bir dosya şüphe uyandırabilir. Gerçek bir yaşam paylaştığınızı gösteren çeşitli ve güçlü kanıtlar başvurunuzu desteklemelidir.

Sağlık muayenesini atlamak

Bazı başvuru sahipleri I-693 sağlık muayenesini unutur veya erteler. Sonuçlar USCIS tarafından yetkilendirilmiş bir doktor tarafından hazırlanmalı ve uygun şekilde sunulmalıdır. Açılmış mühürlü zarf gönderilmemelidir.

Advance Parole olmadan seyahat etmek

I-485 başvurunuz beklemedeyken onaylı seyahat belgesi olan Form I-131 olmadan ABD’den ayrılırsanız, başvurunuz terk edilmiş sayılabilir. Uluslararası seyahat planlamadan önce Advance Parole belgesini almak gerekir.

RFE sürelerini göz ardı etmek

USCIS size bir RFE gönderirse, genellikle yanıt vermek için yaklaşık 87 gününüz olur. Bu süreyi kaçırmak başvurunun reddedilmesine yol açabilir.

Başvurunuzu güvenle tamamlayın

Daha Hızlı Onay Almak İçin İpuçları

Uygun olduğunuzda eş zamanlı başvuru yapın

Eşiniz ABD vatandaşıysa, I-130 ve I-485 formlarını aynı anda sunabilirsiniz. Bu yöntem, bekleme sürenizden aylar kazandırabilir.

USCIS’in çevrimiçi başvuru sistemini kullanın

Mümkün olduğu durumlarda Elektronik başvuru, kağıt başvurulara kıyasla başvurunun alınmasını hızlandırabilir ve işlem süresini azaltabilir.

Kanıtlarınızı sistematik şekilde düzenleyin

Kanıtlarınızı açık, düzenli ve bölümlendirilmiş şekilde sunmak incelemeyi kolaylaştırır. USCIS görevlileri çok sayıda dosya incelediği için, dosyanızın anlaşılır olması lehinize olabilir.

USCIS bildirimlerine hızlı yanıt verin

Biyometri randevusu, mülakat bildirimi veya RFE gibi herhangi bir bildirim aldığınızda hızlı hareket etmek önemlidir. Başvuru sahibinden kaynaklanan gecikmeler toplam bekleme süresini uzatabilir.

Dosyanız karmaşıksa göçmenlik avukatına danışın

Önceki göçmenlik ihlalleri, vize ihlalleri, sabıka geçmişi veya önceki vize reddi gibi durumlar varsa, profesyonel hukuki destek pahalı hataların önüne geçebilir.

Başvurunuz için uzman desteği alın

Sonraki Adımlar

Evlilik yoluyla Green Card süreci, her şartın ve belgenin sistemli şekilde ele alınmasıyla daha yönetilebilir hale gelir. Başvuruya başlamadan önce uygunluk, belge hazırlığı ve zamanlama birlikte değerlendirilmelidir.

Evliliğinizin yasal olarak geçerli olduğunu ve gerçek ilişki kanıtlarıyla desteklenebileceğini doğrulayın.

Başvuruyu yapan eşin ABD vatandaşı mı yoksa yasal daimi oturum sahibi mi olduğunu belirleyin.

Form I-130’u hazırlayın ve uygun olduğunuzda Form I-485 ile eş zamanlı başvuru seçeneğini değerlendirin.

Çalışma izni, seyahat belgesi ve maddi destek taahhüdü için gerekli destekleyici formları dosyanıza dahil edin.

Sağlık muayenesini USCIS tarafından yetkilendirilmiş civil surgeon ile tamamlayın.

Biyometri, mülakat veya RFE bildirimlerine zamanında yanıt verin.

Sık Sorulan Sorular

2026 yılında evlilik yoluyla Green Card almak ne kadar sürer?

2026 yılı itibarıyla evlilik temelli Green Card işlem süresi, USCIS yoğunluğuna ve başvurunun yapıldığı saha ofisine göre değişir. ABD vatandaşıyla evli başvuru sahipleri için birçok dosya yaklaşık 5 ila 8 ay içinde sonuçlanabilmektedir. Ancak her başvurunun kendine özgü koşulları bulunduğundan, bazı dosyalar daha hızlı sonuçlanabilirken bazıları daha uzun sürebilir.

Evlilik yoluyla Green Card onayı beklerken çalışabilir miyim?

Evet. Başvurunuz beklemedeyken çalışma izni, yani Form I-765 üzerinden Employment Authorization Document (EAD) alarak ABD’de yasal olarak çalışabilirsiniz. Bu izin genellikle başvurudan 3 ila 7 ay sonra onaylanır. Yetkisiz çalışmamak önemlidir, çünkü bu durum göçmenlik sürecinizi olumsuz etkileyebilir.

Evet. Eşiniz ABD vatandaşı yerine yasal daimi oturum sahibi ise süreç genellikle daha yavaştır. Bu başvurular F2A vize kategorisine girer ve yıllık sınırlamalara tabidir. Visa Bulletin’e göre öncelik tarihinizin güncel hale gelmesini beklemeniz gerekebilir.

Evlilik Green Card mülakatında ne olur?

Mülakat sırasında USCIS görevlisi ilişkinizin gerçek olup olmadığını doğrulamak için sorular sorar. Sorular genellikle nasıl tanıştığınız, günlük yaşamınız, ortak mali durumunuz ve gelecek planlarınızla ilgilidir. Çoğu durumda her iki eşin de mülakata birlikte katılması gerekir.

Başvurum beklemedeyken ABD dışına seyahat edebilir miyim?

Başvurunuz devam ederken yalnızca Advance Parole, yani Form I-131 onayınız varsa ABD dışına seyahat edebilirsiniz. Bu belge olmadan ülkeyi terk etmek I-485 başvurunuzun terk edilmiş sayılmasına neden olabilir. Advance Parole ABD’ye geri giriş izni sağlar; ancak giriş her zaman garanti değildir.

Evlilik Green Card sürecinde RFE nedir?

RFE, Request for Evidence yani Ek Belge Talebi anlamına gelir. USCIS, başvurunuzu desteklemek için ek belgeye ihtiyaç duyarsa RFE gönderir. Genellikle yaklaşık 87 gün içinde yanıt verilmesi gerekir. Zamanında ve doğru yanıt verilmemesi başvurunun reddedilmesine yol açabilir.

USCIS sahte evlilikten şüphelenirse ne olur?

USCIS evliliğin sahte olduğunu veya yalnızca göçmenlik avantajı elde etmek amacıyla yapıldığını tespit ederse başvuru reddedilir. Ayrıca ABD’ye giriş yasağı gibi ciddi yasal sonuçlar doğabilir. Her iki eş para cezaları veya cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Başvuru boyunca dürüst ve doğru bilgi vermek son derece önemlidir.

Evlilik yoluyla Green Card için göçmenlik avukatı gerekir mi?

Göçmenlik avukatı tutmak zorunlu değildir ve birçok başvuru sahibi süreci kendi başına tamamlar. Ancak dosyanız vize ihlalleri, sabıka geçmişi veya önceki reddedilmeler gibi karmaşık unsurlar içeriyorsa hukuki destek şiddetle tavsiye edilir. Deneyimli bir avukat hatalı adımları önleyebilir ve onay şansınızı artırabilir.

I-130 ve I-485 formlarını aynı anda sunabilir miyim?

Evet, eşiniz ABD vatandaşıysa I-130 ve I-485 formlarını aynı anda sunabilirsiniz. Bu yöntem eş zamanlı başvuru olarak bilinir ve süreci önemli ölçüde hızlandırabilir. Ancak eşiniz Green Card sahibi ise genellikle bu mümkün değildir; bu durumda Statü Değişikliği başvurusu için vize uygunluğunu beklemeniz gerekir.

Evlilik yoluyla Green Card aldıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurabilir miyim?

Evet. Evlilik yoluyla Green Card aldıktan sonra vatandaşlığa başvurma hakkı kazanabilirsiniz. Bir ABD vatandaşıyla evliyseniz, genellikle 3 yıl daimi oturumdan sonra vatandaşlığa başvurabilirsiniz. Sürekli ikamet, iyi ahlaki karakter ve temel İngilizce bilgisi gibi ek şartların da karşılanması gerekir.

Başvurunuzu güvenle tamamlayın

✅ Sonuç: Evlilik Yoluyla Green Card Yolculuğunuz Şimdi Başlıyor

Evlilik yoluyla Green Card süreci detaylıdır; ancak doğru hazırlıkla yönetilebilir. Halihazırda ABD’de yaşıyor ve bir ABD vatandaşı veya yasal daimi oturum sahibi ile evliyseniz, Statü Değişikliği size ülkeyi terk etmeden kalıcı oturuma giden net bir yol sunabilir.

Belgelerinizi toplamaya, uygunluk durumunuzu anlamaya ve eksiksiz, iyi belgelenmiş bir başvuru hazırlamaya erken başlamak önemlidir. Başvurunuz ne kadar kapsamlı ve doğru olursa, sürecin daha sorunsuz ilerleme ihtimali o kadar artar.

Bir sonraki adımı atmaya hazırsanız, durumunuzu değerlendirebilecek ve mümkün olan en güçlü başvuruyu oluşturmanıza yardımcı olabilecek lisanslı bir göçmenlik avukatıyla görüşmeyi değerlendirin. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geleceğiniz, bu süreci doğru şekilde yürütmeye değerdir.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki tavsiye niteliği taşımaz. Göçmenlik yasaları ve işlem süreleri değişebilir. Kendi durumunuza özel yönlendirme için nitelikli bir göçmenlik avukatına danışın.