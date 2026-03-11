Birlesik Krallik Tahkim Kanunu: Londra Tahkiminde Yeni Bir Dönem

Birlesik Krallik, küresel tahkim merkezi olma vizyonunu Arbitration Act 2025 ile taçlandirdi. 1996 yilindan beri yürürlükte olan eski kanun, 1 Agustos 2025 itibariyla yerini modern...

Birlesik Krallik, küresel tahkim merkezi olma vizyonunu Arbitration Act 2025 ile taçlandirdi. 1996 yilindan beri yürürlükte olan eski kanun, 1 Agustos 2025 itibariyla yerini modern, hizli ve daha seffaf bir çerçeveye birakti. Iste uluslararasi is dünyasini ve hukukçulari yakindan ilgilendiren reformun detaylari.

Neden Reform Yapildi?

Londra, dünya çapinda en çok tercih edilen tahkim merkezlerinden biri olmasina ragmen, Singapur (SIAC) ve Paris (ICC) gibi rakiplerinin modernizasyon adimlari karsisinda kanununu güncelleme ihtiyaci duydu. Hukuk Komisyonu’nun önerileriyle sekillenen bu yeni dönem, radikal bir yikim yerine akilli bir evrim niteligi tasiyor.

2025 Tahkim Kanunu ile Gelen 5 Kritik Degisiklik

Yeni dönemde tahkim süreçlerini hizlandiran ve belirsizlikleri ortadan kaldiran temel maddeler sunlardir:

Tahkim Sözlesmesine Uygulanacak Hukuk (Madde 6A)

Geçmisteki karmasik Enka v Chubb kriterleri tarihe karisti. Artik taraflar aksini açikça belirtmedikçe, ana sözlesmenin hukuku ne olursa olsun, tahkim sözlesmesi otomatik olarak tahkim yeri hukukuna tabi sayiliyor. Bu, hukuk seçimi tartismalarini büyük ölçüde bitiriyor.

Özet Karar Yetkisi

Hakem heyetlerine, hiçbir hukuki dayanagi olmayan veya basari sansi bulunmayan iddialari süreçten erken eleme yetkisi verildi. Bu, hem zaman hem de maliyet tasarrufu anlamina geliyor.

Hakemlerin Açiklama Yükümlülügü

Halliburton v Chubb davasiyla sekillenen tarafsizlik ilkesi yasallasti. Hakemler, görevlerini etkileyebilecek her türlü durumu açiklamakla yasal olarak yükümlü kilindi.

Tahkim Kararina Yönelik Itirazlarinda Yeni Düzenleme

Tahkim heyetinin yetkisine mahkeme önünde itiraz edildiginde, süreç artik sifirdan bir yargilama degil, bir inceleme olarak yürütülüyor. Bu, taraflarin tahkimde sunmadiklari delilleri mahkemede kullanarak süreci sabote etmelerini engelliyor.

Hakem Dokunulmazligi ve Korunma

Hakemlerin, makul olmayan bir durum olmadikça istifa etmeleri veya görevden alinmalari durumunda sahsi mali sorumluluklari sinirlandirildi. Bu, hakemlerin taraflarin baskisi altinda kalmadan bagimsiz karar vermelerini sagliyor.

Karsilastirma Tablosu: 1996 ve 2025

Özellik 1996 Tahkim Kanunu 2025 Tahkim Kanunu (Güncel) Uygulanacak Hukuk Karmasik En Yakin Iliski Testi Varsayilan olarak Tahkim Yeri Hukuku Hizli Karar Kanunda açik yetki yoktu Özet Karar Yetkisi tanimlandi Yetki Itirazi Mahkemede yeniden yargilama Mahkemede kayit üzerinden inceleme Seffaflik Common Law içtihatlari Yasal Sürekli Açiklama görevi

2026 Vizyonu: Londra Neden Hâlâ Bir Numara?

Agustos 2025’ten itibaren yürürlüge giren bu düzenlemelerle birlikte Ingiliz hukuku, dijital varliklar ve akilli sözlesmeler gibi yeni nesil uyusmazliklara da daha açik hâle geldi. Arbitration Act 2025, sadece hukuki bir metin degil; Londra’nin küresel ticaretin güvenli limani olma iddiasinin bir kanitidir.

Profesyonel Ipucu: 1 Agustos 2025 sonrasi hazirlanan sözlesmelerinizde, Governing Law maddesini yeni kanun hükümlerini gözeterek gözden geçirmeyi unutmayin.

