Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi (Sgk E-Vizite) Sayfasında Sms Doğrulama Uygulaması 01.07.2025 Tarihine Ertelendi

Çalışılmadığına dair bildirim uygulamasına eklenecek olan ikincil doğrulama kontrolünün daha sağlıklı işleyebilmesi adına birden fazla kullanıcının söz konusu uygulamaya...

Çalışılmadığına dair bildirim uygulamasına eklenecek olan ikincil doğrulama kontrolünün daha sağlıklı işleyebilmesi adına birden fazla kullanıcının söz konusu uygulamaya erişebilmesini sağlayabilecek şekilde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, bildirge kullanıcısı tarafından belirlenecek toplamda 3 kişiye kadar yetki devri yapılabilecektir. Yetki devri yapılan kullanıcıların uygulamaya giriş yapmaları halinde SMS bu kullanıcıya gönderilecektir. Değişikliğin uygulamaya alınmasından sonra yetki devri işlemlerinin tamamlanmasının ardından 01.07.2025 itibarıyla SMS yoluyla ikincil doğrulama uygulaması işletime alınacaktır.

Kullanıcı işlemleri menüsünden yetki devri işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

Yetki devri yapılan kullanıcıların bilgileri ekranda görüntülenebilecektir.

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