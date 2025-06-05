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5 June 2025

Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi (Sgk E-Vizite) Sayfasında Sms Doğrulama Uygulaması 01.07.2025 Tarihine Ertelendi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Çalışılmadığına dair bildirim uygulamasına eklenecek olan ikincil doğrulama kontrolünün daha sağlıklı işleyebilmesi adına birden fazla kullanıcının söz konusu uygulamaya...
Turkey Media, Telecoms, IT, Entertainment
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Çalışılmadığına dair bildirim uygulamasına eklenecek olan ikincil doğrulama kontrolünün daha sağlıklı işleyebilmesi adına birden fazla kullanıcının söz konusu uygulamaya erişebilmesini sağlayabilecek şekilde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, bildirge kullanıcısı tarafından belirlenecek toplamda 3 kişiye kadar yetki devri yapılabilecektir. Yetki devri yapılan kullanıcıların uygulamaya giriş yapmaları halinde SMS bu kullanıcıya gönderilecektir. Değişikliğin uygulamaya alınmasından sonra yetki devri işlemlerinin tamamlanmasının ardından 01.07.2025 itibarıyla SMS yoluyla ikincil doğrulama uygulaması işletime alınacaktır.

  • Kullanıcı işlemleri menüsünden yetki devri işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

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  • Yetki devri yapılan kullanıcıların bilgileri ekranda görüntülenebilecektir.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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