Sigorta Acenteleri Yönetmeliği'nde Değişiklik

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 22.01.2025 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sigorta acenteleri için önemli düzenlemeler getiren Yönetmelik, özellikle asgari sermaye gereklilikleri, teknik personel yeterlilikleri ve operasyonel yükümlülükler açısından önemli yenilikler içermektedir. Yönetmelik'te öne çıkan düzenlemeler şu şekildedir:

Tüzel kişi sigorta acenteleri için asgari sermaye şartında önemli değişiklikler olmuştur. Tüzel kişi sigorta acentelerinin asgari ödenmiş sermaye miktarı 3.250.000.-TL olarak belirlenmiştir. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 4.000.000.-TL ve her bir şube için en az 325.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekmektedir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için ise asgari sermaye tutarı 4.000.000.-TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ödenmiş sermaye şartı ile ilgili bu düzenlemeler, Yönetmelik'in yayımı tarihi itibarıyla mevcut acenteler hakkında uygulanmayacaktır.

Ancak şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acentelerin, yılsonları itibarıyla satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az %4'ü kadar özkaynağa sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu tutarın, her durumda 4.000.000.-TL'den az olamayacağı ve buna ilişkin hesaplamanın yılsonları itibarıyla yapılacağı düzenlenmiştir. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermayenin en geç ilgili yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması gerekecektir. Ayrıca asgari ödenmiş sermayenin en az %50'sinin nakit, mevduat ya da Devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması zorunluluğu da getirilmiştir.

Yukarıda belirtilen asgari sermaye ve özkaynak tutarlarının, aksi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenmedikçe, her yıl Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi artış oranında güncelleneceği düzenlenmiştir.

Acentelerin, sigorta sözleşmesi taraflarına ve sözleşmeden yararlanacak kişilere ait sözleşme kapsamında yer alan bilgileri sigorta şirketine doğru olarak iletmekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

İlan ve tanıtımlara ilişkin olarak da, acentelerin basılı materyalleri ile internet sayfaları ile diğer her türlü elektronik ortamlarında acente ünvanına yer vermeleri gerektiği, acenteler ve şubelerinin, sigorta şirketi olduğu veya sigorta acenteliği dışındaki faaliyetler ile acente harici kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerini gerçekleştirdiği izlenimini uyandıracak veya gerçeğe aykırı, yanıltıcı, aldatıcı ve haksız rekabete yol açan işletme adı, logo, amblem ve diğer ayırt edici kurumsal kimlik unsurlarını kullanamayacağı, sözleşme yaptırmak isteyenlere Kurum tarafından belirlenecek esaslara göre aracılık edilen sigorta şirketlerinin ve bu şirketlerce kendilerine tanınan yetkilerin bildirileceği ve internet sitelerinde yayımlanağı düzenlenmiştir.

Teknik personellerin mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla her beş yılda bir yenileme eğitimine katılmaları gerektiği düzenlenmiştir. Beş yıllık sürenin hesabında yeterlilik belgesinin alındığı tarih veya yenileme tarihin esas alınacağı, eğitimi süresi içinde tamamlamamış olan teknik personelin faaliyetinin bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulacağı düzenlenmiştir.

Bireysel emeklilik aracısı ünvanına sahip kişilerin teknik personel olabilmesi için yeterlilik sınavını kazanmaları ve mesleki deneyim sürelerini tamamlamaları gerekecektir. Asgari mesleki deneyim süresinin hesabında, bireysel emeklilik aracılığında geçirilen süreler dikkate alınacaktır. Ancak sigortacılık ile ilgili bölümlerden mezun olan yüksekokul mezunları ve lisans derecesi bulunan kişiler için deneyim süresi şartı aranmamaktadır.

Uygunluk belgesinin iptaline ilişkin olarak da, Kurum'a, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerinin tehlikeye düşmesini önlemek amacıyla, durumun aciliyetine ve önemine istinaden acentenin aracılık faaliyetini derhal geçici olarak durdurma yetkisi verilmiştir.

Yönetmelik 22 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, sigorta acentelerinin değişiklikler kapsamında gerekli aksiyonları almaları oldukça önemlidir.

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