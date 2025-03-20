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20 March 2025

İŞKOLU KODLARININ GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2025 tarihli İşkolu Kodlarının Güncellenmesi Konulu duyuru yayımlanmıştır.
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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2025 tarihli İşkolu Kodlarının Güncellenmesi Konulu duyuru yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, N.A.C.E Rev.2'de önceki yıllara kıyasla çok sayıda kod değişikliği gerçekleştirilmiş olup mevcut kodların büyük kısmı revize edilerek, yeni kodlar açılmış, bazı kodlar kapatılmış ve bu kapsamda N.A.C.E Rev.2.1 kullanılmaya başlanmıştır.

Söz konusu değişiklikler doğrultusunda hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 13.03.2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan tebliğin yayımlanmasını müteakip Kurumumuzda işyeri dosyası bulunan ve değişimden etkilenen işverenlerin N.A.C.E kodunun Rev.2'den Rev.2.1'e otomatik dönüşümü 15-16 Mart 2025 tarihlerinde tamamlanmıştır.

İşyerlerinin 4'lü N.A.C.E kodunda değişiklik olması halinde 26 haneli işyeri sicil numarası da değişmekte olup, işverenlerimiz bu kapsamdaki kontrollerini e-SGK-İşveren-İşveren Sistemi uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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