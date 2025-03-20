İŞKOLU KODLARININ GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2025 tarihli İşkolu Kodlarının Güncellenmesi Konulu duyuru yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, N.A.C.E Rev.2'de önceki yıllara kıyasla çok sayıda kod değişikliği gerçekleştirilmiş olup mevcut kodların büyük kısmı revize edilerek, yeni kodlar açılmış, bazı kodlar kapatılmış ve bu kapsamda N.A.C.E Rev.2.1 kullanılmaya başlanmıştır.

Söz konusu değişiklikler doğrultusunda hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 13.03.2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan tebliğin yayımlanmasını müteakip Kurumumuzda işyeri dosyası bulunan ve değişimden etkilenen işverenlerin N.A.C.E kodunun Rev.2'den Rev.2.1'e otomatik dönüşümü 15-16 Mart 2025 tarihlerinde tamamlanmıştır.

İşyerlerinin 4'lü N.A.C.E kodunda değişiklik olması halinde 26 haneli işyeri sicil numarası da değişmekte olup, işverenlerimiz bu kapsamdaki kontrollerini e-SGK-İşveren-İşveren Sistemi uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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